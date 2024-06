Donald Trump erhält Meme Coins von Entwicklern und verdient damit ein Vermögen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Während der Kryptomarkt rund um die Big Player Bitcoin, Ethereum und Co. abkühlt, ist der Meme Coin Markt umso heißer. PEPE hat erst kürzlich die 7 Milliarden Dollar Marke überschritten und macht damit schon fast Shiba Inu Konkurrenz und auch FLOKI, WIF, BONK und weitere haben Bewertungen im Milliardenbereich erzielt. Die Liste der Token, die zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Dollar wert sind, ist noch deutlich länger. Viele von ihnen basieren auf dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der dafür auch immer wieder Token von den Entwicklern erhält. Ein Blick auf seine Wallet zeigt nun, dass er dadurch inzwischen schon ein Vermögen verdient hat.

Trump Meme Coins boomen

Den Anfang haben wohl TREMP und BODEN gemacht, die an die beiden Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden erinnern sollten. Seitdem ist ein extremer Hype um solche Coins ausgebrochen, wobei vor allem Trump gerne von den Entwicklern als Vorlage für die Memes genutzt wird. Ein Blick auf die Hot Pairs auf Datenseiten wie Dextools zeigt, dass sich unter den 10 heißesten Handelspaaren aktuell 3 Coins befinden, die an US-Präsidenten angelehnt sind. 2 x MAGA (Make America Great Again) und 1 x Trump dominieren die Charts und das nicht erst seit heute.



(Hot Pairs auf dezentralen Kryptobörsen – Quelle: Dextools)

Schon seit Wochen tauchen täglich im Minutentakt neue Trump Coins auf, von denen manche mehr und manche weniger erfolgreich sind. Bewertungen von über 100 Millionen Dollar haben aber bereits einige erreicht. Der gestrige Schuldspruch im Fall der Schweigegeld-Zahlung von Donald Trump hat den Hype wieder neu entfacht und zahlreiche “FREETRUMP”-Token hervorgebracht.

Entwickler senden Token an Trumps Wallet

Zwar sind die meisten Wallets im Krypto-Universum anonym, viele bekannte Persönlichkeiten haben aber zumindest eine ihrer Wallets benannt und diese werden von der Community oft aufmerksam verfolgt. Während die einen die Wallets beobachten, um deren Trades zu kopieren, weil sie hoffen, dass andere mehr Ahnung haben als sie selbst, senden andere Coins an die bekannten Wallets, zum Beispiel um ihre eigenen Projekte bekannter zu machen. Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, hat schon mehrfach dazu aufgerufen, keine Token mehr an seine Wallet zu senden. Auch an Trump schicken Meme Coin Entwickler gerne Token. Inzwischen hat er damit ein Vermögen verdient, wie ein Blick auf seine Wallet zeigt.

🚨🚨BREAKING: Donald Trump now holds 8 figures in memecoins. N.B.

These holdings have been airdropped to him by developers of various memecoin projects – he did not buy them himself. pic.twitter.com/eQDhSbkIGz — Arkham (@ArkhamIntel) June 1, 2024

Es ist davon auszugehen, dass dieser Wert in den nächsten Monaten wohl eher noch steigen wird. Gewinnt Trump die Wahl, dürften auch die Meme Coins, die an ihn angelehnt sind, ihren Wert noch ordentlich steigern. Außerdem wird er wohl auch in Zukunft noch den einen oder anderen Coin bekommen.

Auch wenn es bei Trump natürlich eine Ausnahmesituation ist, sind Krypto-Millionäre, die durch Meme Coins an ihr Geld gekommen sind, inzwischen nichts Neues und keine Seltenheit mehr. Die Token können ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und Renditen von tausenden Prozent einbringen. Mit PlayDoge ($PLAY) könnte bereits der nächste Meme Coin gelauncht werden, bei dem das gelingt.

PlayDoge steuert auf eine Million Dollar zu

Um mit Meme Coins die ganz großen Gewinne zu erzielen, ist ein früher Einstieg nötig. Coins, die bereits Milliarden Dollar Bewertungen erreicht haben, können ihren Wert nicht mehr so schnell verhundertfachen. Bei PlayDoge ($PLAY) haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der Coin erst seit wenigen Tagen im Vorverkauf erhältlich ist und in dieser kurzen Zeit bereits auf eine Million Dollar zusteuert. Dadurch wird das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich.



($PLAY Token-Vorverkauf – Quelle: PlayDoge Website)

Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis angehoben, wodurch frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen. PlayDoge überzeugt nicht nur als Meme Coin, sondern kommt mit einem eigenen Play 2 Earn Game, das Anleger in die 90er versetzt, indem es den Dogecoin-Hund (DOGE) in ein Tamagotchi verwandelt. Mit dem Mix aus Meme- und Play to Earn-Coin könnte PlayDoge zu einem der heißesten Projekte in diesem Jahr werden, wobei Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 20- bis 50-fache steigen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2024

