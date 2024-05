Krypto News: Ethereum ETF – Alle Termine, alle Prognosen! $15k für ETH bis Herbst?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Ethereum ETF kommt – womöglich sogar gleich mehrere Ethereum ETFs! Wir nennen alle Termine und alle Prognosen. Steht der ETH Kurs bis Herbst bei 15.000 Dollar?

Wann kommt der Ethereum ETF?

Der Ethereum ETF kommt. Zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit. Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe – und die meisten Krypto-Assets explodieren lassen. Bitcoin (BTC) eingeschlossen.

Nach dem fulminanten Tagesplus korrigieren die Krypto-Märkte gegenwärtig zwar, ziehen sich insgesamt um 0,45% zurück. Fakt ist allerdings: Schon jetzt zeigt sich beim Ethereum ETF ein ähnlich bullishes Momentum wie seinerzeit beim Bitcoin ETF.

Der pseudonyme Chart-Experte „DonAlt“ beispielsweise kommentiert in einer Ethereum Prognose: Sollte der Ethereum ETF kommen, sei wieder alles möglich – „all bets are off“. Er rechnet mit „wilden“ Konsequenzen:

Anyway if we get an ETH ETF all bets are off retardation can go to new ATH levels and we’ll all be friends again Shit would be wild IMO and would change my mind on a lot of things short term — DonAlt (@CryptoDonAlt) May 20, 2024

Denn: Die Aussicht auf anhaltend hohe Kapitalströme in Millionen- und schlussendlich sogar Milliardenhöhe treibt nicht nur kurzfristig den Kurs – Analysten stellen auch langfristig eine massive Outperformance in Aussicht.

Doch was gilt jetzt beim Ethereum ETF überhaupt? Kommt er? Falls ja, wann? Wie viele Ethereum ETFs gibt es überhaupt bzw. wie viele warten auf Zulassung? Welche Termine sollten Anleger kennen?

An folgenden Tagen werden die Entscheidungen über den Ethereum ETF bekanntgegeben – bereits morgen geht’s los:

1. VanEck – 23. Mai

2. Ark Invest/21Shares – 24. Mai

3. Hashdex – 30. Mai

4. Franklin Templeton – 11. Juni

5. Graustufen – 18. Juni

6. Invesco/Galaxy Digital – 7. Juli

7. BlackRock – 7. August

8. Fidelity – 3. August

9. Bitwise – Dezember (hier wurde das genaue Datum nicht angegeben)

Top-Trader Michael van de Poppe hat sich die Daten angesehen, kommentiert: Schon vor August könnten die ETFs an den Start gehen!

„Vielleicht gibt es eine Verzögerung, aber die Chancen auf eine Genehmigung vor August sind groß. Der Bullenmarkt ist da.“

The chances of denial on the #Ethereum ETF have decreased by a mile. Perhaps there’s a delay, but the chances of an approval before August is significant. The bull market is here. https://t.co/2vYKOI2YJn — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 20, 2024

Viele Anleger haben durch die anhaltend schwache Performance allerdings von einem Ethereum-Kauf abgesehen, fragen sich: Sollte man jetzt Ethereum kaufen? Welche Entwicklung ist preislich möglich, wie hoch kann Ethereum steigen? Mit was rechnen Prognosen?

Ethereum Prognose sieht ETH bei 15.000 Dollar

Analysten sind durch die Aussicht auf einen Ethereum ETF bullish auf die künftige Preisentwicklung. Zahlreiche Prognosen stellen explodierende Kurse in Aussicht. Top-Krypto-Influencer Miles Deutscher beispielsweise äußert sich relativ konservativ. Er hält einen Anstieg auf 6.446 Dollar bis Ende Juli für möglich, verweist auf dabei auf eine vergleichbare Performance beim Bitcoin ETF.

$BTC rallied 75% in 63 days after the spot ETF was approved. If $ETH follows the same trend (if approved), this would take it to $6,446 by July 23. pic.twitter.com/FfWg9VGUMx — Miles Deutscher (@milesdeutscher) May 21, 2024

Geoff Kendrick hingegen, Top-Analyst der renommierten Standard Chartered Bank, ist ein wenig optimistischer, was das Aufwärtspotenzial bei Ethereum (ETH) anbelangt. Er sagt voraus: Der Ethereum ETF wird noch diese Woche genehmigt und sorgt für Zuflüsse in Höhe von 15 bis 45 Milliarden Dollar im ersten Jahr. Das, so die Ethereum Prognose, werde den ETH Kurs bis Ende 2024 auf bis zu 8.000 Dollar treiben. Positiv dabei: Auch Bitcoin sieht Kendrick pumpen – hier auf 150.000 Dollar, wie Wu Blockchain unter Verweis auf The Block berichtet.

Standard Chartered analyst Geoff Kendrick expects the ETH SPOT ETF to be approved this week, leading to inflows of $15 billion to $45 billion in the first 12 months, ETF could push ETH to $8,000 by the end of 2024. Bitcoin will reach $150,000 by the end of 2024.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 21, 2024

Die zwei zuversichtlichsten Ethereum ETF Prognosen stammen vom pseudonymen Krypto-Analysten „cozy“ und Lark Davis, einem der bekanntesten Krypto-Influencer der Branche. Beide sind überzeugt: Ethereum (ETH) wird auf 15.000 Dollar steigen!

🚨 my 2024-2025 price predictions 🚨 bitcoin: $150k

ethereum: $15k

solana: $1,500

costco hot dog: $1.50 pic.twitter.com/HTbkgoOxaB — cozy (@cozymaximalist) February 28, 2024

Top-Influencer Davis betont: BlackRock will den Ethereum-ETF – und der weltgrößte Vermögensverwalter habe eine enorme Erfolgsbilanz. Der Krypto-Experte ist deshalb überzeugt: Ein Ethereum-ETF könnte eine Flut von institutionellem Kapital in den Markt leiten – und den ETH Kurs auf nie dagewesene Preise katapultieren. In seiner Prognose ebenfalls auf 15.000 Dollar.

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Aktuell tradet Ethereum nach einem Anstieg um 3,01% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 3.767 Dollar und damit nur knapp unter dem Wochenhoch von 3.816 Dollar. Ein Anstieg auf 15.000 Dollar käme somit einer 298,19%-Rallye gleich.

Was Anleger allerdings berücksichtigen sollten: Kommt der Ethereum ETF wider Erwarten nicht, droht Experten zufolge ein massiver Rückgang, der Top-Coins wie Ethereum und Bitcoin um Monate zurückwerfen könnte. So oder so investieren Trader zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in teure Coins wie ETH oder BTC, sondern in neue, aufsteigende Kryptowährungen mit optimiertem Risiko-Rendite-Potenzial, etwa 99Bitcoins (99BTC).

Hintergrund: Die Bitcoin-Alternative befindet sich gegenwärtig noch im Presale (Vorverkauf), bietet zudem mit einer Festpreisstruktur gewisse Planungssicherheit. Sprich: Anleger können hier zu fixen Konditionen einsteigen, sind dadurch frühestmöglich dabei.

Trader wissen: „Buy low, sell high“ ist die goldene Regel. Bei niedrigen Kursen einsteigen – und verkaufen, wenn der Preis stark gestiegen ist. 99Bitcoins (99BTC) kostet gegenwärtig 0,00106 Dollar pro Token – für 100 Dollar lassen sich also verhältnismäßig viele Coins erwerben.

Krypto-Influencer Jacob Bury spekuliert auf ein 10x bei 99Bitcoins (99BTC) – aus den 100 Dollar könnten also sogar 1.000 Dollar werden:

Der Grund: 99BTC ist der neue Token von 99Bitcoins, eines der ersten und erfolgreichsten Krypto-Lernportale! Das existiert zwar bereits seit 2014, geht aber erst jetzt den nächsten Schritt – und integriert Krypto-Belohnungsfunktionen auf der Plattform!

As #Crypto markets spark back into life, explore $BTC price analysis and uncover a bullish shift in #Bitcoin price action as price action rips past $70,000. Read more: https://t.co/PP3SjLwuvw#99Bitcoins #Web3 #BullRun — 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) May 22, 2024

„Learn to Earn“ nennt sich das Konzept, durch das Nutzer künftig dafür belohnt werden, wenn sie sich Krypto-Wissen auf 99Bitcoins aneignen. Bullish für Anleger ist außerdem: 99BTC wird sowohl mit BRC-20 integriert, dem Bitcoin-Standard für Altcoins – als auch mit ERC-20 auf der Ethereum-Blockchain. Sprich: Das Projekt positioniert sich auf den zwei wertvollsten Kryptowährungen der Welt – und eine davon steht außerdem kurz davor, einen ETF zu bekommen…

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 22. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.