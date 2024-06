Bitcoin Kurs Prognose: +111,27% – noch 2024! „Es hat gerade erst begonnen“ – jetzt kaufen?

Bitcoin pumpt! Ein renommierter Branchenbeobachter erklärt nun, warum Bitcoin seiner Prognose nach noch im Jahr 2024 um mehr als +111,27% explodieren wird. Sollte man jetzt noch Bitcoin kaufen – oder gibt es potenziell vielversprechendere Alternativen?

Er hat sich einige Wochen nicht wirklich vom Fleck bewegt, doch jetzt kommt wieder Leben in den Bitcoin Kurs: +2,97% konnte die Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung innerhalb der letzten 24 Stunden zulegen, sie tradet mit 71.101 Dollar wieder in bullishem Territorium! Das zeigt sich auch an den Bitcoin ETFs: Die haben gestern die zweithöchsten Zuflüsse aller Zeiten gesehen – 886,6 Millionen Dollar flossen in die sogenannten exchange-traded funds, wie etwa Bitcoin-Analyst Alistair Milne berichtet. Fast eine Milliarde Dollar am Tag!

Top-Trader Michaël van de Poppe sieht bereits den Angriff aufs Allzeithoch kommen, stellt auch bullishe Bewegungen bei Altcoins in Aussicht. Der Holländer an seine mehr als 718.000 Follower auf Twitter (jetzt X):

