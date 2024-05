Krypto News: Caitlyn Jenner, der JENNER Coin und die Rug Pull Gerüchte

Selbst Promis sind nicht vor Krypto Scams gefeit und vor der SEC sicher. Da gab es den Logan Paul Cryptozoo Scam, der von dem YouTuber Coffeezilla aufgedeckt wurde. Der Bruder von Logan Paul, Jake Paul sowie die Schaupielerin Lindsay Lohan, der ehemalige Teeniestar Austin Mahone und der Rapper Soulja Boy wurden von der SEC angezeigt, weil sie illegal für Kryptowährungen geworben hatten.

Auf ihrem X (Twitter) Account macht jetzt Reality TV Star Caitlin Jenner kräftig Werbung für einen Meme Coin mit dem Namen JENNER.

Am späten Sonntag wurde auf Jenners X-Konto gepostet, dass sie den JENNER-Token gemeinsam mit dem Solana-Token-Deployer Pump Fun gelauncht hat. Die Krypto Fans spekulierten zunächst, dass der Account von Jenner gehackt worden ist, da Konten von Prominenten auf der Social-Media-Plattform schon früher kompromittiert wurden, um Token oder Krypto-Protokolle zu bewerben.Laut Roxo wurde Jenners Konto jedoch nicht kompromittiert.

if anyone wants the TLDR on the @Caitlyn_Jenner situation here it is

She was never hacked, Her team was socially engineered by a guy named Sahil.

He was the “middleman” and his role was to launch the token for Caitlyn as the team didn’t know anything about crypto.

after… pic.twitter.com/yZloKHlon6

— Roxo (@CryptoRoxo) May 27, 2024