Krypto News: Bald kommt das nächste Bitcoin Allzeithoch!

Bitcoin steigt & der Enthusiasmus für den weiteren Verlauf des Kurses geht ebenso durch die Decke. Ein Analyst hat die ganze Zeit Recht gehabt. Hierzu hat Rekt Capital kürzlich Daten veröffentlicht, in welchen er auf die bemerkenswerte Preisbewegung von Bitcoin innerhalb des festgelegten Handelsbereich eingeht.

Diese Informationen sind jetzt besonders für diejenigen von Interesse, welche die Muster des Marktes verstehen und für die weitere Zukunft des Krypto-Marktes nutzen möchten. Analysten gehen nämlich mittlerweile bereits von der Weiterführung des Bullenmarktes aus!

Innerhalb der letzten drei Handelswochen sank der Preis von Bitcoin um 6,5% unter die festgelegte Untergrenze des Handelsbereichs. Man kann die zuvor bereits über Wochen die anhaltende Marktdynamik und die Sensitivität gegenüber externen Einflüssen wiedererkennen. Der Abwärtstrend des BTC Kurses scheint jedoch nun, wie den vorherigen Prognosen von Rekt Capital auch entsprechend, beendet zu sein.

#BTC

When Could Bitcoin Breakout From This Re-Accumulation Phase?

Bitcoin tends to develop a Re-Accumulation Range around the Halving

Historically, Bitcoin would consolidate in this Re-Accumulation Range for up to 150 days after the Halving before finally breaking out into… pic.twitter.com/qndaOMNCm6

— Rekt Capital (@rektcapital) April 26, 2024