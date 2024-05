Pepe Coin erreicht neues ATH, während dieser Meme-Coin im Presale vor 2 Mio. USD steht!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

PEPE verzeichnete ein neues Allzeithoch mit einem beeindruckenden täglichen Wachstum von 22 %. Zentralisierter Handel sorgte dafür, dass PEPE sofort auf den Hype reagierte. Die 12-Monats-Gewinne von PEPE übertrafen sogar die von DOGE und SHIB. Der jüngste Anstieg von PEPE erhielt zusätzlichen irrationalen Auftrieb durch die wiedererwachte Aktivität des Roaring Kitty-Accounts auf X.

Diese Entwicklung unterstreicht die starke Dynamik hinter dem Meme-Token. PEPE zeigt, wie schnell sich Marktstimmungen ändern können und wie entscheidend zentralisierter Handel für schnelle Reaktionen ist. Die beeindruckenden Gewinne des letzten Jahres beweisen das enorme Potenzial von PEPE im Vergleich zu anderen bekannten Meme-Coins. Die Unterstützung durch einflussreiche Social-Media-Persönlichkeiten wie Roaring Kitty verstärkt den Hype zusätzlich. Investoren und Krypto-Enthusiasten beobachten gespannt, wie sich PEPE weiterentwickeln wird.

Jetzt alternativ WienerAI kaufen!

Kryptomarkt erholt sich: Meme-Token im Aufschwung

Der gesamte Kryptomarkt erholte sich, was die Hoffnung auf eine Altcoin-Rallye erneuerte. Meme-Token waren die ersten und größten Gewinner dieser Erholung. Pepe (PEPE) verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von fast 20 % und erreichte Rekordbewertungen. Die Community sieht nun die Chance, in eine neue Preisfindungsphase ohne klares Ende einzutreten.



Pepe

(PEPE)

Preis $0.000011

Marktkapitalisierung $4.51 B

PEPE stieg an einem einzigen Tag um 22,95 % und innerhalb einer Woche um 25 %. Der Meme-Token wurde bei $0,00001036 gehandelt, ein Allzeithoch nach der Erholung von einem 50 %-Verlust. Solche Preissprünge sind bei extrem niedrigen Preisbereichen möglich. PEPE zeigt die Rückkehr der Energie in den Kryptomarkt. PEPE ist vollständig im Umlauf, mit 100 % der Gesamtmenge im Handel. Es ist auch einer der meistgehandelten Token und drehte fast die Hälfte seiner Menge innerhalb von 24 Stunden um. Die Community unterstützt den Token durch HODLing, was die Fähigkeit erklärt, sich von Tiefstständen zu erholen.

Dezentrales Trading ist für PEPE begrenzt, weniger als 1 % des gesamten Volumens entfällt auf Uniswap. Trotzdem fand etwas PEPE seinen Weg in kleinere DeFi-Protokolle, Brücken und Kreditplattformen. PEPE-Besitzer möchten den Token möglicherweise nicht sofort verkaufen, sondern halten ihn als Instrument für zukünftiges Wachstum, mit einer noch einflussreicheren Marke.

Wird PEPE Einen weiteren Preissprung schaffen?

Die jüngste Rallye von PEPE setzt sich ungebremst fort. Die spannende Frage ist, ob PEPE in der Lage sein wird, einen weiteren bedeutenden Preissprung zu machen, wenn der Boom der Altcoins und Meme-Coins weiter anhält.

Die Erwartungen der PEPE-Community treiben diese Entwicklung stark voran. Sie hofft auf mehr als nur kurzfristige Gewinne. Ihr Ziel ist ein langanhaltender memetischer Aufwärtstrend, bei dem PEPE an Bedeutung gewinnt. Im Wettstreit zwischen “Fröschen und Hunden” zielt PEPE darauf ab, ein führender Token zu werden und Shiba Inu (SHIB) sowie Dogecoin (DOGE) zu übertreffen. Die Halter sind entscheidend für das Erreichen dieses Ziels, und durch die leichte Zugänglichkeit von PEPE wird es täglich in zahlreiche Portfolios aufgenommen.

Die Überzeugung der PEPE-Community von einem langfristigen Erfolg des Tokens treibt den Marktwert kontinuierlich nach oben. Diese starke Gemeinschaft und das zunehmende Interesse könnten PEPE weiter an Wert gewinnen lassen. Sollte der derzeitige Trend anhalten, steht PEPE eine vielversprechende Zukunft bevor.

Jetzt alternativ WienerAI kaufen!

Woher Bezieht PEPE Seine Unterstützung?

PEPE läuft derzeit auf einer Welle von “Wir sind zurück”-Energie. Mehrere Faktoren stützen den Token. Über 44 % aller PEPE-Handel finden in einem einzigen Handelspaar auf Binance statt. Dies ermöglicht schnellen Liquiditätszufluss und erhebliche Preisbewegungen.

Fast alle großen Börsen führen PEPE, außer Coinbase im Spot-Handel. Das Asset wartet auf eine neue Paarung, die Volumen und Sichtbarkeit steigern könnte. Seit dem 23. April bietet Coinbase jedoch PEPE-Perpetual-Futures an, was die Aktivität des Tokens erhöht.

PEPE hat 219.625 Halter-Wallets, wobei die größten Bestände zu Börsen gehören. Derzeit handelt PEPE hauptsächlich auf zentralisierten Märkten und hat sich noch nicht auf dezentrale Börsen wie Uniswap ausgedehnt. Dies unterscheidet PEPE von neueren Meme-Tokens, die auf dezentrale Paare angewiesen sind.

Die Aufnahme von PEPE bei Revolut und Crypto.com steigert die Sichtbarkeit weiter. Dadurch wurde PEPE zum drittgrößten Meme-Asset nach DOGE und SHIB. Nach der jüngsten Rallye erzielte der Token die größten 12-Monats-Renditen der Top-3-Meme-Assets.

WienerAI ($WAI) sammelt 1,8 Millionen Dollar: Besser als PEPE?

Pepe Coin gehört zur alten Garde. Als reiner Meme-Coin basiert sein Wert allein auf der Aussicht auf zukünftige Preissteigerungen.

Thank you @Cointelegraph for the feature! New meme coin to watch: WienerAI ICO surpasses $1.5M https://t.co/RkZjVMz3Lk — WienerAI (@WienerDogAI) May 13, 2024

Für Anleger, die an die Zukunft von Kryptowährungen glauben, entstehen jedoch neue Meme-Coins, die mehr Nutzen bieten. Ein herausragendes Beispiel dieser neuen Generation ist WienerAI.

$WAI ist ein brandneuer Meme-Token und KI-Begleiter, der bei Bekanntwerden seines Kernangebots erhebliche Kursanstiege verzeichnen könnte. Die Vorverkaufsphase ist erst einen Monat alt und hat bereits 1,6 Millionen Dollar an Investitionen angezogen.

Als “revolutionärer KI-Handelspartner” angepriesen, bietet WienerAI seinen Nutzern benutzerfreundliche KI-gestützte Handelsberatung, nahtlose Tauschfunktionalität und null Gebühren. Der WienerAI-Smart-Contract wurde von Coinsult, einer Plattform für Blockchain-Sicherheit, geprüft. Etwa 20 % des $WAI-Angebots sind für das Staking vorgesehen.

Die Website von WienerAI ermutigt Käufer, während des Vorverkaufs zu staken, um von einer lukrativen Rendite von derzeit 660 % APY zu profitieren.

Bleiben Sie auf X und Telegram über die neuesten Nachrichten zu WienerAI informiert.

Jetzt alternativ WienerAI kaufen!

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.