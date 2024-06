Jenseits von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH): Welche neue Kryptowährung wird die Zukunft dominieren?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Preise von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sind nach den jüngsten ETF-Zulassungen im Höhenflug, nachdem sie erneut die 70.000 $ bzw. 4.000 $-Marke erreicht haben. Dies hat Hoffnungen auf eine neue Krypto-Rallye geweckt, die sich anbahnt. Doch Anleger, die mit Bitcoin und Ethereum eine potenzielle 100-fache Krypto-Investition anstreben, sind bereits zu spät dran. Beide Coins bieten aufgrund ihrer enormen Marktkapitalisierung nur begrenzte Möglichkeiten für große Gewinne. Analysten weisen jedoch auf den neuen KI- und SocialFi-Meme-Coin Raboo (RABT) als die beste neue Krypto-Investitionsmöglichkeit hin. Erfahren Sie, warum viele Investoren auf Raboo wetten, um Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Krypto-Investition im Jahr 2024 zu übertreffen.

Bitcoin durchbrach nach Memorial-Day-Rallye erneut die 70.000 US-Dollar-Marke

Bitcoin (BTC) machte vor einigen Tagen Schlagzeilen, nachdem die nach Marktkapitalisierung weltweit führende Kryptowährung am 27. Mai erneut die 70.000-Dollar-Marke erreicht hatte. Der Bitcoin Kurs wurden von Kassa- und Derivatspekulanten in großem Umfang gekauft, was durch robuste Volumina unterstützt wurde. Anleger, die stark auf Bitcoin setzen, hoffen, dass die jüngste Rallye einen weiteren Anstieg auf ein neues Krypto-Allzeithoch von 75.000 $ auslösen könnte.

Ethereum-ETF-Zulassungen lösen Rallye auf 4.000 Dollar aus

Der Ethereum Kurs erlebte eine ausgedehnte Rallye, als die jüngsten Ethereum-ETF-Genehmigungen bestätigt wurden. Eine Zeit lang hatte Ethereum (ETH) einen Abwärtstrend und konnte den größten Teil des Jahres 2024 nicht mit Bitcoin mithalten. Die Nachricht über die Zulassung des Ethereum-ETF löste jedoch eine Rallye bis knapp unter 4.000 $ aus, bis sich die Preise um die 3.700 $-Marke stabilisierten. Nach einer relativen Underperformance zu Beginn des Jahres kommt Ethereum (ETH) endlich wieder in Schwung. Während die Nachricht über die Zulassung des neuen Krypto-ETFs die ETH-Preise zunächst ins Trudeln brachte, hat Ethereum (ETH) im Bereich von 3.700 $ eine solide Unterstützung gefunden.

Neue Krypto-Presale Münze Raboo (RABT) könnte bis Ende 2024 um das 100-fache wachsen

Machen wir uns nichts vor: Die meisten Anleger wollen mit Kryptowährungen erhebliche Gewinne erzielen. Schließlich ist es beim Handel an den TradFi-Märkten unmöglich, auch nur annähernd das 100-fache zu erreichen. In der Kryptowelt – insbesondere in der Nische der Meme-Coins – bieten neue Krypto-Projekte wie Raboo jedoch die Chance, in diesem Jahr atemberaubende Gewinne zu erzielen. Raboo positioniert sich als KI-gesteuerter Meme-Coin mit SocialFi und Post-to-Earn-Anreizen sowie einem robusten Ökosystem mit NFTs und DeFi.

Mit seinem Low-Cap-Status als neue Kryptowährung, die sich erst im Krypto Presale befindet, bietet Raboo im Vergleich zu Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) eine deutlich höhere Preisobergrenze. Mit einem aktuellen Preis von nur $0,0042 in der dritten Phase des Presale können sich potenzielle Investoren zu einem idealen Einstiegspreis in dieses vielversprechende Projekt einkaufen.

Fazit

Es steht außer Frage, dass Bitcoin und Ethereum für lange Zeit die Nummer 1 und 2 in der Krypto-Szene bleiben werden – aber Bitcoin ist nicht in Gefahr, seinen uneinholbaren Marktanteil zu verlieren. Ethereum (ETH) ist führend bei allen Smart-Contract-Plattformen, verliert aber an Boden gegenüber neuen Mitbewerbern. Investoren, die ihre Gewinne zu einem niedrigen Einstiegspreis maximieren möchten, werden in Raboo jedoch eine weitaus bessere Krypto-Investition finden als in Bitcoin oder Ethereum im Jahr 2024. Das macht die Teilnahme am Raboo Presale zu einem unverzichtbaren Angebot. Lassen Sie das nicht aus.

Zuletzt aktualisiert am 2. Juni 2024

