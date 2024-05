Scott Melker sieht ETH bei $8K; KANG schnell ausverkauft, da der Cardano Kurs sinkt

Scott Melker, ein beliebter Krypto-Investor, spekulierte in einem aktuellen YouTube-Video über verschiedene Kryptowährungen und die Preise, die sie erreichen könnten. Während er über dem Ethereum Token sprach, erklärte er insbesondere, wie möglich es ist, dass Ethereum in diesem Jahr $8K erreicht.

In der Zwischenzeit hat der neue Meme Coin KangaMoon (KANG) über 70 % seiner letzten Presale-Token verkauft und zeigt bereits Anzeichen dafür, dass seine fünfte Phase schnell ausverkauft sein wird, auf die unmittelbar die Notierungen auf erstklassigen Börsenplattformen folgen werden. Umgekehrt müssen sich die Inhaber von Cardano (ADA) in Geduld üben, da der Cardano Kurs sinkt, wenn auch mit dem Potenzial, sich zu gegebener Zeit zu erholen.

Scott Melket hat die Messlatte für Ethereum (ETH) höher gelegt, da viele Token-Inhaber auf seine Ethereum-Spekulationen für dieses Jahr setzen. In der Tat ist Scotts Spekulation von $8K für den möglichen Höchststand des ETH-Tokens in diesem Jahr nicht weit hergeholt. Im vergangenen Jahr hat Ethereum einen ziemlich fairen Kursverlauf beibehalten und ist im Jahresvergleich um über 60 % gestiegen, was eine faire Dominanz auf dem DeFi-Markt zeigt.

Blobs are here, and we couldn't be more excited – but also a lil confused about what this network upgrade means for Ethereum 🤔

That's why we created an FDQ: your 'Frequent Dencun Questions', asked & answered by the @ethdotorg community 🙌

Take a look→ https://t.co/G0nWv47ckl

— ethereum.org (@ethdotorg) March 15, 2024