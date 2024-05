Bitcoin News: BTC-Kurs steigt auf 71.000 USD – startet jetzt der Bullrun?

Nachdem die letzten Wochen von einer bärischen Stimmung am Krypto-Markt geprägt waren und Bitcoin sogar zeitweise unter die Marke von 58.000 US-Dollar gefallen ist, kann sich der BTC-Kurs nun allem Anschein nach nicht nur wieder erholen, sondern zu neuen Höhen aufschwingen. Erst in der heutigen Nacht schaffte es der Kurs sogar zwischenzeitlich die Marke von 71.000 US-Dollar zu überschreiten, bevor er wieder knapp darunter gefallen ist.

Damit nähert sich der BTC-Token inzwischen erneut seinem aktuellen Allzeithoch, das zuletzt am 14. März 2024 erreicht wurde und aktuell bei 73.737,94 US-Dollar liegt. Doch wenn es nach den Krypto-Experten geht, stehen wir aktuell erst am Anfang des Bullruns – denn selbst Werte von 100.000 US-Dollar und mehr sind laut einigen Stimmen dieses Jahr noch möglich.

Zuletzt konnte Bitcoin am 09. April die Marke von 71.000 US-Dollar überschreiten, bevor einige Kurskorrekturen den BTC-Token preislich betrachtet merklich nach unten drückten. Das erneute Erstarken des BTC-Preises könnte nun jedoch ein Zeichen dafür sein, dass jetzt endlich die ersten Effekte vom vergangenen Bitcoin-Halving im April eintreten und den Bitcoin Kurs nach und nach steigen lassen werden. So konnte der BTC-Token alleine in den letzten 24 Stunden satte 5,92 % ansteigen und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sogar auf 71.061,90 US-Dollar klettern. Noch bullischer zeigt sich Bitcoin bei einem Blick auf die vergangene Woche (siehe Bild unten), denn hier liegt die größte Kryptowährung der Welt sogar mit 15,21 % im Plus. Ein klares Zeichen dafür, dass die Krypto-Anleger wieder ein starkes Vertrauen in den Token legen und auf eine starke Bitcoin Prognose hoffen.

Allerdings kommt der jüngste Kursanstieg für viele Krypto-Experten nicht unerwartet. So hat bisher noch jedes Bitcoin-Halving – ein Event, das ungefähr alle vier Jahre stattfindet – für einen rasanten Bullenmarkt gesorgt und nicht nur den BTC-Preis angehoben, sondern auch viele Altcoins beflügelt. Auch im kommenden Bullenzyklus ist ein signifikanter Preisanstieg zu erwarten, der viele neue Allzeithochs mitbringen könnte. Über wie viele Monate sich der gerade erst anlaufende Bullenmarkt allerdings ziehen wird, ist aktuell schwer vorherzusagen.

Mit einem noch stärkeren Bitcoin Kurs am Horizont stellen sich nun viele Anleger die Frage, ob Bitcoin tatsächlich die beste Kryptowährung für die kommenden Monate darstellt oder ob einige Altcoins sogar höhere Renditen ermöglichen werden. Hierfür bietet der Krypto-Analyst Michael van de Poppe eine Antwort, denn in einem seiner neuesten Tweets erklärt er auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass in den kommenden Wochen Bitcoin immer wieder die Marke von 68.000 US-Dollar antesten wird. Gleichzeitig geht der erfahrene Krypto-Händler allerdings davon aus, dass viele Altcoins eine bessere Performance abliefern werden, als dies bei Bitcoin der Fall sein wird.

#Bitcoin is up more than 20% since the low at $56K.

Broke above $68K, through which it's likely to see a retest at that level in the coming weeks.

Slow upwards trend has started –> altcoins to outperform due to a likely approval of the Ethereum ETF this summer. pic.twitter.com/0dm0GPnG4j

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 21, 2024