Slothana steigt innerhalb von 24 Stunden um 80 % – diesen Meme-Coin jetzt kaufen?

Die Solana-Blockchain wird langsam, aber sicher, für Ethereum zu einer ernsthaften Konkurrenz, was das Thema Meme-Coins betrifft. Immer mehr Entwickler und Teams greifen statt auf den Platzhirschen auf den „Underdog“ zurück, was aber vielleicht auch an den günstigeren Gas-Fees liegen könnte.

Fast jedes Meme-Coin Projekt, das seit dem sensationellen Erfolg von Bonk auf der Highspeed Blockchain gelauncht wurde, ist zuverlässig in die Trending-Charts gewandert und hat die Investoren vermutlich sehr glücklich und den ein oder anderen vielleicht sogar über Nacht zum Millionär gemacht. Fakt ist: Meme-Coins gehörten im vergangenen Quartal zu den Renditebringern. Unter den Top-Meme-Coins befanden sich mit BOME und MEW auch zwei Projekte, die zum einen erst im März 2024 gelauncht worden waren und zum anderen auf der Solana Blockchain zu Hause sind. Auch die Nummer zwei der Top-Meme-Coins war ein Solana-Meme-Coin. Die Investoren von WIF (Dogwifhat) konnten sich über eine Rendite von 2.700 % freuen. Slothana, der 420 Coin, der erst vor wenigen Tagen offiziell gelistet wurde, scheint ein Anwärter auf die Top-Meme-Coins im zweiten Quartal zu werden.

80 % Kurszuwachs – in 24 Stunden

Zugegeben, die Vorzeichen, dass Slothana ein Erfolg werden könnte, waren von Anfang an da. Dem Team gelang es, mit seinem ICO zum Festpreis in Rekordzeit 15 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Dementsprechend mit Spannung wurde das offizielle Listing erwartet und das 420-Faultier enttäuschte seine Early Bird Investoren nicht. In den letzten 24 Stunden ist der Kurs um 78 % gestiegen, seit dem Listing ist der SLOTH um 231 % explodiert – und das war erst am 8. Mai. Das Slothana Team hat mittlerweile auch bekannt gegeben, dass der Token einen Burning Mechanismus bekommt. Jedes Mal, wenn der Kurs um einen Cent steigt, wird auf der anderen Seite die dementsprechende Anzahl Coins verbrannt. Steigt der Kurs von Sloth beispielsweise um 3 Cent werden 3 Millionen SLOTH verbrannt. Damit soll der Wert des Coins auf lange Sicht gesteigert werden. Außerdem hat das Team Anträge für ein Listing bei CoinMarketCap und Coingecko eingereicht.

Mit dem explosiven Kursanstieg, dem Burning-Mechanismus und den Listing-Anträgen hat Slothana bewiesen, dass der Token gekommen ist, um zu bleiben und damit (hoffentlich) alle Rugpull-Propheten in die Schranken gewiesen. Obendrein wurde damit das Upselling-Potenzial des Tokens maximal angekratzt. SLOTH notiert aktuell bei 0,5456 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 105 Millionen US-Dollar und das 24-Stunden-Handelsvolumen bei knapp 30 Millionen US-Dollar. In die Trending-Charts ist Slothana natürlich auch gewandert.

Sealana sammelt 540.000 US-Dollar

Die großen Erfolge von SLOTH, WIF, MEW oder BOME will das neue Meme-Coin Projekt Sealana natürlich wiederholen beziehungsweise toppen und ähnlich wie bei Slothana kann man sagen: Die positiven Anzeichen sind da. Sealana konnte mit seinem erst kürzlich gestarteten ICO schon 540.000 US-Dollar Raising-Capital einsammeln. So wie Slothana eine Hommage an die 420 Kultur ist, ist Sealana eine Hommage an eine Kultfigur der Nuller-Jahre aus der Kultserie Southpark: An Fat Gamer Guy Jenkins, der in der legendären World of Warcraft Folge der Gegenspieler von Eric, Cartman, Kyle, Stan und Kenny war. Sealana holt den Fat Gamer Guy ins Web3. Schon rein optisch erinnert der etwas aus der Form geratene Meeressäuger an den Southpark Charakter. Auf der Nase sitzt eine dicke Nerdbrille, der Blick ist starr und der Look leicht abgesifft. Die jugendlich schlanke Figur ist dank einer Ernährung, die aus Thunfischkonserven und Chips besteht, schon lange Geschichte. Genau wie Fat Gamer Guy wohnt Sealana im Keller seiner Mutter und hängt den ganzen Tag am PC, nur dass der dicke Meeressäuger nicht WoW zockt, sondern pausenlos damit beschäftigt ist, den nächsten großen Solana Meme-Coin zu finden.

Wie Sealana kaufen?

Genauso einfach gestrickt, wie sein Protagonist ist der Vorverkauf auf Sealana. Um SEAL zu kaufen, muss man lediglich ein kompatibles Wallet (MetaMask, Best Wallet, Coinbase Wallet oder über Wallet Connect) mit der Webseite des Projekts verbinden oder man sendet Sealana an eine Wallet-Adresse (1 SOL entspricht 6.900 SEAL). Nach dem PreSale werden die gekauften Token dann per Airdrop verschickt.

Man munkelt übrigens, dass hinter SEAL genau das gleiche Team steht wie hinter dem SLERF-Token. Die Entwickler wollen (angeblich) beweisen, dass sie es besser machen können als bei ihrem ersten Projekt. Bei SLERF wurden nämlich versehentlich Token im Wert von 10 Millionen US-Dollar verbrannt, als der Coin an die Investoren per Airdrop verschickt wurde.

