BlockDAGs neuestes Entwicklungsrelease 43 hat mit dem Start der Beta-Version der X1 Miner App für Aufregung gesorgt. Diese innovative Mining-App ist nun im Google Play Store und Apple App Store verfügbar und stellt einen Meilenstein im mobilen Kryptowährungs-Mining dar. Die Reaktion des Marktes war bemerkenswert: Der Vorverkauf hat 41,9 Millionen Dollar eingebracht und 10,8 Milliarden Coins verkauft. Die nahtlose Integration neuer Technologien und die Begeisterung für die X1 Miner App haben diesen beeindruckenden Enthusiasmus der Investoren angeheizt.

BlockDAG: Führende Krypto-Innovation mit $41.9M Vorverkauf

BlockDAG hat sich mit seiner DAG-basierten Blockchain-Technologie zu einem führenden Unternehmen auf dem Kryptowährungsmarkt entwickelt und spricht Investoren und Enthusiasten an. BlockDAG hat sich zu einem prominenten Netzwerk entwickelt, das für seine Skalierbarkeit und Effizienz bekannt ist, insbesondere durch die Vorfreude auf die Keynote 2. Diese Veranstaltung lieferte spannende Updates und steigerte die Erwartungen innerhalb der Krypto-Community.

Der Höhepunkt der Keynote 2 war die Vorstellung der innovativen Funktionen der X1 Crypto Miner App, die jetzt als Beta-Version in beiden App-Stores verfügbar ist. Dieses Update hat die Begeisterung innerhalb der Community verdeutlicht und die Marktpräsenz von BlockDAG maßgeblich beeinflusst. Die Einführung der Beta-Version der X1 Miner App stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Roadmap von BlockDAG dar, der das Engagement und die Beteiligung der Nutzer am Mining direkt von ihren mobilen Geräten aus verbessert.

Die Resonanz der potenziellen Investoren war überwältigend positiv, was sich in den bemerkenswerten Zahlen des laufenden Vorverkaufs widerspiegelt. In der 16. Auflage des BlockDAG-Vorverkaufs wurden über 41,9 Millionen Dollar eingenommen und über 10,8 Milliarden Münzen verkauft. Dieser Anstieg der Vorverkaufszahlen zeigt das Vertrauen der Anleger und ihre Begeisterung für die Zukunft von BlockDAG.

Dev Release 43: BlockDAG X1 Miner App Eigenschaften

Das 43. Dev Release von BlockDAG folgt auf den Start der X1 Miner Beta App in den App Stores, die bei den Nutzern für Begeisterung sorgte. Diese Entwicklung ist ein bedeutender Schritt nach vorne, um die App für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen, vorbehaltlich der Genehmigung. Die Nutzer können mit ihren Mining-Aktivitäten beginnen, sobald das Testnet im August freigegeben wird, und ihr geschürftes BDAG-Guthaben wird beim Start des Mainnet im September nahtlos auf ihre Wallets übertragen.

Das jüngste Update führt auch eine fortschrittliche Datenspeicher-Implementierung ein und verbessert die DAG-basierte Blockchain-Plattform, die für ihre Skalierbarkeit, Effizienz und Sicherheit bekannt ist. Der optimierte Ledger-Speicher verfügt über eine ausgeklügelte Datenbankarchitektur, die einen hohen Transaktionsdurchsatz und eine geringe Latenzzeit unterstützt. Darüber hinaus ermöglichen fortschrittliche Indizierungstechniken ein schnelles Auffinden von Transaktionen und Knoten, was die Gesamtleistung des Systems verbessert.

Zur Bewältigung des Speicherbedarfs wurden wirksame Datenbereinigungsstrategien eingeführt. Diese Mechanismen entfernen in regelmäßigen Abständen veraltete und irrelevante Daten, ohne die Datenintegrität oder die historischen Aufzeichnungen zu beeinträchtigen. Das System umfasst auch Redundanztechniken und regelmäßige Backups, um die Datenverfügbarkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen potenzielle Datenverluste zu gewährleisten.

Die Sicherheitsmaßnahmen des Datenspeichermoduls sind robust, einschließlich kryptografischer Integrität zur Sicherung von Transaktionen und Knoten und starker Verschlüsselungsprotokolle für Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung. Ein strenges Zugangskontrollsystem, umfassende Prüfpfade und Anti-Spam-Maßnahmen schützen die Plattform vor unbefugtem Zugriff und potenziellen Cyberangriffen.

BlockDAG: Anlegerfreundliche Kryptowährung

BlockDAG schließt mit Dev Release 43 eine aufregende Phase ab und führt die Beta-Version der X1 Miner App für das mobile Mining in den App Stores ein. Diese Veröffentlichung steht im Einklang mit dem Erfolg des Vorverkaufs, der 41,9 Millionen Dollar einbrachte und über 10,8 Milliarden Münzen verkaufte. Die starke Reaktion der Investoren spiegelt das Vertrauen in die Technologie und die Roadmap von BlockDAG wider und schafft die Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Testnets und zukünftige Entwicklungen.

6. Juni 2024

