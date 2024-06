Krypto News: Neue Meme Coin Base Dawgz startet Presale â€“ Wird sie wie Brett explodieren?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Heute startet der mit Spannung erwartete Presale der Meme Coin Base Dawgz ($DAWGZ). Binnen Minuten flossen über $200.000 in den Vorverkauf.

$DAWGZ nutzt das Potenzial der leistungsstarken Base Chain und zieht durch das beliebte Hundemotiv viele Investoren an. Sieben der zehn erfolgreichsten Meme Coins setzen auf ein Hundethema. Base Dawgz bietet zudem eine Share-to-Earn-Funktion und plant die Einführung von Staking-Belohnungen zu einem späteren Zeitpunkt.

Obwohl die Base Chain relativ neu ist, beträgt die Marktkapitalisierung des Base Meme Coin-Marktes über $2 Milliarden. Base Dawgz hat sein Hauptquartier auf der Base Chain, ist jedoch interoperabel und auf mehreren Blockchains verfügbar. Dies unterstreicht die Inspirationsquelle der Coin, den „Geist des Base Jumpings“.

Neben der Base Chain ist der Base Dawgz Token auch auf Ethereum, Solana, BNB Chain und Avalanche präsent. Mit $DAWGZ können Nutzer problemlos zwischen verschiedenen Blockchains wechseln und somit die von Coinbase erfundene Layer-2-Blockchain für ein breites Publikum öffnen.

Der aktuelle Preis von $DAWGZ liegt bei $0.00479 in der ersten Presale-Phase. Der Token kann mit ETH, SOL, BNB, AVAX und USDT erworben werden. Laut Countdown auf der Webseite bleiben nur noch sechs Tage, bevor der Presale-Preis steigt. Der Preis der zweiten Phase ist noch nicht bekannt, was wahrscheinlich mehr Käufer dazu ermutigen wird, jetzt zu investieren, um die niedrigsten Preise zu sichern.

Die innovative Strategie und der rasante Erfolg des Presales zeigen das große Interesse an Base Dawgz und lassen auf eine vielversprechende Zukunft hoffen.

Jetzt Base Dawgz kaufen!

Krypto News: Base Dawgz-Preis könnte wie BRETT explodieren – 11.902% Anstieg möglich?

Coins wie DEGEN und der Social Media Token Friend.tech haben auf der Base Chain für Aufsehen gesorgt. Besonders DEGEN hat die Aufmerksamkeit von Meme-Coin-Fans erregt. Nun steht Base Dawgz als nächster Trendkandidat der Base-Meme-Coins im Fokus.

Zwar hat Base Dawgz noch nicht die Höhen von Solana-Meme-Coins wie WIF, BONK, TRUMP oder BODEN erreicht, aber die Communitys um BRETT, NORMIE und TOSHI sind heute eine bedeutende Kraft.

Die Marktkapitalisierung von DEGEN, der ersten Meme-Coin, die vor vier Monaten auf Base Wellen schlug, erreichte in ihrer Spitze $810 Millionen. Im Vergleich dazu durchbrach der neuere Base-Meme-Coin $BRETT am 2. Juni mit einem neuen Allzeithoch eine Marktkapitalisierung von $1,27 Milliarden.

$BRETT handelt weiterhin auf Niveaus deutlich über $1 Milliarde Marktkapitalisierung und verzeichnete am 4. Juni einen Preis von $0,1182, was einem Anstieg von 22% in den letzten 24 Stunden entspricht.

Auch $TOSHI weist eine beträchtliche Marktkapitalisierung von $211 Millionen auf und nähert sich seinen Allzeithochs.

Es ist fair zu sagen, dass $DAWGZ seinen Einstand auf der Base Chain zu einem hervorragenden Zeitpunkt feiert, da Base-Meme-Coins wie $BRETT immer höher steigen. Der $BRETT-Preis ist seit seinem Start im März um 11.902% gestiegen und in den letzten sieben Tagen um 66% gewachsen.

Die vielversprechenden Entwicklungen auf der Base Chain und die beeindruckenden Kursgewinne von $BRETT lassen vermuten, dass $DAWGZ ebenfalls großes Potenzial hat, zu explodieren.

Base Dawgz Meme Coin befeuert Shiba Inu-Kulturphänomen mit Share-to-Earn und Multi-Chain-Flexibilität

Base Dawgz setzt auf ein innovatives Share-to-Earn-System, das Community-Mitglieder für das Teilen von $DAWGZ-Inhalten in sozialen Medien mit Punktprämien belohnt. Die Nutzer können einfach auf der Homepage den Button “Refer and Earn” anklicken und ihre Wallet verbinden, um ihren persönlichen Referral-Link zu generieren. Jede Empfehlung bringt den Empfehlenden 5 % des vom Geworbenen beigesteuerten Betrags ein.

Alle erstellten und geteilten Inhalte sammeln Punkte, die gegen $DAWGZ-Token eingelöst werden können. Um Belohnungen zu verdienen, müssen Teilnehmer ihr X-Konto verknüpfen, um geteilte Inhalte zu verifizieren, die XP-Belohnungspunkte zu beanspruchen und diese gegen $DAWGZ einzulösen.

Base Dawgz schafft einen positiven Kreislauf, der die Kreativität der Community belohnt, was wiederum das Wachstum der $DAWGZ-Community und den Wert des Tokens fördert.

15 % der gesamten Tokenversorgung von 8.453.000.000 ist für $DAWGZ-Belohnungen reserviert. Zudem sind 20 % der Tokenversorgung für den Vorverkauf verfügbar, jeweils 20 % für Staking und Liquidität, 15 % für Marketing und 10 % für Listings vorgesehen.

Der Base Dawgz Smart Contract wurde von der Blockchain-Sicherheitsfirma Solid Proof geprüft, was die Professionalität und Sicherheit des Projekts unterstreicht. Der Vertrag ist zudem nicht upgradefähig und vollständig aufgekündigt, was bedeutet, dass das Angebot nicht geändert oder Hintertüren mit betrügerischer Absicht in den Code eingeführt werden können. Es sei gesagt, dass der Base Dawgz Smart Contract weder Token verbrennen noch neue Token prägen kann.

Das Projekt setzt neue Maßstäbe im Meme-Coin-Markt und bietet durch seine Share-to-Earn-Funktion und Multi-Chain-Flexibilität eine vielversprechende Zukunftsperspektive.

Der nächste Meme Coin Shooting Star auf der Base Chain?

Base Dawgz steht bereit, sich als führender Token auf der Base Chain zu etablieren, die Solana schnell einholt. Während Solana sich als dominierende Plattform für den Start von Meme-Coins etablierte, könnte Base der neue bevorzugte Startplatz für niedliche und witzige virale Meme-Coins werden.

Im Gegensatz zu Solana, das eine Layer-1-Blockchain ist, agiert Base als Layer 2 für Ethereum. Layer-2-Protokolle wie Base sollen Ethereum skalierbarer machen, was zu schnelleren und günstigeren Transaktionen führt.

Obwohl Base erst im August letzten Jahres eingeführt wurde, erreicht es bereits bis zu 400 Transaktionen pro Sekunde, was mit Solana vergleichbar ist. Die Entwickler versprechen weitere Verbesserungen.

Solana behauptet, in Echtzeit bis zu 1.000 Transaktionen pro Sekunde (tps) zu erreichen, jedoch sind die meisten davon fehlgeschlagen. Die hohe Fehlerquote wird oft als Hindernis angesehen, das Solanas Ambitionen untergräbt, ein zuverlässiges Netzwerk für Unternehmen zu werden, die dezentrale Systeme einführen möchten.

Base Dawgz könnte von diesen Schwächen profitieren und sich als stabilere Alternative erweisen. Die Kombination aus der Skalierbarkeit von Ethereum Layer 2 und der wachsenden Popularität von Meme-Coins macht Base Dawgz zu einem spannenden Kandidaten für Investoren und Krypto-Enthusiasten gleichermaßen.

Mit der starken Leistung und den zukünftigen Verbesserungen der Base Chain könnte Base Dawgz die perfekte Plattform gefunden haben, um im Meme-Coin-Markt zu explodieren.

Base Dawgz profitiert von niedrigen Gebühren und robuster Sicherheit auf der Base Chain

Dank seiner Layer-2-Architektur bietet Base Dawgz deutlich günstigere Gebühren als andere Netzwerke. Während die Ausführungsgebühren bei Base niedrig sind, wird die Sicherheitsgebühr nur fällig, wenn Transaktionsbündel in die Ethereum-Blockchain geschrieben werden.

Obwohl Solanas Proof-of-History-Protokoll geringere Gebühren ermöglicht, bietet Base den Vorteil der Nutzung der stärker dezentralisierten und somit sichereren Ethereum-Blockchain.

In Bezug auf grundlegende Unterschiede gibt es weitere Faktoren, die das zukünftige Wachstumspotenzial von Base unterstützen. Obwohl Solana derzeit bei On-Chain-Transaktionen überlegen ist (4,5 Millionen gegenüber 53 Millionen bei Base), zeigt sich ein anderes Bild beim Fiat-Wert der Überweisungen von einzigartigen aktiven Wallets, die mit dezentralen Anwendungen (dApps) interagieren. Hier zieht Base $1,76 Milliarden an und rangiert damit laut DappRadar auf Platz fünf unter allen Chains, verglichen mit $1,1 Milliarden für Solana.

Diese Metrik der einzigartigen aktiven Wallets zeigt die Fähigkeit von Base, die schnell wachsende Benutzerbasis von Coinbase zu nutzen. Laut Unternehmensinformationen aus dem Jahr 2022 hatte Coinbase weltweit 110 Millionen Nutzer.

Base Dawgz steht damit auf einer starken Grundlage, um von der soliden Infrastruktur der Base Chain zu profitieren. Und sich als führender Meme Coin zu etablieren.

Base Dawgz profitiert von steigendem Total Value Locked und solider Basis

Seit März dieses Jahres steigt der Total Value Locked (TVL) von Base stetig an und erreicht nun $1,7 Milliarden. Der bedeutendste Anstieg erfolgte zwischen Mitte März und April, als der TVL laut DefiLama von $670 Millionen auf $1,58 Milliarden mehr als verdoppelt wurde. Zum Vergleich: Solanas TVL liegt bei $4,8 Milliarden.

Die täglichen Transaktionsvolumina auf Base betragen $320 Millionen. Obwohl dies weniger als die Hälfte von Solanas $733 Millionen ist, ist es dennoch beeindruckend für eine Blockchain, die erst seit knapp einem Jahr existiert.

Diese Datenpunkte sind bedeutende Vorteile für Base Dawgz. Die steigenden TVL-Werte und das wachsende Transaktionsvolumen unterstreichen die Attraktivität und Stabilität der Base Chain.

Base Dawgz nutzt diese solide Infrastruktur, um seine Position im Meme-Coin-Markt zu stärken. Die günstigen Transaktionsgebühren und die hohe Sicherheit der Ethereum-basierten Base Chain bieten ideale Voraussetzungen für das Wachstum und den Erfolg von Base Dawgz.

Mit der starken Basis und dem kontinuierlichen Wachstumspotenzial ist Base Dawgz gut aufgestellt, um von diesen positiven Entwicklungen zu profitieren. Und sich als führender Meme-Coin zu etablieren.

Base Dawgz: Nächster $BRETT auf Base mit 100x ROI-Potenzial?

Die positiven Fundamentaldaten der Base Chain deuten darauf hin, dass Base die nächste bevorzugte Plattform für Meme-Coins werden könnte. Das rasante Wachstum der Meme-Coin-Transaktionen auf Base könnte zudem eine breitere Akzeptanz der Chain fördern und ihre allgemeine Robustheit beweisen.

Base Dawgz ist ein Meme-Coin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. $DAWGZ könnte, ähnlich wie $BRETT, eine 100-fache Rendite bieten. Die schnell wachsende Beliebtheit der Base Chain bei Meme-Coin-Händlern, die lukrativen Share-to-Earn-Belohnungen und das passive Einkommen durch Staking sprechen für ein explosives Potenzial von $DAWGZ. Zudem dominiert das Shiba-Inu-Phänomen weiterhin die Spitzenränge der Meme-Coins.

Base Dawgz bietet Anlegern die Chance, vom Erfolg dieser aufstrebenden Plattform zu profitieren. Verbinden Sie sich mit der Base Dawgz-Community auf X und Telegram, um keine Updates zu verpassen.

Verpassen Sie nicht den nächsten Meme-Coin-Schatz auf Base – werden Sie Teil der Base Dawgz-Community. Die Voraussetzungen sind ideal für einen erfolgreichen Start von $DAWGZ. Jetzt ist die Zeit, sich zu engagieren und potenzielle Gewinne zu realisieren.

Jetzt Base Dawgz kaufen!

Zuletzt aktualisiert am 5. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.