Bitcoin Kurs Prognose: 1.000.000 USD Kurs bis 2035 laut Analysten!

Laut einer aktuellen Analyse des Krypto-Spezialisten Willy Woo könnte Bitcoin bis 2035 einen “fairen Wert” von 1 Million USD pro BTC erreichen. Seine Evaluierung basiert Willy auf Grundlage der öffentlich einsehbaren Wachstumskurve der BTC Nutzer. Es ist wichtig bei solchen Kursgrößen anzumerken, dass dieser Wert als “fairer Wert” und nicht als Spitzenwert in einem Bullenmarkt-Hype eingeordnet wird. Aber ist dieses Szenario für die Prognose tatsächlich realistisch…?

In den frühen Tagen zum Start des Blockchain Netzwerkes von BTC war der Preis von Bitcoin träge und hinkte dem Wachstum der Nutzerzahlen hinterher. Tatsächlich gab es keinen Preis für Bitcoin, bis die Zahl seiner Nutzer die Marke von 1.000 erreichte. Dank der Blockchain-Technologie besitzen wir heute mittlerweile eine detaillierte Ansicht der Nutzeraktivitäten. In Form einer forensischen Clusterbildung der BTC Adressen in Entitäten wird die Herausstellung des Ganzen ermöglicht.

On track for $1m per BTC as "fair value" by 2035.

That's if we take the user growth curve as a guide for valuation. Remember I said fair value and not peak value in bull market hype.

– In the early days price was slow to catch up to user count, BTC didn't even have a price… pic.twitter.com/bD7I55ymXD

— Willy Woo (@woonomic) May 2, 2024