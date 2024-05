Dogecoin News: Top-Krypto-Experte sieht Potenzial für riesige DOGE-Rallye

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Obwohl der Meme-Coin-Markt sich in den vergangenen Monaten hauptsächlich auf die Vielzahl an immer beliebter werdenden Solana-Meme-Token konzentriert hatte, ist und bleibt Dogecoin (DOGE) weiterhin die unangefochtene Nummer 1 im Meme-Coin-Ranking. Mit einer Marktkapitalisierung von über 18,4 Milliarden US-Dollar liegt der DOGE-Token auch weiterhin merklich vor Shiba Inu (SHIB) und dem Pepe Coin.

Allerdings waren die letzten Wochen für Dogecoin schwierig, denn alleine im vergangenen Monat verlor der DOGE-Token über 30 % an Wert. Dies könnte sich allerdings schon bald ändern – und zwar drastisch. Das behauptet zumindest ein Krypto-Experte in einer Dogecoin Prognose, die hohe Gewinne für DOGE-Investoren prognostiziert.

Steht Dogecoin kurz vor einer unglaublichen Rallye?

Ali Martinez ist ein vor allem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannter Krypto-Experte, der regelmäßige Analysen zu verschiedenen Kryptowährungen postet. Zuletzt beschäftigte sich der Krypto-Händler mit der Frage, wie sich Dogecoin in den kommenden Monaten verhalten könnte. Hierfür warf er einen Blick auf die Daten der vergangenen Zyklen und erkannte ein Muster, das sich allem Anschein nach wiederholen könnte.

So erklärte Martinez in seinem aus vier Teilen bestehenden Tweet, dass sich Dogecoin bereits 2017 in einem absteigenden Dreieck befunden hatte. Damals ging der DOGE-Kurs um 40 % zurück, bevor ein Bull Run von fast 1.000 % gestartet ist. Dies wiederholte sich im Jahr 2021, als zunächst der DOGE-Token 56 % an Wert verlor, bevor er um über 12.000 % ansteigen konnte.

Now, in 2024, #DOGE has yet again broken out of a descending triangle! It is currently undergoing a 47% price correction, very similar to previous cycles, which could ignite the next $DOGE bull run! pic.twitter.com/ZmuHmvIwei — Ali (@ali_charts) May 1, 2024

Aktuell befindet sich Dogecoin laut Martinez in einer ähnlichen Bewegung, die wieder in einem absteigenden Dreieck zu finden sei. So befindet sich Dogecoin derzeit in einer Kurskorrektur von 47 %, die denen der zwei vorangegangenen Dreiecksbewegungen ähnelt. Dies könnte also durchaus ein Zeichen dafür sein, dass sich der Dogecoin Kurs bald verändert und in einen besonders starken Aufwärtstrend umschwenken wird. Sollte er damit recht behalten, so dürfte Dogecoin nicht nur in den kommenden Wochen und Monaten das bisherige Allzeithoch von 0,7316 US-Dollar überschreiten, sondern könnte sogar zum ersten Mal überhaupt die Marke von 1 US-Dollar erreichen. Dies wäre ein großer Meilenstein für den ersten Meme-Coin der Welt, der bereits 2013 auf den Markt gebracht wurde.

Dogecoin Kurskorrektur hält weiter an

Wann genau dieser Kursumschwung allerdings einsetzen könnte, verrät Martinez in seiner Dogecoin Analyse nicht. Klar ist, dass der DOGE-Token auch weiterhin einen Abwärtstrend erlebt, der schon seit einigen Wochen anhält. So zeigt ein Blick auf den vergangenen Monat, das Dogecoin derzeit mit 31,11 % im Minus liegt. Zwar wurde der Meme-Coin zwischenzeitlich für über 0,2 US-Dollar gehandelt, liegt allerdings zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels mit 0,1281 US-Dollar doch weit darunter. Auch wenn der DOGE-Token im Tagesüberblick mit 3,89 % im Plus liegt, so scheint die aktuelle Kurskorrektur auch weiterhin anzuhalten.

Damit ist Dogecoin allerdings auf dem aktuellen Krypto-Markt nicht alleine unterwegs, denn alle großen Kryptowährungen haben in den letzten Wochen Verluste hinnehmen müssen. Dies geht mit der Stimmung am Markt einher: So zeigt der Fear & Greed Index von CoinMarketCap derzeit einen Wert von 47 an, womit die meisten Krypto-Anleger eine eher neutrale Haltung einnehmen dürften. Es ist davon auszugehen, dass die Kryptowährungen noch weiter fallen dürften, bis der Index einen niedrigeren Wert erreicht hat. Dann könnte allerdings der Markt umschwenken und der lang erwartete Bullen Run durchstarten.

Bis dies jedoch der Fall ist, schauen sich viele Krypto-Anleger derzeit nach jungen und frischen Projekten um, die im Zusammenhang mit dem kommenden Bullenmarkt hohe Renditen versprechen. Gerade Meme-Coins werden hierfür häufig ausgewählt, da sie auf Grund ihrer hohen Volatilität die Chance bieten, unglaubliche Renditen abwerfen. Sie bergen zwar auch ein großes Risiko, doch sind viele Projekte in der Vergangenheit besonders stark angestiegen.

Erfahre alles zum $DOGEVERSE Token

Dogeverse und die Multichain: Hohe Flexibilität ist garantiert

Vor allem ein erfolgreicher Presale gilt als ein Zeichen dafür, dass eine Kryptowährung in Zukunft hohe Renditen ermöglichen könnte. In diesem Zusammenhang muss sich Dogeverse ($DOGEVERSE) sich keine Gedanken machen, denn der neue Meme-Coin hat bereits jetzt über 13 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln können.

Doch was ist Dogeverse überhaupt? Hinter dem $DOGEVERSE-Token steckt die innovative Idee, einen Meme-Coin gleich auf allen großen und populären Meme-Blockchains einzusetzen. So kann der Dogeverse Coin nicht nur auf Solana und Ethereum genutzt werden, sondern wird nach dem Launch auch über Polygon, Avalanche, Base und die BNB Chain handelbar sein.

Der Vorteil dieser Idee liegt dabei klar auf der Hand: Nutzer haben häufig unterschiedliche Ansprüche oder Wünsche. Da sich die verschiedenen Blockchain-Netzwerke in den Bereichen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosten unterscheiden, können jedoch Anleger so einfach die Blockchain auswählen, die den eigenen Bedürfnissen genügt. Dies erhöht die Flexibilität beim Einsatz enorm und verspricht gleichzeitig die Chance, möglichst viele interessierte Investoren anzusprechen.

Aktuell wird der $DOGEVERSE-Token zu einem Preis von 0,000305 US-Dollar angeboten. Wer in die Kryptowährung investieren möchte, der kann dazu einfach ETH oder USDT einsetzen. Darüber hinaus ist ein Kauf mit einer Kreditkarte über die offizielle Webseite ebenfalls möglich.

Jetzt Dogeverse kaufen

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9.5 /10 Zum Presale Gewinnchancen steigen mit jedem Einsatz Großzügige 10% Referral-Kommission für jeden

Token-Airdrop an Solana-Whales geplant

Ähnlich erfolgreiche Tokens: Erfolgspotenzial vorprogrammiert 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.