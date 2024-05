Insanity Bets ist angesagt – Verdienen Sie echte Rendite mit der GambleFi Sensation

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

GambleFi befindet sich in einer rasanten Expansion. Aber die Branche ist gesättigt mit einer Vielzahl ähnlicher Projekte. Das hat sich negativ auf den Ruf von GambleFi ausgewirkt.

An dieser Stelle kommt Insanity Bets ($IBET) ins Spiel. In einer sich rasant entwickelnden Branche ist Insanity Bets auf dem besten Weg, eine führende Rolle einzunehmen. Schauen wir uns das genauer an.

Wie Insanity Bets den Meme-Coins und Play-to-Earn-Token Konkurrenz macht

Insanity Bets ($IBET) ist in der Krypto- und Casino-Community in aller Munde. Was hat es damit auf sich?

Das Projekt wird von seiner Kernaufgabe angetrieben, die Branche zu dezentralisieren. Mit einer breiten Palette von Glücksspielprojekten hebt es die Standards der Branche an. Es nutzt eine Community-DAO, die es Investoren ermöglicht, das zukünftige Wachstum und die Expansion der Plattform zu steuern. Die Plattform nutzt eine interessante Tokenomics, die darauf ausgelegt ist, der Zeit zu trotzen und in den nächsten Jahren an Wert zu gewinnen.

Und es gibt noch mehr. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Merkmale des Projekts und warum es eine der vielversprechendsten Kryptowährungen des Jahres 2024 ist.

Insanity Bets steht im Rampenlicht des florierenden GambleFi-Sektors. Das Projekt bietet ein umfangreiches Angebot an erstklassigen Glücksspielen, die in ihrer Qualität ihresgleichen suchen. Das Hauptziel von Insanity Bets ist es, die Standards der Branche auf neue Höhen zu heben.

Viele GambleFi-Plattformen legen den Schwerpunkt auf kurzfristige Gewinne. Im krassen Gegensatz dazu konzentriert sich Insanity Bets auf den Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems. Sein Engagement für das Wohlergehen von Spielern und Liquiditätsanbietern (ILPs) hat die Unterstützung der Community gefunden.

Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie und fortschrittlicher Tokenomik will Insanity Bets den Glücksspielsektor verändern. Der dezentrale und transparente Ansatz hat die Glaubwürdigkeit bei Investoren und Nutzern gleichermaßen gestärkt. Die Investitionsrenditen und attraktiven passiven Einkommensmöglichkeiten festigen zudem seinen Status als viel erwarteter Token im Jahr 2024.

Jetzt zum $IBET Presale

Unerschütterliches Engagement für Exzellenz

Der qualitätsorientierte Ansatz von Insanity Bets berücksichtigt die Bedenken hinsichtlich einer Sättigung der Branche. Da die GambleFi-Nische eine schnelle Expansion erfährt, hebt sich Insanity Bets durch Qualität und Innovation von der Masse der Newcomer ab.

Insanity Bets tritt in die Fußstapfen erfolgreicher Projekte wie Rollbit und hat das Potenzial, bis 2024 einen erstaunlichen Anstieg von 5000 % zu erreichen. Insanity Bets ist mit mehr Glücksspielfunktionen und einem robusten Staking-System für ein signifikantes Wachstum positioniert.

Insanity Bets bereitet sich auf sein Debüt an den Krypto-Börsen vor. Der Schwung des Vorverkaufs unterstreicht seine Glaubwürdigkeit und sein großes Wachstumspotenzial. Zusammen weisen sie auf einen vielversprechenden Weg für das Projekt auf dem GambleFi-Markt hin.

$ILP für echte Rendite

Insanity Bets hat ein robustes Staking-Programm eingeführt für dauerhafte Werte innerhalb seines Ökosystems. Die starke Betonung der langfristigen Nachhaltigkeit stärkt die Liquiditätsstrategie.

Der $ILP-Token fungiert als umfassender Index für die verschiedenen Krypto-Pools, die auf der Plattform verfügbar sind.

Der $ILP-Token fungiert als für die verschiedenen Krypto-Pools, die auf der Plattform verfügbar sind. Investoren können $ILP-Token verdienen , indem sie Vermögenswerte wie $USDT, $ETH, $WBTC oder $IBET in diese Pools einzahlen.

Investoren können $ILP-Token , indem sie Vermögenswerte wie $USDT, $ETH, $WBTC oder $IBET in diese Pools einzahlen. Das native Token-Ökosystem der Plattform umfasst $IBET (die native Kryptowährung), gestakedes $IBET ($sIBET), escrowed $IBET ($esIBET) und burned $IBET ($bIBET).

Das $IBET-Staking ist eine hervorragende Gelegenheit, um erhebliche Rendite aus verschiedenen Quellen zu erzielen. Dabei kann es sich um Handelsgebühren, ILP-Gebühren und Game-Winner-Gebühren handeln. Die Aufteilung der Gebühren:

35 % aller Gebühren an Staker

35 % aller Gebühren an Staker 50 % der Gebühren tragen zum Verbrennen von $IBET-Token bei.

50 % der Gebühren tragen zum Verbrennen von $IBET-Token bei. Nutzer, die $ILP-Token prägen, erhalten 90 % aller Gewinne und Verluste aus den Wetten der Spieler.

Nutzer, die $ILP-Token prägen, erhalten 90 % aller Gewinne und Verluste aus den Wetten der Spieler. $ILP-Token werden automatisch gestaked, um den Hausfonds zu füllen, wodurch das Projekt bei der effektiven Verwaltung von Gewinnen und Verlusten unterstützt wird.

Das System bietet die Flexibilität, $ILP-Bestände jederzeit wieder in ihre ursprüngliche Währung umzuwandeln, sodass die Sorge vor plötzlichen Kursschwankungen gemindert wird. Diese Maßnahmen gewährleisten eine gleichbleibende Rentabilität für die Teilnehmer des Insanity Bets-Ökosystems.

Community-zentriertes Projekt, das auf eine große Nutzerbasis abzielt

Insanity Bets zeichnet sich durch eine beeindruckende Spielothek aus. Sie ist sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Spieler geeignet. Sie bietet eine breite Palette von Optionen.

Interaktive Nebenwetten, dynamische Spielautomaten und fesselnde Spielfunktionen.

Interaktive Nebenwetten, dynamische Spielautomaten und fesselnde Spielfunktionen. Ein zentraler Knotenpunkt für die Glücksspiel-Community, in dem Entwickler aus verschiedenen Blockchain-Netzwerken willkommen sind, um sich in das Ökosystem zu integrieren und ihre eigenen Spiele unter Verwendung von CasinoFi-Verträgen zu erstellen.

Ein zentraler Knotenpunkt für die Glücksspiel-Community, in dem Entwickler aus verschiedenen Blockchain-Netzwerken willkommen sind, um sich in das Ökosystem zu integrieren und ihre eigenen Spiele unter Verwendung von CasinoFi-Verträgen zu erstellen. Die Insanity Bets-DAO spiegelt die dezentrale Vision des Projekts wider und fördert die Beteiligung der Community und die Interessen der Nutzer.

Die Insanity Bets-DAO spiegelt die dezentrale Vision des Projekts wider und fördert die Beteiligung der Community und die Interessen der Nutzer. Überwachung der Hauskasse (ILP) in Echtzeit.

Überwachung der Hauskasse (ILP) in Echtzeit. Schnelle Auszahlungen für Gewinner.

Überdies sorgt die Zusammenarbeit mit seriösen Unternehmen wie Chainlink VRF für transparente Spielerlebnisse. Hinzu kommen Audits von Cybersicherheitsfirmen wie SolidProof und Cyberscope, die das Engagement für Sicherheitsstandards belegen.

$IBET-Vorverkaufsfenster ist geöffnet

Der laufende $IBET-Vorverkauf bietet attraktive, rabattierte Festpreise. Eine frühzeitige Teilnahme ist eine Prämie für Investoren, die Zugang zu höheren Rabatten im Vorverkauf erhalten. Der $IBET-Vorverkauf ist in 15 Phasen gegliedert und bietet höhere Rabatte und Staking-Anreize, je früher Sie am Vorverkauf teilnehmen.

Jetzt zum $IBET Vorverkauf

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.