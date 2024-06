Dogwifhat stürzt um 19 % ab – ist Sealana der nächste 100x Solana Meme-Coin?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachdem die Kryptowoche diese Woche relativ gut begonnen hatte, zogen zum Wochenende wieder Wolken am Horizont auf. Nachdem der Bitcoin am Montag auf über 70.000 US-Dollar gestiegen war und im Laufe der Woche sogar die 71.000 US-Dollar knacken konnte, sind die Kurse zum Wochenende wieder rückläufig. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging um 2,6 % zurück und der Bitcoin fiel wieder auf rund 69.400 US-Dollar. Bei den Meme-Coins fiel die Marktkapitalisierung sogar um 8 % und liegt derzeit bei rund 57 Milliarden US-Dollar. Einer der größten Verlierer war Dogwifhat. Der WIF verlor in den letzten 24 Stunden rund 5 % und auf Wochensicht sogar knapp 19 %. Aktuell notiert der Dogwifhat bei 2,73 US-Dollar und ist damit unter das Widerstandsniveau von 3,40 US-Dollar gesunken. Das wiederum weist auf eine potenzielle Abwärtskurve hin.

Warum fällt der Kurs von Dogwifhat?

Im Kryptouniversum gehören die Meme-Coins zu den volatilsten Token und sie neigen dazu, Marktbewegungen stark zu übertreiben. Die unangenehme Seite davon bekommen die Investoren derzeit zu spüren. Ein Faktor, warum die Kurse der Meme-Coins derzeit fallen und damit auch der von Dogwifhat könnten die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. Dadurch wird wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed gesenkt. Bleibt das Zinsniveau hoch, neigen die Anleger dazu, eher zu sicheren Anlageformen zu greifen. Dazu gehören Kryptowährungen und Meme-Coins nun mal eher nicht. Weiterhin wurden in den letzten 24 Stunden Krypto-Long-Postitionen im Wert von über 387 Millionen US-Dollar liquidiert. Das wiederum erhöht den Verkaufsdruck, was zu sinkenden Kursen führt. Natürlich sind diese Faktoren nicht in Stein gemeißelt. Schon morgen kann sich die Marktstimmung wieder drehen und die Kurse explodieren.

Sealana PreSale endet – kommt hier der nächste 100x Meme Coin?

Sealana könnte ein Coin sein, der dann ganz vorne mitspielen könnte. Die Vorzeichen jedenfalls sind positiv. Mit seinem PreSale konnte das Meme-Coin Projekt, das mit dem amerikanischen Patriotismus spielt und sich als politische Satire betrachtet, in Rekordzeit über 3 Millionen US-Dollar einsammeln. Der $SEAL kann im Moment noch zum Festpreis von 0,022 US-Dollar gekauft werden. Wer noch in den Vorverkauf einsteigen will, muss sich allerdings etwas beeilen. Der PreSale endet am 25. Juni um 20:00 Uhr MESZ. Ein paar Tage, nachdem der Vorverkauf geendet ist, werden die gekauften Token per Airdrop verschickt. Dadurch entfällt eine manuelle Inanspruchnahme und somit eventuelle Gasgebühren.

Was ist Sealana für ein Coin?

Sealana ist, genau wie Dogwifhat, ein klassischer Meme-Coin. Das heißt, der Token hat keine allzu große Utility und will seinen Investoren vor allem Rendite und Spaß bringen. Ursprünglich war Sealana ein reiner Solana Meme-Coin. Das Team entschied sich allerdings dazu, den Coin auf Multichain zu erweitern. Der $SEAL kann jetzt auch über BNB und Ethereum gekauft werden. Der dicke Meeressäuger Sealana versteht sich als eine Hommage an den „Fat Gamer Nerd“ Jenkins aus der legendären World of Warcraft Folge der Kultserie Southpark. Sealana ist genauso unordentlich, leicht abgerockt, fettleibig und hat ebenso einen unstillbaren Appetit auf Junkfood wie der „Fat Gamer Guy“.

Wie Sealana kaufen?

Um Sealana zu kaufen, muss man zunächst ein kompatibles Wallet (Best Wallet, Meta Mask, Coinbase Wallet oder über Wallet Connect) mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH, SOL, BNB, USDT oder mit einer Kreditkarte.

Das Potenzial von Sealana

An dieser Stelle kann natürlich nicht genau prognostiziert werden, ob der Kurs des $SEAL nach dem Listing explodiert oder nicht. Das hätte was von dem berühmten Blick in die Glaskugel und wäre wenig seriös. Potenzial hat der Coin, dafür muss man sich nur ähnliche Token wie eben Dogwifhat oder Pepe aus dem Ethereum Ökosystem anschauen. Slothana ist nach dem Listing um 107 % gestiegen. In den letzten 24 Stunden legte der SLOTH übigens um knapp 50 % zu.

Zuletzt aktualisiert am 8. Juni 2024

