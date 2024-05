Bitcoin (BTC) erreicht $75K vor Juli? Analysten tippen auf eine sechs- bis zwölfmonatige parabolische Entwicklung bei Rollblock (RBLK), Fetch.AI (FET) und Pepe (PEPE)

Nach dem Halving des Bitcoin Mitte April hofft eine beträchtliche Anzahl von Anlegern immer noch darauf, dass es in nicht allzu ferner Zukunft zu einem Bullenmarkt kommen wird. In diesem Artikel wird erläutert, wie schnell der potenzielle Bullenmarkt einen Preisanstieg für Bitcoin auslösen wird und ob es früh genug sein wird, um den Token noch vor Juli über die $75k-Marke zu treiben.

In der Zwischenzeit zeigt ein aufstrebender Krypto-Coin in Rollblock (RBLK) ein starkes Potenzial für eine ausgedehnte parabolische Aktion, die sich bis zu einem Jahr erstrecken könnte. Infolgedessen könnten Anleger durch eine Investition in das Krypto-Projekt Kapital schlagen wollen. Werden namhafte Top-Kryptocoins wie Fetch.ai (FET) und Pepe (PEPE) in den nächsten Monaten ebenfalls eine anhaltende Aufwärtsbewegung auslösen? Finden Sie es unten heraus.

Bitcoin (BTC) war schon immer ein Spitzenreiter in der gesamten Kryptoindustrie, da es die erste Kryptowährung war, die 2009 auf dem Kryptomarkt erschien. Das Bitcoin-Projekt kann als Vorlage für die meisten der heute auf dem Markt erhältlichen Top-Kryptocoins angesehen werden. Heute wird die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf über 1 Billion Dollar geschätzt und ist der einzige Token, der die 1-Billion-Dollar-Marke erreicht hat.

Im Jahr 2024 setzte Bitcoin (BTC) einen bedeutenden Aufwärtstrend ein, der dazu führte, dass der Token sein bisheriges Allzeithoch durchbrach und im März mit 73.750 $ einen neuen Preisrekord aufgestellt hat. Das Jahr 2024 ist für Bitcoin sehr vielversprechend, da es das Jahr eines weiteren Bitcoin Halving ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Bitcoin nach jedem Halving einen signifikanten Aufwärtstrend einleitete.

Während die Halbierung 2024 im April stattfand, hoffen die Investoren auf einen möglichen Preisanstieg für Bitcoin. In der Zwischenzeit durchläuft Bitcoin derzeit eine positive Korrektur, während er die Unterstützung über der 60.000 $-Marke beibehält. Wenn man den Präzedenzfällen der Bitcoin-Kurscharts folgt, dann wird der Token bald einen deutlichen Aufwärtstrend erleben. Es ist jedoch noch ungewiss, ob die Rallye Bitcoin bis Juli über die $75.000-Marke treiben wird.

Rollblock (RBLK) stößt in die Casino-Branche vor, indem es ein innovatives Konzept für die Art und Weise vorstellt, wie Einzelpersonen online an Casino-Spielabenteuern teilnehmen. Mit Rollblock wurden Transparenzprobleme im Zusammenhang mit Casino-Websites gelöst, da die Plattform die Blockchain-Technologie nutzt, um sicherzustellen, dass Transaktionen unveränderlich sind und nach der Bestätigung nicht mehr geändert werden können.

