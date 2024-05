BlockBets Casino startet öffentlichen Vorverkauf: Alles, was Sie über $BBETS wissen müssen

Während sich die Krypto-Community auf weitere spannende Projekte vorbereitet, hat BlockBets Casino den öffentlichen Vorverkauf für seinen Token $BBETS gestartet.

Nachdem es sich in der Online-Glücksspielarena etabliert hat, hat das Krypto-Casino mit seinem nativen Token einen Schritt in Richtung einer dezentraleren Zukunft gemacht. Dieser Token wird das Spielerlebnis durch einzigartige Vergünstigungen mit langfristigen Vorteilen in den Vordergrund stellen.

Angesichts des guten Rufs und der Beliebtheit von BlockBet bei Casinospielern wird erwartet, dass der Vorverkaufsstart an Fahrt gewinnen wird. Hier finden Sie alles, was Sie über den $BBETS-Token-Vorverkauf wissen müssen und welche Vorteile er für die Spieler bietet.

$BBETS steht an vorderster Front der Vision von BlockBets, die Community in den Mittelpunkt zu stellen und die GameFi-Landschaft zu verändern.

Indem sie der Community ermöglichen, den $BBETS-Token zu kaufen, geben sie ihrer Community die Chance, nicht nur durch Spiele und Glücksspiele zu verdienen, sondern auch passives Einkommen durch die verschiedenen Dienstprogramme des Tokens. Das BlockBets-Casino geht darüber hinaus und gibt seiner Community völlige Freiheit, indem es die Einschränkungen von White-Label-Lösungen aufhebt.

GM FAM!

Did you check your staking rewards + profit on launch today?

Post a screenshot of it to get guaranteed $10 in our https://t.co/jtckw5TqrF pic.twitter.com/WtUkHn0zDt

— BlockBets (@BlockBetsClub) May 26, 2024