Cardano News: Hoskinson sauer? ADA-MitbegrÃ¼nder verteidigt vehement das Krypto-Projekt

In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten gab es immer wieder negative Stimmen in der Presse und auf den sozialen Medien, die sich mit einer negativen Einstellung über Cardano geäußert haben. Dabei gab es einige Influencer, die von einem Kauf abgeraten haben, während andere sogar eine wahre Negativstimmung verbreiteten.

Nun meldet sich Cardano Mitbegründer und IOHK CEO Charles Hoskinson zu Wort. In einem längeren Tweet auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zeigt er sich alles andere als erfreulich über die vielen “Attacken” der letzten Zeit. So kann er nicht nachvollziehen, warum so viele Krypto-Influencer den ADA-Token schlechtreden wollen.

Hoskinson erklärt in seiner recht langen Aussage auf X, dass er nicht nachvollziehen kann, wieso Cardano einfach nicht die positive Darstellung in den Medien bekommt, wie dies bei vielen anderen der “etablierten” Kryptowährungen der Fall sei. Gleichzeitig wirkte er etwas genervt von der schlechten Presse der letzten Wochen, die seiner Meinung nach absolut unbegründet sei.

So erklärt er unter anderem: “Niemals in meiner Karriere habe ich eine so große Diskrepanz zwischen Realität und der Meinung von Krypto-Influencern erlebt.” Dabei geht er weiterhin darauf ein, dass die Aussagen vieler dieser Influencer weit weg von der Wahrheit seien und Cardano mit seinen fundierten Grundlagen wesentlich besser in der Krypto-Welt dastehe, als dies dargestellt werde. Er gehe von einer durchaus positiven Cardano Prognose aus.

Never in my career have I seen such a profound disconnect between reality and opinion with the cryptocurrency influencer and media perception of Cardano versus its actual fundamentals.

We are on the verge of the most significant hard fork in the history of the project, tons of…

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 6, 2024