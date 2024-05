Krypto News: Ethereum ETFs kommen – die Sensation! Top-Analyst warnt: ETH wird trotzdem auf 0 fallen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Es ist offiziell: Der Ethereum ETF kommt! Ethereum bekommt sogar nicht nur bloß einen ETF, sondern gleich acht ETFs! Ein populärer Branchenbeobachter warnt dennoch vor einer Investition, betont: ETH wird trotz ETFs auf 0 fallen. Was sollten Anleger jetzt wissen?

Hat Ethereum noch eine Zukunft?

Die Krypto-Branche hat den Einschlag noch nicht richtig verdaut: Entgegen den Erwartungen der bekanntesten ETF-Experten hat die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC nun doch die Ethereum ETFs genehmigt – aktuell haben gleich acht Ethereum ETFs das grüne Licht erhalten:

Grayscale Ethereum Trust

Bitwise Ethereum ETF

iShares Ethereum Trust (BlackRock)

VanEck Ethereum Trust

ARK 21Shares Ethereum ETF

Invesco Galaxy Ethereum ETF

Fidelity Ethereum Fund

Franklin Ethereum ETF

Auch der Ticker von BlackRocks Ethereum ETF wurde gerade enthüllt: $ETHA.

Der ETH Kurs reagiert bislang noch nicht wirklich auf die Nachricht – vermutlich haben die Käufer ihr Pulver bereits in der letzten Woche verschossen, denn da konnte Ethereum satte +21,97% zulegen. Aktuell tradet Ether nach einem Rückgang um 4,52% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 3.671 Dollar und damit ein gutes Stück unter dem Wochenhoch von 3.931 Dollar.

Consensys, das Unternehmen von Ethereum-Gründer Joseph Lubin, begrüßt die Entscheidung der SEC natürlich, äußert aber auch Kritik:

„Während Consensys die heutige Entscheidung, ETH Spot ETFs zuzulassen, als einen Schritt in die richtige Richtung begrüßt, ist diese scheinbar in letzter Minute erteilte Genehmigung ein weiteres Beispiel für den problematischen Ad-hoc-Ansatz der SEC in Bezug auf digitale Vermögenswerte.“

Keine andere Branche, kein anderer Markt und kein anderer Vermögenswert sei Gegenstand eines solchen „vorsätzlichen regulatorischen Missbrauchs“. Das, so Consensys, sei „unfair gegenüber den Marktteilnehmern“, widerspreche der Rechtsstaatlichkeit und behindere Innovation. Und:

„Die heutige Genehmigung signalisiert, dass die SEC ETH als Ware und nicht als Wertpapier ansieht – im Gegensatz zu der Position, die sie vor den Ereignissen dieser Woche eingenommen hat.“

Man werde weiterhin für endgültige regulatorische Klarheit „in unserem Fall“ kämpfen und freue sich über die „enormen parteiübergreifenden Bemühungen im Kongress“, eine klare Regulierung zu schaffen.

On today’s SEC ruling: While Consensys welcomes today’s decision to approve ETH Spot ETFs as a step in the right direction, this seemingly last minute approval is yet another example of the SEC’s troublesome ad hoc approach to digital assets. No other industry, market, or… — Consensys (@Consensys) May 23, 2024

Wo steht Ethereum 2025?

Doch was bedeutet das für Anleger? Was passiert mit dem Ethereum-Kurs? Schon im Juli oder August könnten die Ethereum ETFs mit dem Trading beginnen, dementsprechend Millionen Dollar in das Ethereum-Ökosystem gespült werden. Prognosen sehen ETH bis Jahresende deutlich zulegen – auf bis zu 8.000 Dollar könnte die Smart-Contract-Plattform demnach steigen.

Nicht jeder hält die Ethereum-ETFs allerdings für den Heilsbringer, der den angeschlagenen ETH-Kurs aus seinem Abwärtstrend befreien kann. Top-Analyst Joe Burnett beispielsweise warnt in einer neuen Prognose:

„Leider wird ein ETF ETH nicht retten.“

Denn, so Burnett: Ethereum werde seinen Abwärtstrend Richtung 0 Dollar fortsetzen. Der Analyst:

„Selbst wenn die Leute in zehn Jahren immer noch ETH benutzen, gibt es keinen Grund, warum der Token wesentlich wertvoller sein sollte.“

Ethereum sei jetzt schon überbewertet, so Burnett. Ökonomische Systeme würden sich auf ein bestimmtes Finanz-Werkzeug konzentrieren – und das sei das am wenigsten unsichere. Objektiv betrachtet gelte das für Bitcoin, und nicht für Ethereum.

Ethereum sei unsicher bezüglich seiner künftigen Anzahl an Coins – und bezüglich der Frage, was Ethereum in fünf Jahren überhaupt darstellen wird. Burnett verweist hier auf den Umstand, dass die Ethereum Foundation die Fähigkeit hat, weitreichende Änderungen an der Ethereum-Blockchain durchzuführen. Gleichzeitig sieht sich die Smart-Contract-Plattform durch die schnellere und günstigere Konkurrenz durch beispielsweise Solana (SOL) unter Druck. Sein vernichtendes Fazit:

„ETH ist so konzipiert, dass es gegen Null tendiert.“

An Ethereum ETF might actually get approved? Unfortunately, an ETF won’t save ETH. ETH will continue its trend toward 0. pic.twitter.com/4GJuLvHfIc — Joe Burnett, MSBA (🔑)³ (@IIICapital) May 23, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Kurzum: Für die großen Coins wie BTC und ETH ist weiterhin unklar, ob sich hier noch eine große Rallye mit fulminanten Gewinnen anschließen wird. Trader investieren mehrheitlich in Altcoins, etwa der populäre Michael van de Poppe.

I've sold my #Bitcoin. That's correct. I see an opportunity in other segments in the Web 3.0 Ecosystem to make a return. To make more #Bitcoin. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 21, 2024

