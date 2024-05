Katzenmünzen-Wahn: Warum KAI bald besser abschneiden könnte als Pepe

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Hundemünzen sind beliebt. Daran besteht kein Zweifel. Tatsächlich sind vier der fünf beliebtesten Meme-Münzen Hundemünzen. Aber können sie sich länger auf den vorderen Plätzen halten? Das scheint unwahrscheinlich, wie der rasante Anstieg von Meme-Münzen wie Pepe zeigt. Die Anleger suchen verzweifelt nach Vielfalt in ihren Meme-Münzen-Portfolios.

Damit ist der Kontext für den KAI-Wahn abgesteckt. Hier ein genauerer Blick auf die Meme-Münze und warum sie im Trend ist.

KAI-Vorverkauf heizt Katzenmünzen-Manie an

Katzenmünzen gab es schon vor KAI. Katzenmünzen sind kein neues Thema. Aber die meisten von ihnen haben es nicht geschafft, in dem Gewirr von Hundemünzen, die um Aufmerksamkeit buhlen, ins Rampenlicht zu gelangen. Der wachsende Verkehr zum KAI-Vorverkauf signalisiert den Beginn einer neuen Ära für Kryptowährungen mit Katzen als Thema.

Katzenmünzen wie Cat in a Dog’s World waren in diesem Jahr richtungsweisend, auch wenn es ihnen an einer starken Erzählung mangelte. Aber KAI macht das wieder wett und sorgt für eine echte Katzenmünzen-Revolution.

KAI ist mehr als nur ein Hype, denn es führt einen innovativen Einsatzmechanismus ein, das sogenannte “Fishing Pond”-System. Es ermöglicht Anlegern, attraktive Belohnungen zu verdienen, indem sie ihre Token in den Staking-Vertrag einbinden. Es beginnt bereits in der Vorverkaufsphase, so dass die Anleger ihre Token frühzeitig einsetzen können.

Je länger die Token im Einsatz sind, desto höher sind die Renditen, obwohl die jährliche prozentuale Rendite (APY) sinkt, je mehr Investoren dem Pool Token hinzufügen. Die Struktur bietet frühen Vorverkaufskäufern einen klaren Vorteil gegenüber denjenigen, die später einsteigen.

Der Mechanismus ermöglicht es den Anlegern, mit ihren vorverkauften Token einen Wert zu generieren, noch bevor sie an den Börsen notiert werden. Nach dem Vorverkauf werden die Token weiterhin Belohnungen für die Staker generieren. Sie können jedoch jederzeit nach dem Vorverkauf freigeschaltet werden, was Flexibilität gewährleistet.

$KAI ist ein ERC20-Token auf der Ethereum-Blockchain. Er wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, einschließlich einer Smart-Contract-Prüfung durch Coinsult.

Wie KAI in der Rangliste der Meme-Münzen nach oben klettern will

Der Markt für Meme-Münzen ist überschwemmt mit Token, die nach Aufmerksamkeit streben. Doch nur wenige treten ins Rampenlicht. Noch weniger schaffen es, den Test der Zeit zu bestehen. Ein großer Prozentsatz verschwindet nach kurzen Kursanstiegen schnell wieder in der Versenkung.

Pump-and-Dump-Taktiken sind unter Meme-Coin-Investoren üblich, die virale Token zu niedrigen Kosten anhäufen, um sie dann abzustoßen, sobald sie ein bestimmtes Preisniveau erreicht haben.

KAI weigert sich, sich mit einer langfristigen Vision und einer sorgfältig ausgearbeiteten Roadmap in die Reihe dieser flüchtigen Meme Coins einzureihen. Der Meme Coin ist strategisch auf schnelles Wachstum und stetige Expansion ausgelegt. Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte des Fahrplans aufgeführt:

Stufe 1: Fischen im $KAI-Teich

Diese Phase symbolisiert die Entwicklung von KAI vom einfachen Fischer zu einem mächtigen Krieger. Benutzer können ihre KAI-Marken im Einsatzteich für lukrative Belohnungen einsetzen.

Stufe 2: Es ist KAI-Zeit

KAI schickt eine Gruppe digitaler Katzen los, um Münzen mit Hundemotiven durch verschiedene gemeinschaftsorientierte Aktionen zu bekämpfen.

Stufe 3: Hundefänger

KAI hat sich zum Ziel gesetzt, in dieser Phase eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar zu erreichen und damit sowohl seine Konkurrenten im Hunde- als auch im Nicht-Hundebereich zu überflügeln. Der Fahrplan unterstreicht das umfangreiche Engagement in der Gemeinschaft und die Kultivierung einer soliden Marktpräsenz.

Ehrgeizige Vision, gestützt durch ein robustes Tokenomics Framework

Die ehrgeizige Vision von KAI wird von einem starken Tokenomics-Rahmen gestützt, der dem Wettbewerb standhält.

Zuweisung aus dem Vorverkauf (20%): Die im Vorverkauf eingenommenen Gelder werden für die Projektentwicklung und erste Gemeinschaftsinitiativen verwendet. Die hohe Zuweisung macht deutlich, dass die Gemeinschaft im Mittelpunkt des Projekts steht.

Die strategische Zuteilung stellt sicher, dass KAI nicht ein weiterer flüchtiger Meme-Coin ist, der nach kurzer Zeit wieder in der Versenkung verschwindet. Sie wird den Weg für eine beständige Preisentwicklung des Tokens ebnen.

Kann KAI besser abschneiden als Pepe?

Unter den Meme-Münzen, die nicht von Hunden stammen, glänzt Pepe. Könnte KAI dieses Jahr möglicherweise Pepe ersetzen?

Die überzeugende Erzählung von KAI legt dies nahe. Selbst wenn KAI Pepe in Bezug auf die Marktkapitalisierung nicht überholt, wird es wahrscheinlich einen stärkeren Kursanstieg verzeichnen. Da es sich bei KAI um eine neue Münze handelt, die erst noch auf den Markt gebracht werden muss, bietet KAI einen größeren Spielraum für Renditen als Pepe. KAI befindet sich jetzt in der Vorverkaufsphase.

Sowohl die Vorverkaufsrabatte als auch die jährlichen prozentualen Renditen (APYs) beim Einsatz sind für frühe Teilnehmer attraktiver. Der Token hat einen Preis von 0,0041628 $ pro Einheit, mit einem APY von über 7000% beim Einsatz.

