Bitcoin ETFs ziehen wieder an: Grayscale mit ersten Kapitalzuflüssen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Die Zulassung der Spot Bitcoin ETFs in den USA war eines der wichtigsten Ereignisse am Kryptomarkt in diesem Jahr. Das jahrelange Warten hat sich am Ende doch noch gelohnt, da die börsengehandelten Fonds im Januar dieses Jahres tatsächlich von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt wurden. Seitdem sind bereits Milliarden von Dollar in den Markt gespült worden und die Bitcoin ETFs gehören zu den erfolgreichsten überhaupt. Nach dem ersten Hype war es nun aber eine Weile ruhiger um die Fonds. Gestern ist es dann aber wieder zu Kapitalzuflüssen gekommen, wobei auch Grayscale zum ersten Mal seit der Markteinführung der ETFs Kapital in den Markt gebracht hat.

Bitcoin ETFs als wichtigster Kurstreiber?

Heuer sind viele große Ereignisse für den Kryptomarkt zusammengekommen. Das Bitcoin Halving, welches alle vier Jahre stattfindet und die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert, wurde vor zwei Wochen durchgeführt. Vergangene Halvings haben jedes Mal zu massiven Kurssteigerungen bei Bitcoin geführt, da es bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage zu einer Verknappung kommt, wenn das Angebot neuer Coins halbiert wird. Das hat in der Geschichte von Bitcoin stets zu neuen Höchstständen geführt. Heuer sind aber auch die Spot Bitcoin ETFs genehmigt worden, wodurch das digitale Gold an die Wall Street kommt. Ein Ereignis, das bereits Milliarden von Dollar in den Markt gespült hat.

Gemeinsam haben die ETF-Emittenten schon fast eine Million Bitcoin im Auftrag ihrer Kunden gekauft und Experten zufolge wird hier noch lange nicht Schluss sein. Auch wenn es nun ein paar Tage gegeben hat, an denen mehr Kapital aus den ETFs abgezogen wurde, als eingezahlt wurde. Analysten sind sich sicher, dass die börsengehandelten Fonds in den nächsten Jahren noch Milliarden in den Kryptomarkt spülen werden, weshalb für Bitcoin auch bereits Kursziele ausgesprochen werden, die im Millionenbereich liegen.

Grayscale zum ersten Mal im Plus

Mit der Markteinführung der Spot Bitcoin ETFs wurde auch der Bitcoin Trust von Grayscale (GBTC) in einen solchen ETF umgewandelt. Dadurch ist die Haltefrist für Investoren hinfällig geworden, wodurch sich die Möglichkeit ergeben hat, seine Anteile zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Da der Bitcoin-Kurs in dem halben Jahr vor der ETF-Einführung stark gestiegen ist, haben viele Anleger diese Möglichkeit auch genutzt, weshalb Grayscale Tag für Tag Bitcoin im Auftrag seiner Kunden verkauft hat. Gestern, am 77. Handelstag nach der Markteinführung der ETFs, ist es auch bei Grayscale zum ersten Mal zu Kapitalzuflüssen gekommen.

Breaking 🚨 🚨 Grayscale Bitcoin Trust (#GBTC) just experienced its first inflow of $63 million. It’s their first inflow after 77 consecutive outflow days. Also, #Bitcoin ETFs had a net inflow of $378.5 million, which is the largest in two months. pic.twitter.com/XN3IVJna49 — Wise Advice (@wiseadvicesumit) May 4, 2024

Da Grayscale nun mit seinem Abverkauf von mehr als 300.000 Bitcoin fertig ist, könnte es schon bald zu weiter steigenden Kursen und einem neuen Allzeithoch bei Bitcoin kommen. Immerhin hat der Vermögensverwalter oft Bitcoin im Wert von hunderten Millionen Dollar an einem Tag verkauft. Das scheint sich nun zu ändern. Kommt es zu einem neuen Allzeithoch bei Bitcoin, wird das voraussichtlich auch die meisten Altcoins wieder mit nach oben ziehen, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen $99BTC setzen.

Jetzt mehr über $99BTC erfahren.

Über eine Million Dollar für $99BTC

99Bitcoins ist eine Plattform, die Usern schon seit Jahren den Umgang mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen näherbringt und sich dadurch inzwischen als starke Marke am Markt etabliert hat. Das spiegelt sich auch im Youtube-Kanal wider, der über 700.000 Abonnenten hat. Nun hat das Team hinter 99Bitcoins mit $99BTC auch einen eigenen Coin angekündigt, der von der enormen Reichweite stark profitieren könnte. Experten erwarten, dass es nach der Markteinführung zu einer Kursexplosion kommt. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger im Vorverkauf Token im Wert von einer Million Dollar gekauft, um von Anfang an dabei zu sein, noch bevor $99BTC an den Kryptobörsen gehandelt wird.



($99BTC Token-Vorverkauf – Quelle: 99Bitcoins Website)

Schon vor dem Handelsstart an den Börsen wird der Preis mehrfach angehoben, wodurch sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt. Neben potenziellen Kurssteigerungen erhalten Tokenbesitzer Zugang zu exklusiven Lerninhalten der Plattform und zu Trading-Signalen. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die denjenigen, die ihre $99BTC-Token staken, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht.

Jetzt $99BTC kaufen.







Zuletzt aktualisiert am 4. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.