Bärische Bitcoin Kurs Prognose: Aktivitäten auf der Blockchain rückläufig!

Auch wenn der Bitcoin Kurs bereits wieder aufwärts notieren kann, bleiben zweifel an der Validität der Bewegung für den längerfristigen Kontext bestehen. Mit den jüngsten Daten von Santiment zeigt sich uns ein deutlicher Rückgang innerhalb der On-Chain-Aktivitäten bei Bitcoin. Nach den Daten haben diese bei BTC nach dem Erreichen des Allzeithochs stark abgenommen.

Durch das Nachvollziehen der Entwicklung dieser Metrik bei BTC erhalten wir passende Aufschluss über das aktuelle Marktklima und die Stimmung der Investoren in Hinsicht auf das Gesamtbild.

In den letzten zwei Monaten ist eine signifikante Abnahme der Transaktionsaktivitäten auf der Bitcoin-Blockchain zu verzeichnen. Insgesamt basiert dieses Phänomen auf der Grundlage des Erreichens eines neuen Allzeithochs von Bitcoin. Folglich deutet die Entwicklung dieser Metrik auf eine Phase der Unsicherheit und Zurückhaltung unter den Marktteilnehmern hin.

Using NUPL, we can identify the classic Euphoria phase of a bull market where unrealized profits surpass more than half the market capitalization size (NUPL > 0.5).

In the 2020-21 cycle, this phase was triggered 8.5 months after the #Bitcoin halving, and saw sustained upside for… pic.twitter.com/slGR732sKr

— glassnode (@glassnode) May 3, 2024