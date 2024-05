Bitcoin steigt nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten – Jetzt kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Lange schien es, als würde der Bitcoin-Kurs die 60.000-Dollar-Marke nicht so bald wieder durchbrechen können. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA haben nun aber dafür gesorgt, dass die psychologisch wertvolle Grenze überschritten wird. Die veröffentlichten Zahlen waren schlechter als erwartet, was nicht nur den Kryptomarkt zu einem Aufwärtstrend veranlasste. Auch an der Wall Street wachsen nun die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen, nachdem die Währungshüter in den USA erst in dieser Woche eine weitere Zinspause verkündet haben.

Bitcoin-Kurs klettert dank enttäuschender Arbeitsmarktzahlen

Obwohl es zunächst widersprüchlich erscheinen mag, reagierte der Bitcoin-Kurs unmittelbar positiv auf die Bekanntgabe der enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten. Laut Bericht wurden im April lediglich 175.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, statt der erwarteten 238.000. Ebenso stieg die Arbeitslosenquote leicht von 3,8 % im Vormonat auf 3,9 % im April. Trotz dieser schlechten Nachrichten zeigte sich der Bitcoin-Kurs von seiner starken Seite.

The price of #bitcoin has climbed back above $60K after April U.S. jobs data missed expectations. Stock futures and bond prices are sharply higher as well.@SteveAlpher reportshttps://t.co/FhcepyvsoS — CoinDesk (@CoinDesk) May 3, 2024

Kurz nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten erlebte der Bitcoin-Kurs einen deutlichen Anstieg, durchbrach die kritische Marke von 60.000 Dollar und steuert inzwischen sogar auf 62.000 Dollar zu. Dieser Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nun mit früheren Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve gerechnet wird, als noch nach der FOMC-Sitzung am Mittwoch angenommen.



(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Es scheint, als ob die Flaute der letzten Wochen also ein Ende finden könnte. Nachdem der Bitcoin-Kurs im März noch Spitzenwerte von über 73.000 Dollar erreicht hatte, fiel er in den folgenden anderthalb Monaten drastisch auf etwa 56.000 Dollar. An den langfristigen Prognosen ändert das allerdings nichts. Marktbeobachter gehen immer noch davon aus, dass der Kurs der größten Kryptowährung auf weit mehr als 100.000 Dollar steigen kann.

Sollte diese Entwicklung eintreten, ist auch bei den meisten Altcoins mit signifikanten Kurssteigerungen zu rechnen, da deren Marktkapitalisierung niedriger ist und sich die Kurse somit potenziell schneller vervielfachen können. Aktuell richten viele Anleger ihre Aufmersamkeit besonders auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC), der noch am Anfang steht und gerade in dieser frühen Phase enormes Gewinnpotenzial mit sich bringt.

(99Bitcoins Token-Vorverkauf – Quelle: 99Bitcoins Website)

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2024

