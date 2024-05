Krypto News: Blockchain-Sensation! ADA-Anleger in Aufruhr: Integriert Cardano jetzt bald Bitcoin Cash?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Paukenschlag bei Cardano – und Bitcoin Cash ist auch dabei! Unglaublich, aber wahr: Cardano-Erfinder Charles Hoskinson schlägt vor, ADA und Bitcoin Cash (BCH) zusammenzulegen! Nein, es handelt sich hierbei nicht um einen verspäteten Aprilscherz. Kommt bald „Cardano-Coin Cash“? Was steckt hinter der Entwicklung – und wie bullish ist sie für ADA?

Kann ADA 1000 erreichen?

Es ist die wohl interessanteste Nachricht für ADA-Anleger seit langem, womöglich sogar aller Zeiten: Cardano-Gründer Charles Hoskinson möchte Cardano (ADA) und Bitcoin Cash (BCH) zusammenlegen – und so die Fähigkeiten beider Blockchains optimieren!

🚀Blockchain Breakthrough: #Cardano Founder Charles Hoskinson Proposes Bold Merger with Bitcoin Cash 🧩@IOHK_Charles, has proposed a merger with Bitcoin Cash #BCH to enhance the capabilities of both platforms. #ADA pic.twitter.com/NKIpXT6Fq3 — Dr. Shweta 🦅 (@Dr_shwetaPHD) May 6, 2024

Doch was hat es damit auf sich? Hoskinson auf X (ehemals Twitter) in einer Umfrage an seine fast 1 Million Follower:

„Würden Sie es gerne sehen, dass Bitcoin Cash eine Cardano-Partnerchain wird, die mit Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs und Ergo-Technologie aufgerüstet wird und so die schnellste und nützlichste Proof of Work Chain wird, die jemals gebaut wurde?“

Hypothetical Poll: Would you like to see Bitcoin Cash become a Cardano Partnerchain upgraded with Useful Proof of Work Leios, NiPoPoWs, and Ergo tech, thus being the fastest and most useful proof of work chain ever built? — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 4, 2024

Das Ergebnis spricht für sich: Von den abgegebenen 15.492 Stimmen sind 68,8% für „Ja“, lediglich 31,2% wählen „Nein“. Bleibt die nicht unbedeutende Frage: Was meint Hoskinson mit „Partnerchain“? Der Krypto-VIP legt damit nahe: Cardano und Bitcoin Cash werden womöglich über eine sogenannte Bridge (Brücke) verbunden, damit die gewünschte Integration von BCH in ADA überhaupt erfolgen kann. Das Vorhaben elektrisiert die Kryptoszene verständlicherweise, viele halten die Entstehung eines neuen Supercoins für möglich, der sogar Bitcoin und Ethereum gefährlich werden kann.

„Aufregender Vorschlag von Charles Hoskinson! Cardano (ADA) könnte sich für technische Upgrades mit Bitcoin Cash (BCH) zusammentun. 66% Unterstützung in der letzten Umfrage. Was denken Sie über diese mögliche Partnerschaft?“

Exciting proposal from Charles Hoskinson! Cardano (ADA) could team up with Bitcoin Cash (BCH) for tech upgrades. 66% support in recent poll. What do you think about this potential partnership? 🚀 #Cardano #BitcoinCash #CryptoNews pic.twitter.com/icgazvXRGM — pickaplatform (@PickPlatform) May 5, 2024

Was man dabei vor einem Investment allerdings berücksichtigen sollte: Eine derartige Fusion kommt einer Operation am offenen Herzen gleich. Sowohl die Cardano-Blockchain als auch jene von Bitcoin Cash sind bereits seit einigen Jahren am Laufen.

Tiefgreifende Veränderungen könnten sich nachteilig auf den Betrieb auswirken – und die Blockchain potenziell gefährden. Hier gilt: Sollte das Vorhaben wie beabsichtigt glattgehen, winken zwar potenziell hohe Renditen für mutige Anleger. Es herrscht allerdings auch ein hohes Verlustrisiko. Ganz außen vorgelassen, was denn eigentlich dann mit Cardano passiert, wenn Bitcoin Cash plötzlich Teil der ADA-Blockchain ist, wie Luke Pryor kommentiert:

„Wenn $bch $btc repariert hat und alles tun kann, was $ada kann, bin ich neugierig, was der Sinn von Cardano ist.“

If $bch has fixed $btc and can do everything $ada can, I'm curious what the point of Cardano is. https://t.co/QF1cOUEbTh — Luke Pryor – Life Labs HTMA (@thelukepryor) May 4, 2024

Der Cardano Kurs (ADA) reagiert auf den Vorschlag jedenfalls bereits mit einer Korrektur: -4,3% musste ADA innerhalb der vergangenen 24 Stunden verlorengeben, obwohl das Asset in der letzten Woche gut zulegen konnte.

Ist es sinnvoll in Cardano zu investieren?

Ein Vorbote dessen, was für ADA jetzt noch kommt? Eine sinnvolle Integration begrüßen Analysten aktuell hingegen bei Bitcoin-Alternative 99Bitcoins (99BTC): Die Krypto-Lernplattform integriert bald ihren eigenen Krypto-Token, erlaubt Nutzern so mit Krypto-Wissen Geld zu verdienen!

Das Konzept: 99Bitcoins (99BTC) ist eine etablierte Lernplattform, die Anlegern seit 2014 dabei hilft, sich gewinnbringend auf den Krypto-Märkten zu bewegen. In unterhaltsam aufbereiteten Tutorials und Lern-Einheiten lernst du alles, was du brauchst, um zum Top-Krypto-Anleger zu werden.

Jetzt geht das Portal den nächsten Schritt und lanciert mit 99BTC seinen eigenen Token: Der kann im Vorverkauf (Presale) erworben werden und dient später unter anderem dazu, exklusive Premium-Inhalte auf der Plattform freizuschalten. Inhalte, die wiederum potenziell weitere Gewinne ermöglichen.

Könnte sich der Kauf im Presale lohnen? Krypto-Influencer Jacob Bury glaubt schon, betont: Durch den günstigen Preis pro Token von 0,00103 Dollar könnte bei 99Bitcoins (99BTC) ein 10x möglich sein (100 Dollar -> 1.000 Dollar)!

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2024

