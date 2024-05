Ist Cardano zentralisiert? KangaMoon kündigt neues Listing auf Coingecko an – 10X in den Karten?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Debatte darüber, ob Cardano zentralisiert oder dezentralisiert ist, war Gegenstand von Diskussionen auf dem Kryptomarkt. Wie auch immer, Cardano (ADA) ist dezentralisiert. Benutzer können den Cardano-Token an jeden auf der ganzen Welt senden, ohne von einer zentralen dritten Partei abhängig zu sein. Sowohl die Cardano- als auch die Ethereum-Blockchain werden für die Erstellung von Apps verwendet, die miteinander verbunden sind, ähnlich wie die Apple und Google Play Stores.

In der Zwischenzeit wurde KangaMoon in beliebten Krypto-Preis-Tracking-Websites gelistet, was es einfacher macht, KANG-Markttrends zu studieren. Einige Analysten haben KANG bereits als einen der Top Altcoins ausgewählt, in den man vor der kommenden Altcoin-Saison investieren sollte.

KangaMoon trifft CoinGecko als Analysten prognostizieren 10x Rallies

Nur wenige Tage nachdem BitMart die bevorstehende Notierung von KangaMoon angekündigt hat, haben die beiden beliebten Krypto-Websites CoinMarketCap und CoinGecko den KANG-Token gelistet. Analysten glauben, dass die neue Notierung die Sichtbarkeit von KANG erhöhen und weitere Anstiege auslösen wird. Sie prognostizieren daher eine 10-fache Rallye in den kommenden Wochen und setzen KANG auf die Liste der Altcoins, die man im Juni beobachten sollte.

In der Zwischenzeit ist der KangaMoon-Token, KANG, in den letzten Monaten erheblich gestiegen. Nach dem Start des Presale bei $0,05 ist der KANG-Preis auf $0,025 gestiegen, was frühen Käufern einen ROI von 400 % beschert. Die KangaMoon-Community ist ebenfalls auf über 32.000 Mitglieder angewachsen, wobei die Zahl der Token-Inhaber 10.000 übersteigt. Bislang hat das Team fast 7 Mio. USD im Presale eingenommen, und Kryptoexperten rechnen mit bald 10 Mio. USD.

Während sich der Presale auf seine letzte Phase zubewegt, hat KangaMoon mehrere Anreize für Mitglieder geschaffen. In den letzten Wochen hat KangaMoon mit dem beliebten Telegram-Bot RaidSharksbot zusammengearbeitet, um das Engagement zu steigern. Innerhalb dieses Zeitrahmens hat KangaMoon den Kangameme-Kontext eingeführt, bei dem Nutzer ihr KangaMoon-Meme teilen und die Chance haben, eine wöchentliche Belohnung in Höhe von 50 Dollar zu gewinnen.

Die KangaMoon Staking dApp ist ebenfalls live, und Benutzer können ihre Token für hohe APY setzen. In der Zwischenzeit ist das KangaMoon-Ökosystem eine Verschmelzung von GameFi und SocialFi, mit dem Ziel, Benutzer zu belohnen, wenn sie sich an verschiedenen Aktivitäten beteiligen. Da andere Börsen KANG in den kommenden Wochen notieren werden, dürfte der KANG-Preis im Jahr 2024 bei 1 $ liegen. Somit könnte KANG zu einem der leistungsstärksten Altcoins des Jahres 2024 werden.

Cardano Kursanalyse – Positive Rallye steht bevor

Cardano (ADA) gehört zu den Top-Altcoins und Krypto-Analysten sind langfristig optimistisch. Nachdem er in der vergangenen Woche unter die 0,5 $-Marke gefallen war, steigt Cardano wieder an. Die Kryptowährung ist auf dem Weg, die Unterstützung bei der $0,50-Marke zu etablieren, eine Bewegung, die den Cardano Kurs versuchen lassen könnte, die $0,80-Widerstands-Trendlinie zu durchbrechen.

In der Zwischenzeit tendieren über 15 wichtige Cardano-Marktindikatoren nach oben und zeigen ein Kaufsignal. Das Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung von Cardano (ADA) steigen stark an, was weitere Erholungen auslösen könnte. Obwohl der Cardano Fear- und Greed-Index neutral sind, glauben Analysten, dass der bevorstehende Bullenrun den Preis über $1 treiben wird. Daher tippen einige der Cardano-Preisprognosen darauf, dass der Preis im Juni $1 erreichen wird, was ihn zu einem der besten Altcoins zum Kauf macht.

Warum KangaMoon eine bessere Option als Cardano ist

Obwohl Cardano (ADA) ein offenes Protokoll ist, mit dem jeder Transaktionen abwickeln oder dezentralisierte Apps erstellen kann, ohne sich auf Dritte verlassen zu müssen, hat der ADA-Token in den letzten Monaten noch keinen signifikanten Anstieg erlebt. Der Token hat im letzten Jahr nur 38% zugelegt, verglichen mit KangaMoon, der innerhalb von 4 Monaten 400% zugelegt hat. Mit der bevorstehenden Börsennotierung des KANG-Tokens könnten wir einen mehr als 20-fachen Anstieg erleben, der die Portfolios der Anleger ankurbelt und auch durchschnittliche Anleger zu Millionären macht.

Zuletzt aktualisiert am 30. Mai 2024

