Welche Kryptowährung kaufen? Nächste Station: Wieder einmal Bitcoin!

Innerhalb der letzten drei Handelswochen sank der Preis von Bitcoin um 6,5% unter die festgelegte Untergrenze des Handelsbereichs. Man kann die zuvor bereits über Wochen die anhaltende Marktdynamik und die Sensitivität gegenüber externen Einflüssen wiedersehen. Der Abwärtstrend des BTC Kurses scheint jedoch nun, wie den vorherigen Prognosen von Rekt Capital auch entsprechend, beendet zu sein.

Ein Abschluss der Handelswoche über dem Wert von 60.600 USD durfte beim BTC Preis als signifikanten Ankerpunkt innerhalb der Re-Akkumulationsphase festgelegt werden. Ein solches Verhalten auf dem Markt kann als Indikator für eine mögliche Konsolidierung und als Ausgangspunkt für zukünftige Preissteigerungen dienen.

Und genau diese Vermutung und aufgestellte Hypothese optimistischer Krypto Beobachter ist mit dem jüngsten Kursanstieg im Gesamtmarkt, angeführt von Bitcoin nun auch eingetreten.

#BTC

When Could Bitcoin Breakout From This Re-Accumulation Phase?

Bitcoin tends to develop a Re-Accumulation Range around the Halving

Historically, Bitcoin would consolidate in this Re-Accumulation Range for up to 150 days after the Halving before finally breaking out into… pic.twitter.com/qndaOMNCm6

— Rekt Capital (@rektcapital) April 26, 2024