Solana (SOL)- und Arbitrum (ARB)-Halter erkunden das Potenzial des Rollblock (RBLK)-Umsatzbeteiligungsmodells

Im Krypto-Ökosystem sind Investoren ständig auf der Suche nach vielversprechenden Projekten, die das Potenzial für beträchtliche Portfolio-Renditen haben. Zu diesen Anwärtern, die die Aufmerksamkeit der Inhaber von Solana (SOL) und Arbitrum (ARB) auf sich ziehen, gehört Rollblock (RBLK), eine Top-Kryptowährung auf dem Presale-Markt, die ein einzigartiges Modell der Umsatzbeteiligung bietet, das lukrative Möglichkeiten verspricht, einschließlich einer Rendite von 3000 % nach der Einführung.

Solana Token: Rebounding von Weekly Dip, kann es Momentum zu halten?

Solana (SOL) ist ein expandierendes Blockchain-Netzwerk, das $SOL als seinen native Token für Netzwerktransaktionen verwendet. Trotz eines kürzlichen wöchentlichen Preisrückgangs von 8 % auf $167 bleibt der Solana Kurs die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, mit einem Anstieg der jährlichen Charts um 717 % und einer aktuellen Marktkapitalisierung von $75 Milliarden.

PayPal 🤝 Solana Highlights from @SherazShere and Jose Fernandez da Ponte's discussion at Consensus 2024 pic.twitter.com/qB2g0ydrqu — Solana (@solana) May 31, 2024

Darüber hinaus ist der Solana Kurs im letzten Monat um 25 % gestiegen und hat sich von einem Monatstief von 125 $ erholt. Inmitten der Marktschwankungen von Solana wenden sich Investoren zunehmend alternativen Altcoins wie Rollblock (RBLK) zu, die nach der Markteinführung eine Rendite von 3000 % versprechen. In der Zwischenzeit bleiben die Analysten optimistisch, was das Solana-Netzwerk angeht, und prognostizieren neue Preisniveaus in den kommenden Monaten, bis hin zu einem möglichen Anstieg auf 200 $.

Rollblock (RBLK): Benutzerfreundliches Casino und Presale zielt auf 3000% Wachstum

Rollblock (RBLK) entwickelt sich zu einer der besten Kryptowährungen sowohl im Presale als auch auf dem breiteren Kryptomarkt und zieht die Aufmerksamkeit von Solana- und Arbitrum-Token-Inhabern auf sein Ökosystem. Analysten prognostizieren vor allem sein Potenzial, etablierte Token in den Schatten zu stellen, insbesondere in Anbetracht seiner starken Bindungen an die schnell wachsende Online-Glücksspielindustrie.

Das voll funktionsfähige Krypto-Casino und der Presale von Rollblock werden sich in den kommenden Monaten deutlich ausweiten. In der zweiten Presale Phase hat Rollblock mit einem Preis von 0,012 US-Dollar bereits über eine halbe Million Dollar in kürzester Zeit eingesammelt und frühen Investoren einen ROI von 20 % gewährt, nachdem er von seinem anfänglichen Preis von 0,01 US-Dollar hochgeschnellt war. Analysten sind optimistisch in Bezug auf den nativen RBLK-Token und prognostizieren ein potenzielles Wachstum von 3000 % nach der Notierung an erstklassigen Börsen.

In der Zwischenzeit hebt sich Rollblock von seinen Konkurrenten als benutzerfreundliche Plattform ab, die die Privatsphäre in den Vordergrund stellt. Mit der Blockchain als Kernstück des Betriebs und dem Verzicht auf eine obligatorische KYC-Verifizierung ermöglicht Rollblock eine nahtlose Registrierung und zieht damit verschiedene Nutzer aus dem gesamten Kryptomarkt an.

Was den Anlegern besonders ins Auge gestochen ist, ist die Tatsache, dass Rollblock ein einzigartiges Modell zur Aufteilung der Einnahmen anwendet, bei dem bis zu 30 % der wöchentlichen Einnahmen für den Rückkauf von RBLK-Tokens auf dem freien Markt verwendet werden. Die Hälfte dieser Token wird anschließend verbrannt, während die andere Hälfte für Einsatzprämien verwendet wird, was die potenzielle Rendite durch laufende Einsatzaktivitäten deutlich erhöht. Angesichts seiner beeindruckenden Marktstärke und Presale-Leistung ist Rollblock bereit, mit den Top-Kryptowährungsprojekten auf dem Markt zu konkurrieren.

Arbitrum (ARB): ETF-Kursanstieg, kann er das sinkende Handelsvolumen überwinden?

Die jüngste Zulassung von Ethereum-ETFs hat zu einem wöchentlichen Kursanstieg von 4 % bei Arbitrum (ARB), einem Ethereum-Layer-2-Netzwerk, geführt. Mit einer wachsenden Zahl von Nutzern, die den Vermögenswert erwerben, wird erwartet, dass ARB seine Aufwärtsdynamik beibehält. Das Arbitrum-Ökosystem hat kürzlich über 1 Milliarde Transaktionen über seine Plattformen One und Nova abgewickelt.

Galxe is taking its full product suite onchain with @GravityChain! Gravity Chain is leveraging Arbitrum Orbit to bring a seamless questing experience to over 20 million @Galxe users. Welcome to the Orbit ecosystem! pic.twitter.com/k0eI0trgBW — Arbitrum (💙,🧡) (@arbitrum) May 29, 2024

Dieser Anstieg hat dazu geführt, dass der ARB Kurs die 1,20 $-Marke zurückerobert hat, was einen Anstieg von 5 % im letzten Monat bedeutet. Trotz dieser positiven Entwicklung ist das 24-Stunden-Handelsvolumen des Arbitrum-Netzwerks um über 38 % auf 518 Mio. $ gesunken, was Investoren dazu veranlasst hat, nach alternativen Möglichkeiten wie Rollblock zu suchen.

Kann Rollblock Solana- und Arbitrum-Anlegern 3000% Rendite bescheren?

Rollblock bietet Solana- und Arbitrum-Investoren das Potenzial für erhebliche Renditen, die bis zu 3000 % erreichen können. Rollblock zeichnet sich als eine der besten Kryptowährungen aus, in die man 2024 investieren kann, mit seinem innovativen Modell der Umsatzbeteiligung und seiner starken Verankerung in der Online-Glücksspielbranche.

Zuletzt aktualisiert am 31. Mai 2024

