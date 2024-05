PlayDoge sammelt 200.000 US-Dollar ein – kommt hier der neue Floki Inu?

Es ist ein neuer Hund in der Stadt: Der neue Doge-Meme-Coin mit dem Namen PlayDoge ist in der Szene förmlich explodiert, nachdem das Projekt innerhalb von wenigen Minuten nach dem Start des Vorverkaufs 200.000 US-Dollar eingesammelt hat. Doge-Meme-Coins sind in der Krypto-Welt sehr beliebt, ebenso wie Play-to-Earn (P2E) GameFi-Kryptos.

PlayDoge spricht beide Sektoren an und ist damit perfekt positioniert, um damit die Aufmerksamkeit von Legionen von Krypto-Beobachtern auf der Jagd nach dem nächsten Floki Inu auf sich zu ziehen.

Der native Token von PlayDoge, $PLAY, läuft auf der BNB Smart Chain. Das sind gute Nachrichten für $PLAY-Token-Early-Bird-Investoren, denn das bedeutet, der Coin es auf dem Radar des Binance-Listing-Teams ist – die BNB Smart Chain ist die Binance-interne Blockchain. Binance ist die größte zentralisierte Krypto-Börse mit einem Marktanteil von 49 % (Stand: März 2024).

PlayDoge ist ein Smartphone Game, das das kultige Doge-Meme in ein virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil verwandelt, mit dem die Spieler ihre $PLAY-Coins verdienen können. Obwohl es sich um eine Meme-Coin Projekt handelt, zieht PlayDoge seine Utility aus der Play-to-Earn Funktion. Tamagotchi war in den 90ern enorm beliebt und gefühlt jeder hatte so ein piepsendes Plastikei dabei.

