Krypto News: Befeuern Zentralbanken den Bullenmarkt?

Als eine der größten Analyseplattformen von Kryptowährungen weist CryptoQuant.com die wichtigsten Unterschiede im Geldzufluss zwischen vergangenen und aktuellen Bullenzyklen hin. Laut dem internen Analysten@DanCoinInvestor ist die aktuelle kurzfristige Geldzuflusssituation signifikant geringer als der Höhepunkt des vergangenen Bullenzyklus.

Hängt das Ganze mit der Kursexplosion von Bitcoin zusammen? Oder könnte der Kurs des BTC Coins erneut einbrechen? Ein Blick in die Details dürfte einige Marktteilnehmer erschrecken…

Die Analyse des Geldzuflusses zwischen den Bullenzyklen bietet dahingehend allen Marktteilnehmern grundsätzlich wichtige Einblicke in die Marktstimmung und das entsprechende Verhalten seiner Investoren. Mit der Feststellung, dass der aktuelle Geldzufluss geringer ist als beim vorherigen Bullenzyklus, dürfte hiermit auch auf eine veränderte Dynamik im Markt hingewiesen werden.

Der Unterschied im Geldzufluss deutet darauf hin, dass sich die Marktbedingungen zwischen den Bullenzyklen geändert habe. Solche Veränderungen sind weitreichend. Grundlagen können sie in einem differenzierten Santiment der Anleger im Vergleich der vorherigen Marktperiode bedingt sein. Weiterhin sind auch die regulatorischen Entwicklungen insofern wichtig. Mit dem bereits vor einiger Zeit möglich gemachten Bitcoin ETF, folgen zeitnah mit der offiziellen Bestätigung auch ETFs für die Layer-2-Blockchain Ethereum.

Mit einem geringerer Geldzufluss ergeben sich natürlich immer potenzielle Auswirkungen auf die den Markt bei Kryptowährungen. Jenes ergibt natürlich einerseits sowohl kurzfristige Bewegungen im BTC Preis. Andererseits erfolgt ebenso die Beeinflussung langfristiger Trends bei Kryptowährungen.

Mit der entscheidende Feststellung des Unterschieds im Geldzufluss zwischen vergangenen und aktuellen Bullenzyklen ist das Ganze von sehr großer Bedeutung für Investoren und Analysten.

Dazu hat eine kürzlich von Thomas Fahrer auf heyapollo.com veröffentlichte Einsicht, dass die M2 Geldmenge wieder zu steigen begonnen hat, bringt wichtige Implikationen für den Markt, insbesondere für Bitcoin. Dieses Wachstum der Geldmenge könnte signifikante Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte haben, vor allem in Bezug auf den Preis von Bitcoin. Bislang haben wir, wie auch zuvor erörtert einen bedeutend geringeren Zufluss für Krypto & Co. gesehen. Eventuell könnte sich zumindest mittelfristig die Lage jetzt drehen – so sehen die Details aus…

Dabei werden in dem Begriff der M2 Geldmenge Bargeld, Einlagen sowie leicht konvertierbare Geldmittel umfasst. Bei einem Anstieg der M2 kann entsprechend davon ausgegangen werden, dass hierdurch ein Indikator für eine expansive Geldpolitik der Zentralbanken gesehen werden kann. Typischerweise führt jenes dann zu niedrigeren Zinsen und einer erhöhten Liquidität im Wirtschaftssystem selbst. In der Vergangenheit wurde festgestellt, dass solche Bedingungen häufig mit einem Anstieg der Anlagepreise korrelieren. Hierbei sind ebenso Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. natürlich eingeschlossen.

#Bitcoin prices are lingering near a two-month low at $60K, reflecting a continued slowdown in demand after Q1's record growth.

Monthly growth from permanent holders has halved in the last month, dropping from over 200K $BTC in late March to just 96K now.

A rebound in demand… pic.twitter.com/alIMidic1h

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 30, 2024