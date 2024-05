Solana News: Revolutionäre Gaming-API auf Google Cloud gestartet

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Krypto-Welt ist in vielen Bereichen tätig. Der Gaming-Sektor ist einer davon – und die Bedeutung des Web3-Gamings ist immer schneller wachsen. Die Gründe hierfür sind einleuchtend: Laut einer Studie spielen über 3,2 Milliarden Menschen regelmäßig Videospiele. Eine Verbindung mit Blockchain-Netzwerken und Kryptowährungen scheint da nur der nächste sinnvolle Schritt zu sein.

Dies dachte sich wohl auch Solana Labs, denn das Entwicklerstudio arbeitete an einer neuen Spiele-API für die Google Cloud, die nun nach langer Entwicklungszeit gestartet ist. Diese soll es Spieleentwicklern ermöglichen, die Blockchain-Technologie nahtlos in die Google-Plattform zu integrieren. Darüber hinaus werden weitere Tools geboten, um so die Komplexität der Blockchain-Entwicklung zu reduzieren.

Google setzt auf Partnerschaft mit Solana

Die Partnerschaft zwischen dem Internet-Giganten Google und der mittlerweile am zweithäufigsten genutzten Blockchain Solana soll dabei vollkommen neue Maßstäbe für die Zukunft der Cloud-Gaming- und Web3-Gaming-Industrie setzen. Die von Solana Labs entwickelte Plattform wird unter dem Namen “GameShift” betrieben und ermöglicht es, Spieleentwicklern auf eine besonders benutzerfreundliche API zurückzugreifen. Dadurch soll die Entwicklung von neuen Videospielen über die Solana-Blockchain merklich erleichtert werden. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass gleich eine ganze Reihe an praktischen Werkzeugen integriert wurden – inklusive einem vorgefertigtem Onboarding für die Spieler, die Einrichtung von eigenen NFT-Marktplätzen im eigenen Ökosystem sowie die Prägung der digitalen Währungen.

Durch diese integrierten Tools sollen sich die Entwickler von Solana-Blockchain-Spielen darauf konzentrieren können, die eigentlichen Spielmechaniken zu entwickeln und zu implementieren, ohne dass viel Zeit für eine Nutzung der Blockchain aufgewendet werden muss. Dies soll laut Google dafür sorgen, dass in den kommenden Jahren eine Transformation der Videospielindustrie stattfindet, denn gerade in Verbindung mit der Google Cloud – dem Cloud-Computing-Dienst von Google – sollen die verschiedenen Videospiele effizienter bereitgestellt werden.

So geht Google davon aus, dass diese Zusammenarbeit mit Solana Labs dafür sorgen wird, dass eine Adaption von Web3-Technologien in den Mainstream-Spielen der Zukunft immer häufiger stattfinden wird. Bereits jetzt haben einige große Entwicklerstudios damit angefangen, auf den NFT-Markt vorzudringen und ihre Spiele mit entsprechenden Web3-Technologien zu versehen. Bisher ist dieser Schritt allerdings auf gemischte Gefühle in der Gaming-Community gestoßen.

Google Cloud expandiert weiter in Web3-Bereiche

Die Zusammenarbeit mit Solana Labs stellt für Google Cloud nur den nächsten Schritt in einer Reihe von Partnerschaften dar, die der US-amerikanische Internet-Gigant mit weiteren Blockchain-Projekten eingegangen ist. Erst Ende April hatte Google verkündet, dass ein neues Web3-Portal von Google Cloud herausgebracht wird, das bereits eine ganze Reihe an praktischen Werkzeugen für Blockchain-Entwickler bereitstellen soll. Hier werden nicht nur verschiedene Entwickler-Tools angeboten, sondern auch die Erstellung eigener Non Fungible Tokens (NFTs) soll stark vereinfacht werden. Dieses neue Tool wurde bisher von der Community nicht nur positiv aufgenommen: Während einige Nutzer den Schritt hin zu neuen Technologien begrüßen, sorgen sich vor allem Krypto-Experten über eine Zentralisierung und Monopolisierung dieser Technologien.

Klar ist allerdings, dass Google Cloud schon seit einiger Zeit versucht, stärker in den neuen Web3-Markt vorzudringen. Dies dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die Technologie von vielen in der Industrie als kommender Standard angesehen wird. Gleichzeitig schläft auch die Konkurrenz nicht, denn Amazon ist mit dem eigenen Cloud-Service AWS bereits einige ähnliche Partnerschaften eingegangen.

Gerade Solana gilt derzeit als eine der vielversprechendsten Blockchain-Netzwerke auf dem Markt, denn durch den Hype rund um die Meme-Coins konnte das tägliche Handelsvolumen auf der Solana-Blockchain explodieren. Immer mehr Krypto-Anleger suchen derzeit nach dem nächsten Solana-Hit und schauen dabei vor allem auf neue Presale-Produkte, die sich an die Gewinner der letzten Monate anschließen können. Vor allem BOOK OF MEME (BOME), der BONK-Token und Smog erhielten in den letzten Wochen unglaublich starke Zuflüsse.

Sealana ICO startet durch: Der nächste Solana-Meme-Coin mit 100x-Potenzial?

Zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2024

