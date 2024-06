Dieser Coin hat laut Analysten das Potenzial auf x10

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Kryptomarkt befindet sich derzeit in einer zugleich langweiligen und spannenden Phase. Dieses Paradoxon entsteht dadurch, dass der Handel zwar in den letzten Tagen in immer kleineren Spannen abläuft, zugleich aber die Wahrscheinlichkeit damit steigt, dass der Ausbruch mit großer Dynamik vonstatten geht. Ein Blick auf den Kurs der größten und ältesten Kryptowährung Bitcoin zeigt dies sehr deutlich.

Nach dem recht starken Anstieg der letzten Wochen läuft der Kurs seit 2 Wochen seitwärts. Die Spanne, in der er sich bewegt, scheint immer enger zu werden, wodurch sich im Chart ein kleines Dreieck gebildet hat. Bricht der Kurs aus diesem aus, ist es sehr wahrscheinlich, dass sowohl der Bitcoin-Kurs als auch der gesamte Markt stark dynamisch nach oben bewegen. Wenn das passiert, könnten Altcoins und Meme-Coins starke Anstiege von x10-x100 haben, glauben Analysten. Besonders bei einem speziellen Coin sind einige Analysten nun extrem optimistisch.



(Der Bitcoin-Kurs bewegt sich in immer engeren Handelsspannen und hat ein kleines Dreieck im Chart gebildet – Quelle: Tradingview)

Kann sich dieser spezielle Coin wie $BOME entwickeln?

Eine der großen Erfolgsgeschichten der letzten Monate war zweifellos Book of Meme ($BOME). Der Meme-Coin startete den Handel nach einem kurzen Presale am 14. März und konnte innerhalb der ersten 3 Tage bereits einen Gewinn von +2.600 % für die Anleger erzielen, was einer Kursentwicklung von x26 entspricht. Daran war wohl auch der recht hohe und gesperrte Liquidity-Pool von fast 64 Mio. Dollar mitverantwortlich. Das sorgte dafür, dass die Marktkapitalisierung von $BOME sprunghaft angestiegen ist.

Mittlerweile liegt diese bei weit über 900 Mio. Dollar und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Marke von 1 Mrd. Dollar geknackt wird. Damit ist Book of Meme inzwischen der siebtgrößte Meme-Coin am gesamten Markt. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Investoren weiterhin mit Kursexplosionen von x10 bis x100 erleben könnte. Aber es gibt einen anderen Coin, der dieses Potenzial jetzt laut dem bekannten Krypto-Analysten Jacob Crypto Bury hat.



($BOME wird zum siebtgrößten Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 900 Mrd. Dollar – Quelle: dextools.io)

Analyst glaubt an x10 – x100 bei diesem Solana-Coin

Besonders gute Aussichten hat laut verschiedener Analysten Sealana. Ein Coin, der auf der Solana-Blockchain basiert und somit niedrige Transaktionsgebühren aufweist. Sealana ist eine gefräßige Robe, mitten aus der Solana See, mit dem Ziel, die Königsrobbe am gesamten Meme-Coin-Markt zu werden und dabei eine ähnliche Entwicklung wie Book of Meme ($BOME) zu erzielen.

Das Spannende bei Sealana: derzeit befindet sich der Coin noch im Presale! Genau wie $BOME vor dem großen Anstieg. Investoren können also jetzt vielleicht zu einem Preis einsteigen, der später eventuell nie wieder so niedrig steht. Innerhalb von 5 Wochen konnte Sealana von 0 auf mehr als 3 Millionen Dollar im Vorverkauf ansteigen. Das Interesse der Investoren ist also schon, bevor der Coin an der Börse gelistet wird, enorm.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Trend nach dem Listing an den dezentralen Börsen fortsetzt und Sealana enorme Gewinne erzielen könnte. Der Analyst Jacob Crypto Bury geht von einer Entwicklung zwischen x10 und x100 aus! Wie auch dieser auf Youtube hinweist, gibt es natürlich ein gewisses Risiko in dem Coin, ebenso wie es dieses bei $BOME gab. Aber an den Finanzmärkten werden eben nun mal keine großen Gewinne ohne kleine Risiken erzielt.

Wie können Investoren jetzt Sealana kaufen?

Anleger, die jetzt auch zu den ersten Investoren bei Sealana gehören möchten und beim Start die Chance auf x10 haben wollen, können Sealana auf einfachen Wegen kaufen. Auf der Website des Meme-Coins finden sich einfache Anweisungen. Eine Methode ist der direkte Kauf mit $SOL. Dafür muss nur die entsprechende Menge Solana an die auf der Website angegebene Wallet transferiert werden und die Coins werden dann beim Start per Airdrop an die Wallet gesendet. Dort finden sich auch alternative Möglichkeiten, wie der Kauf mit $ETH oder USDT. Daher haben alle Anleger leichten Zugang zu Sealana und können direkt beim Start vom Gewinnpotenzial der gefräßigen Robbe profitieren.

Jetzt Sealana kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.