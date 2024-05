Krypto News: Der „Memecoin Superzyklus“ beginnt! Top-Trader verrät 5 Favoriten – jetzt kaufen?

Die „Hauptfigur“ des aktuellen Krypto-Bull-Runs, einer der beliebtesten und treffsichersten Trader der Kryptoszene, hat seine 5 Memecoin-Favoriten verraten. Um welche handelt es sich – und sollte man noch einsteigen?

Er hat Solana unter 1 Dollar gekauft und zahlreiche Top-Memecoins frühzeitig erkannt, damit ein Vermögen gemacht. Jetzt verrät der populäre Krypto-Trader Ansem aka „@blknoiz06“, auch als „Hauptfigur“ des aktuellen Bull-Runs bezeichnet, welche 5 Memecoins zu seinen Top-Favoriten gehören. Welche Meme-Coins kauft Ansem, der sogenannte Kleinanleger-König?

Ansem is a better main character than every one of them before him.

Zunächst: Ansem ist überzeugt, dass nicht Bitcoin oder Ethereum die großen Gewinner des aktuellen Krypto-Bull-Runs sein werden, sondern Memecoins. Zur Begründung führt der Trader unter anderem den gemeinschaftsbildenden Effekt von Memecoins an, er sieht einen Paradigmenwechsel kommen. Jetzt betont der Krypto-Analyst sogar: Der Memecoin-Superzyklus kommt!

Damit gemeint ist ein Krypto-Bull-Run, der alle vorherigen Rallyes bedeutungslos erscheinen lässt. Ansem stellt damit explodierende Kurse und neue Allzeithöchststände in Aussicht, die alte Rekordpreise im Vergleich lächerlich wirken lassen. Natürlich wollen Anleger von ihm wissen, in welche fünf Memecoins er aktuell bevorzugt investiert. Ansem über seine 5 Memecoin-Favoriten:

Eine interessante Zusammenstellung: Ansem mischt Solana-Memecoin dogwifhat (WIF) mit AVAX-Memecoin boden und den Bitcoin-Memecoins pups und wzrd. Wenngleich viele Anleger sich jetzt auf diese Memecoins stürzen, so sollte man doch bedenken: Der Tweet von Ansem ist aktuell rund 16 Stunden alt – der First-Mover-Vorteil dürfte zwischenzeitlich verpufft sein. Tatsächlich hat wzrd beispielsweise seitdem bereits +51,3% zugelegt – Anleger sind deshalb gut beraten, für einen Kauf die nächste Korrektur abzuwarten.

Top-Trader „The Flow Horse“ beispielsweise kommentiert: Die meisten Kleinanleger bleiben auf den Verlusten sitzen, weil sie zum falschen Zeitpunkt einsteigen und/oder die falschen Coins kaufen. Bewirbt die „Hauptfigur“ des Krypto-Bull-Runs bestimmte Coins, muss man superschnell sein – oder der Einstieg lohnt nicht mehr. TheFlowHorse ergänzt:

Bislang surfe er auf dem Narrativ der Hauptfigur – aber wenn der Markt sich dreht, würden „auch die Schönwetter-Anhänger mit ihren Mistgabeln auftauchen“, so der Analyst.

If I were Ansem, I would try to really get ahead of reminding people that the gains seen from bull market inflated valuations are almost never realized by the majority of people buying.

So far, he is surfing the main character arc commendably, but when the market turns, so will…

— HORSE (@TheFlowHorse) April 6, 2024