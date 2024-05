Experte glaubt, dass Milei Moneda atemberaubende Gewinne garantiert; THORChain und Ethereum Classic sind bereit für stärkere Preistrends

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

TLDR

THORChain (RUNE) führt die Liste der Gewinner der letzten Woche an, da sich weitere Top-Altcoins dem Bullenlauf anschließen.

führt die Liste der Gewinner der letzten Woche an, da sich weitere Top-Altcoins dem Bullenlauf anschließen. Ethereum Classic (ETC) wird mit wöchentlichen Gewinnen gehandelt, obwohl ETC auf dem täglichen Zeitrahmen den Block trifft.

wird mit wöchentlichen Gewinnen gehandelt, obwohl ETC auf dem täglichen Zeitrahmen den Block trifft. Milei Moneda ($MEDA) zieht seine Pläne für DeFi durch und entwickelt sich zum besten ICO des Jahres 2024.

Der Bullenlauf macht von Tag zu Tag mehr Spaß. Immer mehr Top-Kryptomünzen schließen sich der wöchentlichen Gewinnerliste an, und diese Woche führt THORChain (RUNE) die Liste an. In der Zwischenzeit hatte Ethereum Classic (ETC) in den letzten zwei Tagen einen kurzen Rückschlag zu verzeichnen, aber ETC erholt sich zusehends. Da RUNE und ETC teure Optionen darstellen könnten, wird Milei Moneda ($MEDA) als eine Top-Kryptowährung bekannt, in die man dieses Jahr investieren sollte.

Milei Moneda: Ein zugängliches, erschwingliches Ticket zu Gewinnen!

Machen Sie das Beste aus dieser Hausse, denn der nächste große Schub könnte seine Zeit brauchen, bevor er auftaucht. Mit Milei Moneda, das sich auf eine große Markteinführung vorbereitet, ist es sicher zu sagen, dass $MEDA einer der Altcoins ist, die man kaufen sollte.

Die Token liegen unter zwei Cent – vorerst – und es gibt viele Belohnungen, die man als neues Mitglied verdienen kann. Trending NFTs, die besten Krypto-Deals zu vergünstigten Preisen und Werbegeschenke für aktive Mitglieder – Sie müssen nicht einmal viel hodeln. Alles, was Sie tun müssen, ist, die $MEDA-Token zu halten, die Sie haben.

Wenn Sie vorhaben, viel zu hodeln, werden Sie an mehreren Fronten profitieren. Milei Moneda plant, wettbewerbsfähige neue DeFi-Projekte zu starten, und mit seiner Reichweite ist es sicher, Gewinne für die Investoren und die Gemeinschaft zu sammeln. Darüber hinaus hat das $MEDA-Team 5 % der Token zur Verbrennung vorgesehen, damit der Altcoin-Preis weiter steigt.

Experten sind optimistisch, dass Milei Moneda ein Leben lang Gewinne abwerfen wird, so dass die Investoren die goldene Gelegenheit nutzen. Der Vorverkauf befindet sich in Phase 3, und $MEDA-Münzen werden für 0,015 $ pro Stück verkauft. $MEDA wird am 21. Mai 2024 bei Uniswap zu $0,020 notieren und bietet Ihnen die Chance auf 33% Gewinn. Sichern Sie sich Ihre Münzen noch heute und freuen Sie sich auf Top-Renditen!

Jetzt in Milei Moneda investieren

RUNE erlebt eine Hausse und steigt um 31 %

THORChain ist ein Top-Protokoll auf der DeFi Krypto-Liste und hat sich eine Nische bei der Bereitstellung von Liquidität geschaffen. Der Markt hat sich in der letzten Woche auf einen Reset eingestellt, aber RUNE schießt weiterhin durch die Zeitrahmen.

Das neue Jahr war hart für RUNE, vor allem, weil THORChain keine spektakulären Ausschläge mit einer der vorherigen Bitcoin-Pumpen gemacht hat. Die “Altsaison” war unwiderstehlich und wir haben RUNE auf 31% wöchentliche Gewinne. Und das trotz eines sehr volatilen Marktes. RUNE-Investoren mögen es seit 2022 schwer gehabt haben, aber jetzt gibt es eine Chance für THORChain, zu den besten Kryptowährungen im Krypto-Versum zu gehören.

THORChain Q1 Highlights:

⚡️+53% volume growth

⚡️+48% liquidity growth

⚡️+57% in savers growth

⚡️$8m collected in liquidity fees

⚡️$4.9m collected by interfaces

⚡️+$160m in lending collateral

⚡️ New features & integrations Read the full report on Medium:https://t.co/ar3HbCX2QI pic.twitter.com/8lyyKbRFGX — THORChain (@THORChain) April 15, 2024

Ethereum Classic nähert sich dem Halving

Bei den Proof-of-Work-Token handelt es sich um Projekte, die ihre Blockbelohnung in regelmäßigen Abständen halbieren. Letztes Jahr hatten wir Litecoin, und Bitcoin Cash halbierte sich nur wenige Tage vor dem Bitcoin-Event im April.

Jetzt haben wir die Halbierung von Ethereum Classic Ende Mai. Wie bei anderen Halving-Ereignissen steigt auch der ETC-Kurs in Erwartung der bahnbrechenden Halbierung. Der Token liegt in seinem wöchentlichen Zeitrahmen um etwa 7 % im grünen Bereich, und die Ethereum Classic-Anleger werden sich auf mehr vom Gleichen freuen.

In den vergangenen zwei Tagen gab es einen Umschwung in den ETC-Charts, aber Ethereum Classic scheint ihn überwunden zu haben. Der einzige Weg führt nach oben, und Ethereum Classic ist ein Altcoin, den man im Auge behalten sollte, da sein Halving näher rückt.

Jetzt zur Milei Moneda Webseite

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2024

