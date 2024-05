Kryptokurse fallen – lohnt sich eine Investition überhaupt noch?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Kryptomarkt zeigt sich – trotz des Bitcoin Halvings – im Moment von seiner unangenehm volatilen Seite. Nachdem es letzte Woche wieder leichte Kursanstiege gegeben hatte, korrigiert der Markt momentan wieder kräftig. Die Gesamtmarktkapitalisierung sank um knapp 4 %. Der Kurs des Bitcoin sank auf Wochensicht um rund 13 % unter die Marke von 60.0000 US-Dollar auf rund 53.500 US-Dollar. Ethereum ging auf Wochensicht um 10 % zurück und sank auf rund 2.700 US-Dollar. Auch bei Solana und BNB sieht es nicht besser aus. BNB sank auf Wochensicht um 10 % auf rund 513 US-Dollar und Solana um 19 % auf rund 118 US-Dollar. Bei fast allen Kursen sind die Zahlen tiefrot und der Fear and Greed Index steht derzeit auf 52 (Neutral).

Den einen Grund, warum die Kryptokurse sinken, gibt es nicht. Vielmehr kommen – vermutlich – mehrere Faktoren zusammen. Da ist die anhaltend hohe Inflation in den USA, die nicht nur die Aktienmärkte, sondern auch die Kryptomärkte zunehmend beeinflusst. Zudem steht der Zinsentscheid der FED derzeit noch aus, Analysten gehen allerdings davon aus, dass die US-Notenbank den Leitzins unverändert lassen wird. Dazu kommt die immer noch angespannte weltpolitische Lage. Investoren setzen also derzeit auf eher sichere Anlagen. Kryptowährungen gelten aber aufgrund ihrer hohen Volatilität, eher als Hochrisikoinvestition. Wobei Volatilität an sich nichts Negatives bedeutet. Denn Kursschwankungen können durchaus in beide Richtungen gehen.

Lohnt sich eine Investition in Kryptos überhaupt noch?

Ob sich eine Investition in Kryptos überhaupt lohnt, kann an dieser Stelle nicht so pauschal beantwortet werden. Denn es kommt an dieser Stelle auch immer auf die persönlichen Präferenzen und die Risikobereitschaft an. An dieser Stelle ein kurzer Blick in die jüngste Kryptovergangenheit. Das Jahr 2022 war vermutlich das Negativjahr für Kryptos. Erst brach die Kryptowährung Terra/Luna zusammen und gerade, als man glaubte, die Kurse würden sich wieder erholen, ging die Börse FTX Pleite. Dementsprechend düster sah es Anfang 2023 aus, ganz besonders für Solana. Der SOL notierte damals gerade bei 9 US-Dollar. Investoren, die Anfang 2023 in Solana investiert und ihre Coins gehalten haben, werden mit ihrer Investition vermutlich immer noch ziemlich glücklich sein. Der Kurs des Bitcoin lag Anfang 2023 übrigens bei rund 15.000 US-Dollar und der von Ethereum bei rund 1.200 US-Dollar. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, dass man bei einer Investition in Kryptowährungen, vor allem wenn man sich nicht als Daytrader betätigen möchte, starke Nerven und vor allem Geduld mitbringen muss. Vielmehr könnte man die Zeit jetzt eventuell dafür nutzen, um Coinsnachzukaufen (Buy the dip), das Portfolio neu zu sortieren und um Ausschau nach neuen Investitionsmöglichkeiten zu halten.

WienerAI – der neue KI-Hunde-Meme- Coin

Schaut man auf das erste Quartal 2024 zurück, dann waren vor allem die Meme-Coins die Renditebringer. Über durchschnittlich 1.300 % konnten sich die Inhaber der Top-Meme-Coins freuen. Das Interessante dabei ist: darunter befanden sich auch Coins, die erst im März 2024 gelauncht worden waren. Allen voran übrigens Brett, der seine Early Bird Investoren mit einer Rendite von knapp 7.000 % belohnte.

Das neue KI-Meme-Coin Projekt Wiener AI ist erst vor wenigen Tagen an den Start gegangen und hat schon rund 718.000 US-Dollar Raising Capital eingesammelt. Der $WAI kann also im Moment PreSale gekauft werden und kostet 0,000702 US-Dollar. Da der Vorverkauf über verscheidene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, im Vorfeld einen Buchgewinn sichern.

Wenn Würstchen auf KI trifft

Ebenso wie Scotty the AI hat auch WienerAI eine Hintergrundstory (und wir lieben doch alle gute Geschichten). Der kleine sympathische Hund kam im Jahr 2132 in einem Labor in New Silicon Valley zur Welt. Sein Erschaffer und Vater ist ein welpenverrückter Wissenschaftler, den alle nur „den Architekt“ nennen. Seine Mission ist es, den perfekten KI-Hund-Hybriden zu erschaffen. Das ist ihm mit WienerAI auch gelungen, allerdings mit kleinen Abstrichen. Als er das Spliceverfahren durchführte, naschte der Architekt gerade ein Würstchen und irgendwie vermischte sich die Komponente zusätzlich. Heraus kam WienerAI der niedliche Welpe-KI-Hund-Hybrid. Dessen erklärte Mission ist es übrigens, die Nummer 1 im Kryptouniversum zu werden. Derzeit baut der kleine Kerl sich seine „Sausage-Army“ auf, denn die große Stärke eines Meme-Coins ist ja seine Community. Über die genau KI Funktion des Token halten die Entwickler sich derzeit noch etwas bedeckt.

Das ist allerdings auch nicht die einzige Utility, die derCoinmitbringt. Als ERC-20 Token kann der WAI auchgestakedwerden. Die Early Bird Investoren müssen damit auch nicht warten, bis derPreSalevorbei istund so von den hohen Renditen vor dem Listing profitieren.Die gekauften Tokenkönnen also sofort imStakingContractgesperrt werden. Aktuell sind es rund 837 Millionen WAI und der APY liegt

Zuletzt aktualisiert am 1. Mai 2024

