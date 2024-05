Dogecoin und Shiba Inu stürzen ab – welcher Meme-Coin lohnt sich jetzt?

In der vergangenen Woche verzeichneten die Meme-Coins Dogecoin und Shiba Inu erhebliche Kursverluste. Dogecoin fiel um 12,00% auf einen aktuellen Wert von etwa $0,1319. Dieser Rückgang könnte teilweise mit der breiten Unterstützung durch Online-Communities und Prominente wie Elon Musk zusammenhängen. Shiba Inu, oft als „Dogecoin-Killer“ bezeichnet, erlebte ebenfalls einen Rückgang von 11,04%, wodurch sich sein Preis nun auf $0,000002273 beläuft.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass beide Währungen möglicherweise noch Raum für eine Erholung bieten. Anleger sollten allerdings vorsichtig sein und nicht nur auf diese Coins setzen. Es ist ratsam, die Marktbedingungen genau zu beobachten und auch andere Investitionsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Eine solche Möglichkeit bietet das neue Multi-Chain Projekt Dogeverse, das kürzlich beeindruckende 13 Millionen USD im Vorverkauf gesammelt hat. Die Plattform präsentiert sich als innovative Bereicherung der Kryptowährungslandschaft und könnte gerade für Investoren, die neue Potenziale suchen, interessant sein.

Mit der Volatilität der Meme-Coins ist es empfehlenswert, eine diversifizierte Investitionsstrategie zu verfolgen. Sorgfältiges Abwägen der Risiken und eine kontinuierliche Beobachtung der Markttrends sind entscheidend für erfolgreiche Investitionen in diesem Bereich.

Dogecoin (DOGE), als führend in der Kategorie der Meme-Coins, kämpft darum, seinen kritischen Unterstützungslevel von $0,128 zu halten. Trotz eines Anstiegs des bullischen Sentiments in der Kryptoindustrie bleibt der Preis nahe dieser Marke. Die technischen Indikatoren deuten auf Schwierigkeiten hin: Die Cross EMA 50/200-Tage zeigt eine bärische Kurve, die eine negative Stimmung für diesen Token signalisiert. Zudem weist der MACD-Indikator im Tagesverlauf ein konstant rotes Histogramm auf, was auf eine starke bärische Stimmung hinweist.

Falls es den Bullen gelingt, den Preis über der entscheidenden Marke von $0,128 zu stabilisieren, könnte Dogecoin sich darauf vorbereiten, die obere Marke von $0,182 in diesem Monat zu testen. Sollte jedoch das bärische Momentum überwiegen, droht der Preis abzustürzen und könnte sich darauf einstellen, die tiefere Unterstützungsstufe von $0,10 bald zu erreichen.

In dieser Situation empfiehlt es sich für Anleger, die aktuellen Markttrends sorgfältig zu beobachten und strategisch zu handeln, um das Investmentrisiko zu minimieren. Eine genaue Beobachtung der technischen Indikatoren und Marktbedingungen bleibt entscheidend, um auf potenzielle Kursänderungen reagieren zu können.

Shiba Inu (SHIB), der zweitgrößte Meme-Coin nach Marktkapitalisierung, verzeichnet ähnlich wie der Branchenführer eine Preissteigerung von rund 4% in den letzten 24 Stunden. Darüber hinaus hat der SHIB-Token seit Jahresbeginn einen Wertzuwachs von 121,38% erzielt. Trotz dieser positiven Entwicklung hat der Preis von SHIB in den letzten sieben Tagen 11% und in den letzten 30 Tagen 15,32% verloren, was auf eine zunehmende bärische Stimmung in der Kryptowelt hinweist. Der 50-Tage-EMA wirkt dabei als Widerstand auf den Preisverlauf und signalisiert negative Einflüsse im Markt.

Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt auf seinem Chart eine konstante Linie, die auf schwache Kauf- und Verkaufsdruck im Markt hindeutet. Die Durchschnitte zeigen jedoch einen neutralen Trend und lassen die zukünftige Preisentwicklung offen.

Sollte der Markt den Preis über die Widerstandsmarke von $0,00002375 treiben, könnten die Bullen wieder an Fahrt gewinnen und versuchen, die höhere Widerstandsstufe von $0,0000308 zu testen. Im Gegensatz dazu könnte eine bärische Preisentwicklung den Kurs in den kommenden Wochen zur Unterstützungsmarke von $0,0000170 ziehen. Viele Händler richten nun ihre Aufmerksamkeit auf einen neuen Meme-Token namens Dogeverse, der nach einem beeindruckenden Vorverkauf von über 13 Millionen USD in weniger als vier Wochen große Erwartungen weckt.

Dogeverse ($DOGEVERSE) zeichnet sich als neuer Favorit im Meme-Coin-Markt ab und hat bereits über 13 Millionen US-Dollar in seiner Vorverkaufsphase eingenommen. Dieser Token stellt eine bahnbrechende Entwicklung dar, da er auf mehreren Blockchains funktionieren kann – eine Premiere für einen Doge-bezogenen Token.

