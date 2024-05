Bitcoin Kurs Prognose: +775% – in weniger als einem Jahr! Lohnt sich Bitcoin kaufen doch?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Alarm auf dem Bitcoin Chart! Ein kritisches Signal weist auf eine Kurs-Explosion hin: Es geht um einen Anstieg um +775% in weniger als einem Jahr! Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Bitcoin: Prognose sieht +775% – jetzt noch Bitcoin kaufen?

Bitcoin (BTC) sorgt seit dem Halving insbesondere mit Unentschlossenheit für Aufsehen. Der Kurs springt wild hin und her, lässt dabei aber jegliche Stärke vermissen. Damit könnte es bald vorbei sein, glaubt ein populärer Branchenbeobachter: Er verweist auf ein kritisches Chart-Signal, nach dem Bitcoin kurz vor einer massiven Bewegung steht! „Coinbureau“-Gründer Nic in einer aktuellen Prognose:

„Dieser Bitcoin-Indikator blinkt! Und das ist nur 2 Mal in seiner Geschichte passiert. Beide Male ist BTC in weniger als einem Jahr um über 775% gestiegen…“

This Bitcoin indicator is flashing! And it’s only happened 2 times in its history. On both occasions, BTC rallied by over 775% in less than a year… So, will it happen again? Let’s dive in 👇 — Nic (@nicrypto) May 13, 2024

Die große Frage lautet nun: Wird Bitcoin auch diesmal entsprechend durch die Decke gehen? Nic ergänzt: Die wilden Kursschwankungen, die sogenannte Volatilität, die nimmt kontinuierlich ab, sollte Anleger also nicht beunruhigen.

„Es ist ziemlich klar, dass sich dieser Trend der abnehmenden Volatilität fortsetzen wird. Das liegt daran, dass die Volatilität historisch gesehen abnimmt, wenn sich ein Vermögenswert von einem im Entstehen begriffenen Spekulationsobjekt zu einer festen Größe in den Portfolios entwickelt.“

Bei Gold sei ein ähnlicher Rückgang der Volatilität zu beobachten gewesen, so Nic.

And it's quite clear that this trend of declining volatility is likely to continue. That's because historically, volatility decreases as an asset progresses from a nascent speculative one into a staple in portfolios. Gold went through similar declines in volatility. pic.twitter.com/D5w0exrFox — Nic (@nicrypto) May 13, 2024

Volatilität sei nicht unbedingt etwas Schlechtes, so der Analyst. Denn: Eine historisch niedrige Volatilität könne auch ein Vorbote für potenzielle Aufwärtsbewegungen sein. Am Ende von Bärenmärkten beispielsweise sei niedrige Volatilität zu beobachten – da hätten viele Anleger bereits verkauft, der Verkaufsdruck ist somit erschöpft.

Historically low volatility can also be a precursor to potential upward price movements. The below charts show historically low levels of volatility and the 1 year returns from that point. But, why does this happen? 🤔 pic.twitter.com/1Ql9nl6HAS — Nic (@nicrypto) May 13, 2024

Nic ergänzt: In der Geschichte von Bitcoin hat es nur zwei Fälle gegeben, in denen die „Verkäuferenergie“ vor dem Erreichen der ATHs auf ein ähnliches Niveau gestiegen ist. Und zwar 2013 und 2017. Nic:

„Diese Ereignisse werden als “Green Cross” bezeichnet und die 1-Jahres- und Spitzenrenditen daraus waren ziemlich unglaublich.“

Konkret +1.773% in 2013 und +775% in 2017. Steht Bitcoin jetzt vor ähnlichen Gewinnen?

There have only been 2 times in Bitcoin's history where seller energy got to such an elevated level prior to reaching ATHs. This was in 2013 & 2017. These are termed a "Green Cross" & the 1 year and peak returns from these events were quite incredible. pic.twitter.com/fudw4H9Ovh — Nic (@nicrypto) May 13, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Was man hierbei berücksichtigen sollte: Wie bereits in der Veränderung von 2013 nach 2017 zu sehen, kann Bitcoin von Jahr zu Jahr immer weniger Gewinne generieren. Viele Analysten winken deshalb auch jetzt ab, sie halten einen ähnlich spektakulären Anstieg bei Bitcoin nicht mehr für möglich.

Aktuell tradet Bitcoin nach einem Rückgang um 1,6% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 61.852 Dollar. Gelingt die Erholung – oder beginnt die nächste Etappe abwärts? Das warten viele Investoren gar nicht ab – viele setzen auf Memecoins wie dogwifhat (WIF) oder Bitcoin-Alternativen mit optimiertem Risiko-Rendite-Verhältnis, etwa 99Bitcoins (99BTC).

Das Konzept hat es in sich: 99Bitcoins ist eine etablierte Krypto-Lernplattform – seit 2014 informiert das Portal Anleger über alles rund um BTC und Kryptowährungen. Jetzt lanciert das Projekt in einem neuen Presale mit dem „99BTC“-Token seine erste eigene Kryptowährung – und Influencer wittern bereits das nächste große Ding im Kryptoversum.

Denn: Künftig kannst du dir über 99Bitcoins (99BTC) nicht nur alle relevanten Informationen beschaffen, um dich erfolgreich und gewinnbringend auf den Kryptomärkten zu bewegen – die Plattform belohnt dich für gelernte Inhalte auch noch mit einer Kryptowährung!

Analysten sind überzeugt: Es gibt massiven Informationsbedarf für Anleger – und das könnte auch dem 99BTC-Token enormen Aufwind verschaffen. Top-Krypto-Influencer Jacob Bury beispielsweise hält bei 99Bitcoins (99BTC) ein 10x für möglich, also eine zehnfache Wertsteigerung (1.000 Dollar -> 10.000 Dollar)!

Zuletzt aktualisiert am 14. Mai 2024

