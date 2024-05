Ethereum (ETH) steuert auf Rekordhöhen zu! Tron-Besitzer stürzen sich auf Raboo Presale

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Kurz nach der Genehmigung des ETF ist die ATH-Marke von Ethereum in greifbare Nähe gerückt. Während die steigende Flut viele Coins auf höhere Niveaus trieb, hinken ältere und leistungsschwache Token hinterher. Tron beispielsweise ist in der Rangliste der Marktkapitalisierung um eine Position abgerutscht, da der Tron Kurs darum kämpft, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Infolgedessen tauschen die Inhaber von Tron-Token TRX gegen den neuen Meme-Fi-KI-Token Raboo aus, der derzeit im Presale angeboten wird.

Ethereum (ETH): Ethereum ATH nähert sich an

Es war im November 2021, als der Ethereum Kurs sein Allzeithoch knapp unter 5.000 US-Dollar erreichte. Dank der ETF-Zulassung ist das Ethereum ATH in greifbare Nähe gerückt. Einige Analysten sagen voraus, dass es innerhalb der nächsten Monate bis sechs Wochen erreicht wird. Der Ethereum-ETF hat sich bereits 11 Milliarden Dollar an Vermögenswerten gesichert, und das nur in der Grayscale-Wallet. Schätzungen zufolge hat der Ethereum-ETF-Markt bereits 50 Milliarden Dollar überschritten, und täglich kommen weitere Mittel hinzu.

📣 The first ZK Grants Round is now open! The Ethereum Foundation, in collaboration with Aztec, Polygon, Scroll, Taiko, and zkSync, contributed $150K each to the shared prize pool, totaling $900K. Apply before March 18th! 👇https://t.co/u1lGRfc4CV — Ethereum Foundation (@ethereum) February 21, 2024

So wie der Markt jetzt reagiert, liegt es nicht außerhalb des Möglichen, dass Ethereum nach dem Durchbrechen des ATH noch vor Jahresende das Doppelte oder sogar das Dreifache erreichen kann.

Tron (TRX): Tron Kurs verliert Boden, wie es den Fokus verliert

Tron (TRX) war eine großartige Idee, verlor aber den Fokus und zahlt nun den Preis dafür. Der ursprüngliche Aufruf von Tron zum Handeln war die Dezentralisierung des Internets. Dies ist eine lobenswerte, wenn auch ehrgeizige, Idee. Aber Tron hat dieses Ziel nie erreicht. Stattdessen ist Tron jetzt der Lieferant von nahezu wertlosen Fan-Coins. Sein Portfolio sieht beeindruckend aus, aber seine Marktzahlen sind es nicht. Der Tron Kurs hat im letzten Monat 8 % verloren und ist damit einer von nur zwei Top-15-Coins, die in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung aufweisen.

Apropos Top-15: Tron hat es geschafft, aber nur knapp, denn es ist eine Position an Chainlink gerutscht. Der Tron Kurs sieht nicht vielversprechend aus, und die Tron-Investoren sehen sich anderweitig um.

Raboo (RABT): Presale-Token bietet die Chance auf 100-fache Rendite

Raboo ist eine neuer Meme Coin, die modernste KI-gesteuerte Technologie mit der coolen Meme-Kultur des Internets kombiniert, und das alles auf einem DeFi-Staking-Protokoll, das Investoren ein passives Einkommen ermöglicht. Diese einmalige Mischung macht Raboo zu einem Phänomen in der Kryptosphäre. Und oh, es hat auch einen NFT-Marktplatz, um einen Anteil am Spielemarkt zu erhalten.

Raboo ist ein Allround Coin, und dank der deflationären Tokenomics, die durch ein begrenztes Angebot und Token-Burns untermauert wird, ist eine Wertsteigerung von Raboo so gut wie garantiert. Im Grunde genommen vereint Raboo (RABT) die Anziehungskraft der Meme-Kultur mit der grundsoliden Tokenomik der großen Token, und es ist kein Wunder, dass der Presale von Raboo die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich zieht.

Raboo befindet sich nun in der dritten Phase seines Presale und hat bereits fast 1,5 Millionen Dollar an Liquidität von seinen fast 7.000 Abonnenten und über 2.000 Token-Inhabern erhalten.

Schlussfolgerung

Angesichts des sinkenden Tron Kurse ist es vielleicht an der Zeit, das sinkende Schiff zu verlassen und auf nachhaltigere und lukrativere Token umzusteigen. Mit dem Ethereum ATH in Sichtweite ist eine Investition in ETH keine schlechte Idee, aber für wirklich explosives Wachstum kann die Teilnahme an der dritten Phase des Raboo Presale die besten Renditen in dieser Investitionssaison bringen. Raboo (RABT) Token sind jetzt für $0,0042 erhältlich.

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2024

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.