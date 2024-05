AI-Meme Token Raboo stiehlt das Rampenlicht im Presale, während Pepe und FLOKI Meme Coins in die Höhe schnellen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Berichte über die Anhäufung von 357 Milliarden PEPE durch einen Krypto-Wal sorgten für Schlagzeilen und signalisierten einen weiteren Aufschwung für Pepe. In der Zwischenzeit ließ der Kauf von 19 Milliarden FLOKI durch einen anderen Wal den Preis des Meme-Tokens in den letzten 24 Stunden um über 4 % ansteigen.

Inmitten des Hypes um Meme-Token stiehlt Raboos AI-Meme-Coin das Rampenlicht mit einem Presale, der $RABT in einem kurzen Zeitraum von 0,003 $ auf 0,0042 $ ansteigen ließ. Analysten prognostizieren einen 100-fachen Anstieg für $RABT am Starttag.

Der Preis von Pepe ist gerade um 36,5% gestiegen, und es wird noch mehr werden

Nur wenige Meme-Token können sich einer so bemerkenswerten Performance rühmen wie der Kurs von Pepe, der seit seinem Allzeittief um über 15.000 % gestiegen ist. Und wenn man den jüngsten Markteinblicken Glauben schenken darf, könnte der Kauf von 357,34 Milliarden PEPE durch einen Wal den Pepe-Kurs weiter ansteigen lassen.

Das Diagramm dieses Meme-Tokens zeigt bereits einen Anstieg von 36,5 % in den letzten 24 Stunden, eine Bewegung, die von Smart-Money-Investoren als Beginn der Pepe-Akkumulation angesehen wird. Auch wenn der Pepe Kurs einen Aufwärtstrend verzeichnet, signalisieren die Indikatoren immer noch ein hohes Maß an Volatilität, da Marktanalysten auf eine kommende neutrale Marktwelle hinweisen.

GM The more than 50M staked PepeCoins in the new contract look tasty! 👀 pic.twitter.com/pfVfTCSlpM — Pepecoin (@pepecoins) May 13, 2024

Während die Bullen und Bären um die Vorherrschaft über die Kursbewegung von Pepe kämpfen, zeichnet die massive Akkumulation an Tokens ein hoffnungsvolles Bild für ein langfristig positives Ergebnis.

Floki überschattet andere Meme-Token, während sich Wale ansammeln

Während der Pepe Kurs in die Höhe schießt, bleibt Floki mit einem bemerkenswerten Anstieg des Handelsvolumens von 51 % in den letzten 24 Stunden auf den Fersen von Pepe. Ähnlich wie Pepe hat Floki eine massive Akkumulation von Großinvestoren erlebt, mit einem besonderen Zug eines Krypto-Giganten, der beeindruckende 19 Milliarden FLOKI gekauft hat.

Noch überraschender ist, dass der sogenannte Wal-Investor große Summen von Floki von den großen Krypto-Börsen abzieht, was Marktanalysten zu einem bevorstehenden Ausverkauf veranlasst hat. Der Floki Kurs trotzt jedoch weiterhin allen Widrigkeiten und steigt trotz des allgemeinen Marktrückgangs stetig an.

Raboos Social-Fi-Ökosystem übertrifft Meme-Token in seinem Presale

Raboo, der KI-gestützte Meme-Coin, schickt sich an, die Meme-Token-Szene um eine Social-Fi-Erfahrung zu bereichern. Der Presale läuft ebenfalls auf Hochtouren und befindet sich derzeit in Phase 3, da die Investoren bereits über 1 Million Dollar aufgebracht haben. Der neue KI-Meme-Coin von Raboo ist eine Konvergenz zwischen dem aufstrebenden Markt für generative KI und der trendigen Meme-Kultur.

Mit dem Fokus auf die Förderung starker Communities von Meme-Jägern wird Raboo’s Plattform ein Post-to-Earn-Element bieten, das Meme-Tokens den Rang abläuft. Die Nutzer werden Spaß in einer engagierten Community erleben, in der jeder mit Hilfe von KI Memes erstellen und ihre Kreationen über Raboo monetarisieren kann. Während Raboo in Vorbereitung auf seine Markteinführung an Fahrt aufnimmt, sagen Analysten eine 10.000%ige Rallye voraus, sobald $RABT an den großen Börsen gelistet ist.

Schlussfolgerung

Der Hype um Meme-Tokens erlebt ein Comeback, wobei Pepe und Floki trotz eines allgemeinen Marktrückgangs nach dem Bitcoin Halving stark ansteigen. Während sich die großen Player ansammeln, sagen Analysten einen bevorstehenden Aufschwung voraus, der neue Allzeithochs erreichen könnte. Raboo mag neu sein, aber der Erfolg seines laufenden Presale hat Analysten dazu veranlasst, ein Wachstum von 233% vor dem Starttag zu prognostizieren.

Jetzt zum Raboo Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.