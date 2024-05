Solama steigt um 55 % während Sealana die 3 Millionen US-Dollar knackt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Spitzenreiter bei den Solana ($SOL) Meme-Coins ist Sealana ($SEAL). Der Token hat vor kurzem die 3-Millionen-Dollar-Marke bei seinem Vorverkauf geknackt.

Sealana basiert auf dem South Park-Charakter, der als „Fat Gamer Nerd“ aus der World of Warcraft Folge bekannt ist und für seine Unordentlichkeit, seine Fettleibigkeit und seine Vorliebe für Junk Food bekannt ist.

Ursprünglich war Sealana ein reiner Solana-Coin, aber durch die Einführung einer Multichain konnte die Reichweite erweitert werden. Jetzt gibt es eine BNB-Chain-Version des Coins, die auch im Ethereum-Netzwerk gekauft werden kann. Dadurch wird der Coin einer noch größeren Zahl von Anlegern zugänglich. Unabhängig davon, wie man den Coin kauft, ob mit – SOL, ETH oder BNB – wird der Token per Airdrop übertragen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer manuellen Inanspruchnahme.

Der Preis für Sealana-Token beträgt 0,022 US-Dollar. Dieser Preis ist für die Dauer des Vorverkaufs festgelegt.

Solana Meme-Coins steigen trotz Korrektur

Während der Kurs von Solana in der vergangenen Woche um 6,4 % auf 168,46 US-Dollar gesunken ist, gewinnen die Meme-Coins von Solana deutlich an Zugkraft.

Solama (SOLAMA) ist in den letzten 24 Stunden um 55,5 % gestiegen, während zwei andere von Tieren inspirierte Meme-Coins, Cat in a Dogs World (MEW) und Shark Cat (SC), um 17,6 % bzw. 13,7 % zulegten. Bemerkenswert ist, dass im gleichen Zeitraum die Marktkapitalisierung der Meme-Coins von Solana um 8,4 % gestiegen ist. Der Hype um die Meme-Coins ist zeigt, dass das Interesse an dezentraler Technologie und der Kryptowährungsbranche allgemein steigt. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Meme-Coin-Manie den ganzen Sommer über anhält.

Die Solana-Meme-Coin-Community ist bekannt dafür, dass sie kontroverse und ausgefallene Projekte unterstützt.

Sealana macht sich diesen Trend zunutze, indem das Projekt politische Themen aufgreift, um sein Thema „Amerikanischer Patriotismus“ zu stärken, wie im X-Post unten zu sehen ist:

#Sealana ain’t slowing down anytime soon! 🔥With his companions he’s out here finishing what @realDonaldTrump started! 🦭💪

Send $SOL to clean out the swamp 🏞️ and make #Memecoins great again. 🚀💰

Once the swamp’s clear, it’s Lambos 🚗, Massive Gains 📈and Freedom all the way!!!… pic.twitter.com/vFMEaRZWKW — Sealana (@Sealana_Token) May 27, 2024

Es gibt Gerüchte, dass das Sealana-Team auch hinter der Faultier Meme-Coin Slerf (SLERF) stecken könnte. Der turbulente Start von Slerf, der durch das versehentliche Verbrennen von PreSale Token gepgärgt wurde, hinterließ einen bleibenden Eindruck, aber das hielt den Kurs nicht davon ab, zu pumpen. Die Händler nutzten dies schnell aus und trieben den Wert in kometenhafte Höhen, mit einer Marktkapitalisierung von 750 Millionen Dollar im März 2024. Der Hype um SLERF ist inzwischen abgeflacht, was die Trader und Anleger dazu veranlasst hat, nach dem nächsten großen Ding auf Solana Ausschau zu halten und Sealana ist ein heißer Anwärter auf diesen Titel.

Kann Sealana den Erfolg von Slothana wiederholen?

Slothana, ein weiterer Meme-Coin auf Solana-Basis, hat einen beachtlichen Erfolg erzielt. Obwohl es sich dabei ebenfalls um einen Faultier Coin handelt, ist sein Wachstum alles andere als träge. Der Rummel um Slothana ist seit dem Vorverkauf immens. Der Coin hat eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar erreicht und während des Vorverkaufs in nur wenigen Wochen über 15 Millionen Dollar eingesammelt. Viele rechnen damit, dass Sealana der nächste Meme-Coin sein wird, der den Staffelstab von Slothana übernimmt. Das ist zumindest ein Gedanke von YouTuber ClayBro, der 129.000 Abonnenten hat:

Der PreSale von Sealana folgt dem Slothana-Ansatz „send to wallet“. Early Bird Investoren können $SEAL kaufen, indem sie den Token entweder über das Website-Widget mit SOL, BNB oder ETH kaufen oder SOL direkt an die PreSalewallet senden. Sealana Ealry Bird Investoren können ihre Token auch mit einer Kreditkarte bezahlen.

Nach dem Ende des Vorverkaufs erhalten die Teilnehmer die Token direkt in ihre Wallet, damit keine Probleme mit der Wiederherstellung der Kauf-Wallet und den Kosten für die Zahlung von Gasgebühren entstehen. Auf der Website gibt es keine Angaben über ein Soft-Cap oder Hard-Cap Ziel- oder über die Gesamtmenge der Token. Man sollte also schnell zuschlagen, denn es besteht die Möglichkeit, dass der PreSale schnell enden könnte. Bleiben Sie über die Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden, indem Sie seiner Community auf X und Telegram beitreten.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2024

