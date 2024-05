Solana zeigt Stärke: Dogwifhat und Sealana explodieren

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Anleger, die erst vor etwas mehr als einem Monat in den Kryptomarkt investiert haben, wurden bisher auf die Probe gestellt. Seit dem Höchststand, der bei Bitcoin mitte März erreicht wurde, ist es steil bergab gegangen und das hat auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen. Auch Solana (SOL) ist vom Hoch von 205 Dollar auf 120 Dollar gekracht. Nun zeichnet sich aber eine Erholung ab. Solana explodiert wieder und die Stärke von SOL zieht auch die meisten Coins, die auf der Highspeed Blockchain basieren, mit nach oben. Auch Dogwifhat (WIF) und Selana (SEAL) gehöern zu den großen Gewinnern. Ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen?

Solana steigt um 11 %

Während viele darauf gehofft haben, dass das Dencun Upgrade bei Ethereum dazu beiträgt, die Transaktionskosten drastisch zu senken, sieht die Wahrheit anders aus. Layer-2-Lösungen wie Base haben stark profitiert, aber auf Ethereum sind die Kosten immer noch extrem hoch, was immer mehr Entwickler, Investoren und Trader ins Solana-Ökosystem zieht. Das hat sich auch im Kurs widergespiegelt. Nach einer starken Rallye kam es nun aber zum Crash, bei dem der Kurs um mehr als 40 % eingebrochen ist. Heute zeigt sich Solana allerdings wieder von seiner bullishen Seite.



(SOL Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Allein in den letzten 24 Stunden ist der SOL-Kurs um mehr als 11 % gestiegen und die Chancen, dass die 200 Dollar Marke wieder zurückerobert wird, steigen. Von dieser Stärke profitieren auch die meisten Coins im Solana-Ökosystem. Das zeigt sich vor allem auch bei den größten Meme Coins, die auf Solana basieren.

Dogwifhat legt um um 14 % zu

Dogwifhat ist der mit Abstand erfolgreichste Meme Coin auf Solana. Nach dem Erreichen der Milliarden Dollar Marke waren Anleger nicht mehr zu bremsen, sodass sich der Kurs nochmal fast verfünffacht hat und WIF eine Marktkapitalisierung von fast 5 Milliarden Dollar erreicht hat. Der Crash am Markt hat aber auch den WIF-Kurs einbrechen lassen. Davon ist heute allerdings nicht mehr viel zu spüren. Allein in den letzten 24 Stunden legt WIF um mehr als 14 % zu.



(WIF Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Die Stärke von WIF kommt nicht von ungefähr. Trader tendieren immer mehr dazu, auf Meme Coins im Solana-Ökosystem zu setzen, da die Kosten hier deutlich niedriger sind als auf Ethereum. Auch BONK hat von gestern auf heute um mehr als 10 % zugelegt und mit $SEAL steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, der auf Solana durch die Decke gehen könnte.

$SEAL Nachfrage explodiert beim Launch

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, bei dem die Entwickler erst gestern den Vorverkauf angekündigt haben und schon in den ersten Stunden haben Anleger Token im Wert von über 130.000 Dollar gekauft. Mit einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) knüpft Sealana an den Erfolg von Book of Meme (BOME), SLERF oder SLOTH an, die auch nach einem Presale eine Kursexplosion hingelegt haben, von der vor allem diejenigen profitiert haben, die von Anfang an investiert waren. BOME ist nach dem Vorverkauf um mehr als 30.000 % gestiegen.



($SEAL Token-Vorverkauf – Quelle: Sealana Website)

Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden oder das Widget auf der Website nutzen. Pro SOL erhält man 6.900 $SEAL beim Launch per Airdrop, daher ist es wichtig, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom geschickt werden, um den Airdrop auch empfangen zu können. Die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Dollar umgesetzt wurden, deutet darauf hin, dass es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kuresxplosion kommen könnte. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, könnten frühe Käufer ihr Kapital wieder in kurzer Zeit vervielfachen.

Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2024

