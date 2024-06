Notcoin steigt um 80 % – diese Coins kÃ¶nnten als nÃ¤chstes explodieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Das Staking von Notcoin ($NOT) erfreut sich wachsender Beliebtheit, da es Kryptowährungsinhabern passives Einkommen ermöglicht. In der letzten Woche verzeichnete Notcoin einen beeindruckenden Anstieg von über 82 Prozent und begeistert derzeit Investoren weltweit. Anfang Juni stieg der Kurs auf ein Allzeithoch von 0,02896 US-Dollar, bevor er sich leicht auf etwa 0,022 US-Dollar einpendelte.

Dieser bemerkenswerte Preisanstieg hat Notcoin in die Liste der Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung katapultiert. Mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar und einem täglichen Handelsvolumen von fast 2 Milliarden US-Dollar zeigt Notcoin eine starke Performance. Investoren sind nun auf der Suche nach neuen Kryptowährungen mit ähnlich hohem Potenzial, die jedoch günstiger als $NOT sind.

Zu diesen vielversprechenden Projekten gehören PlayDoge, Sealana, WienerAI und Base Dawgz.

Diese neuen Kryptos bieten spannende Investitionsmöglichkeiten für diejenigen, die nach hohem Potenzial suchen. Weitere Informationen über die Performance von Notcoin und diese aufstrebenden Kryptowährungen finden Sie im weiteren Verlauf. Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr über diese vielversprechenden Projekte zu erfahren und Ihre Investitionsstrategien entsprechend anzupassen.

Notcoin verzeichnet beeindruckenden Anstieg

Notcoin ($NOT) hat in der vergangenen Woche einen beeindruckenden Anstieg von 82 % verzeichnet. Am 3. Juni wurde Notcoin die drittmeistgehandelte Kryptowährung, mit einem Zuwachs von über 300 % in der Woche davor. Am 2. Juni erreichte das Projekt ein neues Allzeithoch von 0,02896 US-Dollar.



Notcoin

(NOT)

Preis $0.022

Marktkapitalisierung $2.24 B

Der Hauptgrund für das Wachstum ist die Integration als Telegram Mini App, die über 30 Millionen Nutzer anzieht. Zudem wurde das Projekt auf Bybit gelistet, was zu einem Anstieg von 200 % nach der Listung führte. Die Stimmung in den sozialen Medien könnte ein weiterer Grund für die Rallye sein. Zwei Wochen nach dem Start war Notcoin die zweitmeist erwähnte Kryptowährung in einem 12-Stunden-Zeitraum.

Nachdem Notcoin die 45. größte Kryptowährung geworden ist, strebt $NOT ein weiteres Kursziel von 0,1 US-Dollar an. Indikatoren deuten darauf hin, dass der Kaufdruck weiterhin stark ist, was bedeutet, dass $NOT in eine bullische Phase eingetreten ist. Preisprognosen für Notcoin sagen voraus, dass das Projekt bald das Niveau von 0,3 US-Dollar erreichen könnte.

Notcoin zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung und zieht die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich. Der steigende Nutzerzuspruch und die positive Marktstimmung lassen auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft hoffen.

Notcoin ($NOT) hat kürzlich einen enormen Anstieg erlebt und ist derzeit eine der beliebtesten Kryptowährungen. Doch neben Notcoin gibt es auch neue Coins, die großes Potenzial haben, in dessen Fußstapfen zu treten. Einer dieser vielversprechenden Neuzugänge ist PlayDoge.

PlayDoge: Das beste neue Krypto mit großem Potenzial

PlayDoge belebt den Hype um virtuelle Haustiere mit modernen Verbesserungen wie hochauflösender Grafik, Touchscreen-Steuerung, direkter Interaktion mit Haustieren und Blockchain-Integration.

Dieses neu gestartete Play-to-Earn (P2E) Meme-Spiel macht sich durch seine einzigartige Kombination aus Gaming und Belohnungen einen Namen. PlayDoge verwandelt das berühmte Doge-Meme in ein Tamagotchi-ähnliches virtuelles Haustier. Spieler verdienen $PLAY Tokens, indem sie sich um ihre Doge-Haustiere kümmern. Zu den Aktivitäten gehören Füttern, Unterhalten, Schlafen legen und Training. Je besser die Pflege, desto glücklicher das Haustier und desto mehr Tokens verdient man.

Beim Spielen tritt man in eine Rangliste ein. Spieler mit den meisten Tokens gewinnen Bonus-Tokens und exklusive Belohnungen, die nur $PLAY Token-Inhabern zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann man $PLAY Coins staken und eine dynamische jährliche prozentuale Rendite (APY) erhalten, die derzeit 145 % beträgt.

Das Projekt hat bereits über 2,5 Millionen US-Dollar an Finanzierung aufgebracht. Mit der bevorstehenden nächsten Presale-Phase bietet sich eine hervorragende Gelegenheit, zu einem niedrigeren Preis zu investieren. Experten prognostizieren einen potenziellen 170-fachen Preisanstieg nach der initialen Presale-Phase. Als einziges P2E Doge-Begleitprojekt könnte es die nächste Krypto sein, die explodiert.

PlayDoge zieht Investoren und Spieler gleichermaßen an und könnte die nächste große Erfolgsgeschichte im Kryptowährungsmarkt werden.

Jetzt PlayDoge kaufen!

Base Dawgz begeistert Krypto-Fans

An zweiter Stelle der Kryptos, die ähnliches Potenzial wie Notcoin aufweisen, steht Base Dawgz. Diese neue Meme-Kryptowährung bietet Multi-Chain-Käufe, Staking-Belohnungen und eine Share-to-Earn-Funktion. Das Projekt basiert hauptsächlich auf der Base Chain, erstreckt sich aber auch auf Ethereum, Solana, Binance und Avalanche. Dank der unbegrenzten Interoperabilität zwischen den Chains können Base Dawgz-Nutzer die dezentrale Welt ohne Einschränkungen erkunden.

Das Projekt kombiniert die Popularität der Base Chain mit dem Reiz von Dog-Meme-Coins. Die Base Chain gewinnt an Bedeutung und nutzt die 7 Millionen Nutzer von Coinbase. Zudem sind 7 der 10 führenden Meme-Coins nach Marktkapitalisierung hundebezogen.

Inspiriert von der Spannung und Aufregung des Base-Jumpings, zeigt das Projekt, was in der Krypto-Welt möglich ist. Nutzer können ihre Coins auf dem Ethereum-Netzwerk staken oder an einem Airdrop in den sozialen Medien teilnehmen.

Nutzer, die Base Dawgz-Inhalte in den sozialen Medien teilen, sammeln Punkte. Diese können nach Abschluss des Presales gegen $DAWGZ Tokens eingelöst werden. Dies ist eine unterhaltsame und einfache Möglichkeit, diese neue Krypto zu vermarkten und der Community beizutreten.

Das Projekt hat in den ersten 24 Stunden über 215.000 US-Dollar an Finanzierung aufgebracht. Derzeit konnte das Projekt bereits über 330.000 US-Dollar einnehmen! Interessierte können am Presale teilnehmen, indem sie die offizielle Website des Projekts besuchen. Base Dawgz ist die nächste Krypto, die man während des Hypes um Base-Meme-Coins kaufen sollte.

Dieses Projekt könnte eine bedeutende Rolle im Krypto-Markt spielen und bietet spannende Möglichkeiten für Investoren und Krypto-Enthusiasten.

Jetzt Base Dawgz kaufen!

WienerAI: Die erste KI-Wiener-Hund mit riesigem ROI-Potenzial

An dritter Stelle der Kryptos, die ähnliches Potenzial wie Notcoin aufweisen, steht WienerAI. Dank der benutzerfreundlichen, KI-integrierten und intuitiven Oberfläche vereinfacht WienerAI den Kryptohandel. Es ermöglicht eine einfache Navigation im komplexen Kryptomarkt, führt Marktanalysen durch und ermöglicht den Tausch von Coins auf dezentralen Börsen ohne Gebühren.

WienerAI bietet passive Einkommensmöglichkeiten durch Staking mit einer beeindruckenden jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 244 %. Preisprognosen deuten darauf hin, dass $WAI im Jahr 2024 0,002 US-Dollar, 2025 0,003 US-Dollar und 2030 0,004 US-Dollar erreichen könnte. Die Economic Times hat WienerAI als die nächste potenzielle 100x Meme-Coin hervorgehoben.

This is getting WILD SO happy to be on this journey with you all SO MUCH MORE AHEAD 🌭🤖 pic.twitter.com/kWq22xWfSw — WienerAI (@WienerDogAI) June 3, 2024

In seiner Presale-Phase hat WienerAI über 4,4 Millionen US-Dollar an Finanzierung aufgebracht. Die nächste Presale-Phase beginnt in weniger als zwei Tagen, was den $WAI Preis erhöhen wird. WienerAI kombiniert starke Features und kann so zwei Märkte erschließen. Diese neue KI-Supermacht könnte Ihnen massive Renditen bringen!

WienerAI zieht mit seinem innovativen Ansatz und den beeindruckenden Renditen Investoren und Krypto-Enthusiasten gleichermaßen an. Verpassen Sie nicht die Chance, ein Teil dieses spannenden Projekts zu werden.

Jetzt WienerAI kaufen!

Sealana: Der neue Solana-basierte Durchstarter

Zu guter Letzt, an vierter Stelle der Kryptos mit ähnlichem Potenzial wie Notcoin, steht Sealana. Dieses neue Solana-basierte Projekt hat bereits über 3 Millionen US-Dollar an Finanzierung aufgebracht. Sealana, eine vielversprechende Kryptowährung, steht kurz vor dem Durchbruch und könnte die beste Solana-basierte Meme-Coin werden.

#Sealana has been very busy recently. 🦭💪 Preparing a big #Airdrop announcement and doing some light admin work. 📢🪂 Cleaning up (not really) whilst sipping some #BudLight! 🍻🍺 He’s updated the address too, so if you haven’t done so yet, send some $SOL!… pic.twitter.com/vdtt0WPhcr — Sealana (@Sealana_Token) June 4, 2024

Preisprognosen für Sealana deuten darauf hin, dass $SEAL im Jahr 2024 0,5 US-Dollar, im Jahr 2025 0,8 US-Dollar und bis zum Ende des Jahrzehnts 1 US-Dollar erreichen könnte. Experten zufolge führte Sealana den jüngsten Anstieg der Solana-Meme-Coins an, da es über Solana hinausgeht. Dieses Projekt ermöglicht Käufe mit $SOL, $ETH und $BNB über das Website-Tool. Readwrite hat dieses neue Projekt als eine der wichtigsten Kryptowährungs-Presales genannt, die man im Auge behalten sollte.

Eine weitere Möglichkeit, $SEAL zu kaufen, besteht darin, Solana-Token an die angegebene Wallet zu senden. Für jeden gesendeten $SOL erhält man 6.900 $SEAL. Sealana bietet eine einfache und zugängliche Möglichkeit, in den aufstrebenden Markt der Solana-Meme-Coins zu investieren und könnte bald eine bedeutende Rolle im Kryptomarkt spielen. Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieses vielversprechenden Projekts zu werden.

Jetzt Sealana kaufen

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2024

