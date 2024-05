Bitcoin News: ‘Nach der Korrektur kommt die Kursexplosion’ so BTC Analyst

Im Lichte der jüngsten Marktentwicklungen bietet uns der Beitrag des Krypto-Analysten Rekt Capital aufschlussreiche Einblicke in die Natur des aktuellen Bitcoin-Kursrückgangs. Laut der Analyse von Rekt Capital dauert diese BTC Korrekturphase bereits 19 Tage an und fügt sich damit in das Muster typischer Rückzüge während des aktuellen Zyklus ein. Sowohl hinsichtlich ihrer Dauer als auch ihrer Tiefe.

Allem Anschein nach konnte jetzt eine erste Trendwende geschaffen werden – der Bitcoin Kurs ist wieder am Steigen. Wie geht es nun weiter?

Hierbei wird besonders verdeutlicht, dass typische Rückzüge im aktuellen Bitcoin-Zyklus eine Dauer von zwei bis drei Wochen aufweisen, mit längeren Korrekturen, welche bis zu zwei Monate andauern können, entsprechend einhergehen. Entsprechend sollte es auch an dieser Stelle für den Kryptomarkt und die weitere BTC Prognose als gesund und nachhaltig eingeordnet werden.

#BTC

If the Bitcoin bottom isn't yet in then this current pullback is slowly turning into an almost 3-week retrace currently at 19 days

Even then, this retrace is becoming a typical pullback compared to previous pullbacks throughout this cycle, both in terms of duration and… pic.twitter.com/pjlk9p5uqD

— Rekt Capital (@rektcapital) April 27, 2024