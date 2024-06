Welche Blockchain hat bessere Meme Coins: Solana (SOL) Token oder Ethereum (ETH)?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Solana hatte in den letzten 12 Monaten eine enorme Anziehungskraft, schwoll durch Kapitalzuflüsse an und kletterte in der Marktkapitalisierung nach oben, um seinen Platz hinter Ethereum einzunehmen – im März überholte er sogar den BNB Coin von Binance für die Binance Smart Chain und ist bereit, dies erneut zu tun.

Ethereum ist nach wie vor der Platzhirsch im dezentralen Finanzwesen (DeFi) und profitiert bereits von der Begeisterung der Kleinanleger für die bevorstehende Zulassung des Ethereum-ETF. Dies führte zu einer massiven, mehrmonatigen Rallye, die um diese Zeit vor der Zulassung des Bitcoin-ETF im Januar begann und enorme Stärke nach oben gewann.

Für Anleger, die mit einer Investition in Ethereum eine Hebelwirkung erzielen möchten (was größere Risiken, aber auch größere Gewinne bedeutet), sind alte Meme-Münzen wie SHIB, FLOKI und PEPE gut geeignet.

Aber für diejenigen, die auf der Suche nach unentdeckten Meme-Coin-Perlen mit dem größten Potenzial für Aufwärtsgewinne sind – ein neues Projekt, das in CoinPedia, CityPaper und Blockchain Today vorgestellt wurde, ist der neue Ethereum Kai Cat Coin (KAI), der sich derzeit im Vorverkauf für 0,0042 USD pro Token befindet. Was steckt also hinter dem Wachstum von Solana?

Geschwindigkeit von Solana vs. Sicherheit von Ethereum

Hier ist eine, die den Fundamentalanalysten gefallen wird: In einem zeitlich begrenzten Test mit Daten von Dune Analytics und anderen Blockchain-Forschern hat CoinGecko kürzlich Solana die höchste TPS (Transaktionen pro Sekunde) unter den großen Blockchains bescheinigt: 1,053. Binance Smart Chain (BSC) belegte den dritten Platz.

Ethereum rangiert weit hinter Solana, aber seine langsamere Geschwindigkeit und höheren Kosten sind eigentlich der Schlüssel für die Annahme des führenden DeFi-Netzwerks durch Institutionen und Regulierungsbehörden.

Die großen Unternehmen in den Vereinigten Staaten lieben Ethereum, weil sie wissen, dass das langsamere und teurere Netzwerk stabiler und sicherer ist, weil es mehr kostet und viele Cyberangriffe abwehrt. Skalierbarkeit ist ein zweischneidiges Schwert, bei dem es auf Kompromisse ankommt.

Institutionelle Finanzen: Bullish für ETH und SOL

Franklin Templeton, die in San Mateo, Kalifornien, ansässige, weltweit tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Vermögen von 1,5 Billionen Dollar, ist sehr optimistisch für Solana.

Solana: Accelerated Adoption pic.twitter.com/WCEvtdJ2cE — Franklin Templeton Digital Assets (@FTI_DA) May 2, 2024

In einer Notiz der Digital Assets Group des Unternehmens vom März wird Solana als eine der drei wichtigsten Beteiligungen genannt. Ein Bericht von Franklin Templeton vom 2. Mai sagt voraus, dass Solana aufgrund der “beschleunigten Akzeptanz” bald zu den Top 3 der Kryptowährungen gehören wird. Der Solana-Preis stieg aufgrund dieser Nachricht um 9 %.

Cathie Woods von Ark Invest befürwortete Solana im November. Sie ist jemand, dem man bei Hightech-Investitionen zuhören sollte. Einer der ETFs von ARK war der profitabelste ETF im Jahr 2023. Aber die US-Börsenaufsichtsbehörde steht kurz davor, Ethereum für regulierte Anleger zuzulassen – und ein ehemaliger Präsident mit einer Hautfarbe wie Bitcoin verwendet Ethereum, um seine NFTs zu verkaufen.

Unterm Strich

Beide Kryptowährungen sind absolute Bluechip-Blockchain-Assets, die auch der am wenigsten degenerierte, integre, weiße Hut- und Vanilla-Investor in sein Portfolio aufnehmen kann. Heutzutage erwähnt Ihr Uber-Fahrer vielleicht Ethereum oder Solana, wenn das Gespräch auf Investitionen kommt. Das ist gut für die eher risikoscheuen Krypto-Investoren.

Die Basis-Token beider Netze sind vielversprechende Investitionen mit einigen Kompromissen bei der Nutzung des alten Netzes oder des schnellen neuen Netzes. Das eine ist Coke, das andere ist Pepsi.

Aber totale Degens (total degenerierte Investoren), die gerne ihre Tasche mit 10x verschiedenen Altcoins im Vorverkauf, ersten Börsengang oder ersten Münzangeboten vollstopfen – wissend, dass 2x abprallen wird, 4x durchfallen oder kostendeckend sein wird, 2x sich wie der S&P 500 entwickeln wird, 1x einige Monstergewinne machen wird und 1x zum Mond aufsteigen wird – sollten vielleicht Ethereum Kai Cat Coin (KAI) in Betracht ziehen.

