Insanity Bets: 1 Million Dollar Insanity Jackpot und weitere GrÃ¼nde, warum das GambleFi-Projekt im Trend liegt

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Insanity Bets ($IBET) steht wieder einmal im Rampenlicht. Das Projekt hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, seit es seinen Vorverkauf angekündigt hat. Aber jetzt ist es in den Schlagzeilen wegen seines 1-Millionen-Dollar-Vorverkauf-Giveaway!

Die Teilnehmer des $IBET-Vorverkaufs konkurrieren um den 1 Mio. $ Insanity Jackpot. Ein glücklicher Investor wird am Ende die gesamte 1 Mio. $ gewinnen.

Es gibt noch mehr

Die Teilnahme an einem Vorverkauf nur wegen des 1 Mio. $ Jackpots macht Sinn. Die Leute investieren ständig in Meme-Coins, und das ist eine noch größere Wette. Aber der Insanity Bets-Vorverkauf ist nicht nur ein Ticket für den Insanity Jackpot. Er lässt sich am besten als einer der verlockenden Vorteile beschreiben, die mit dem frühzeitigen Kauf von $IBET-Tokens einhergehen. Der wahre Reiz liegt jedoch in dem beträchtlichen Investitionspotenzial.

Insanity Bets ist ein erstklassiges neues GambleFi-Projekt, das in den kommenden Jahren erheblich wachsen und expandieren wird. Eine Analyse des Whitepapers und der Website zeigt, wozu das Projekt in der Lage ist. Es hat das Potenzial, den Online-Glücksspielsektor durch Transparenz und Dezentralisierung radikal zu verändern.

Strategische Investoren haben durch den laufenden Vorverkauf von $IBET-Tokens ein verstecktes Juwel entdeckt. Der Token spielt auch beim Staking-Mechanismus der Plattform eine entscheidende Rolle. Das passive Einkommensmodell ist für Personen gedacht, die nicht am Glücksspiel interessiert sind, aber den Wert der Kryptowährung als Investition erkennen.

Für sie stellt das Staking von Kryptowährungen eine attraktive Möglichkeit dar. In Anbetracht des robusten Staking-Mechanismus und des hochwertigen Gaming-Dashboards wird Insanity Bets in den kommenden Jahren ein großes Wachstum verzeichnen. Spiele wie Coin Flip, Dice, Rock Paper Scissors, Roulette, Keno, Hi Lo, Crash, Blackjack (gegen Ende), Poker (gegen Ende) und Slots 5×5 werden eine große Nutzerbasis für Insanity Bets anziehen.

Jetzt zum $IBET Token Presale

Das wachsende Interesse an GambleFi: Erklärt

Die Glücksspielindustrie wächst schnell. Der Wechsel in die digitale Welt hat der Branche ungemein geholfen. Online-Spiele sind leichter zugänglich und erschwinglicher. Aber was ist mit den Sicherheitsbedenken, die den Sektor lange Zeit geplagt haben?

Es stimmt, dass die Glücksspielbranche schon lange mit Glaubwürdigkeitsproblemen zu kämpfen hat. Der Online-Glücksspielsektor ist da leider keine Ausnahme. Im Laufe der Jahre wurde der Sektor von Manipulationen, Betrug und Schwindel heimgesucht. An dieser Stelle kommt GambleFi ins Spiel.

Es steht für einen Wandel hin zu Transparenz und Dezentralisierung, dank seiner Blockchain-Grundlage. GambleFi-Projekte bieten mehr Sicherheit und Transparenz durch Smart Contracts, die für jedermann sichtbar und überprüfbar sind, wodurch das Risiko von Manipulation und Betrug minimiert wird.

Ein weiterer Vorteil ist die Dezentralisierung. Plattformen wie Insanity Bets bieten den Nutzern die Möglichkeit, einen Stake zu setzen. Indem sie in den nativen Token $IBET investieren, steigen sie mit einem gesunden Verhältnis von Risiko und Prämie in den Glücksspielsektor ein. So können sie von dem großen Wachstumspotenzial der Branche profitieren.

Da die Anbieter von GambleFi darauf ausgelegt sind, die Rentabilität aufrechtzuerhalten, nimmt das Interesse an GambleFi zu. Ein herausragendes Beispiel ist Rollbit, das im Jahr 2023 einen Anstieg von fast 5000 % verzeichnete.

Insanity Bets hat das Potenzial, die Branche durch packende Spiele in Nischen wie Casinos, Sportwetten, Prognosemärkten und Lotterien weiter zu revolutionieren. Mit einer geringeren anfänglichen Marktkapitalisierung könnte Insanity Bets frühen Investoren höhere Renditen bieten als etablierte Marktführer wie Rollbit.

Das Staking-System und das passive Einkommen schaffen Anreize zum Halten von Token und minimieren Ausverkäufe

Zum Schutz der Tokenomics und zur Gewährleistung ihrer Langlebigkeit werden verschiedene Prämienmechanismen und Token-Derivate eingesetzt:

$sIBET (staked iBet): Dieses Derivat erhält 35 % aller Plattformgebühren und kann in $IBET-Token umgetauscht werden.

Dieses Derivat erhält 35 % aller Plattformgebühren und kann in $IBET-Token umgetauscht werden. $bIBET („verbrannte iBet“): Diese Token werden erzeugt, indem $IBET-Token dauerhaft aus dem Verkehr gezogen werden. Inhaber von $bIBET erhalten 50 % der Plattformgebühren.

Diese Token werden erzeugt, indem $IBET-Token dauerhaft aus dem Verkehr gezogen werden. Inhaber von $bIBET erhalten 50 % der Plattformgebühren. $esIBET (escrowed iBet): Dieses Staking-Derivat belohnt $sIBET-Inhaber automatisch und ermöglicht es den Nutzern, ihre Staking-Prämien zu erhöhen.

Dieses Staking-Derivat belohnt $sIBET-Inhaber automatisch und ermöglicht es den Nutzern, ihre Staking-Prämien zu erhöhen. Die Plattform führt $ILP ein, das einen Index aus $USDT, $ETH, $WBTC und $IBET-Pools darstellt. Investoren staken diese Vermögenswerte, um $ILP-Token zu prägen.

Obwohl $ILP zuletzt erwähnt wird, ist dieser für die Skalierbarkeit der Plattform von entscheidender Bedeutung. Er finanziert den Hausfonds und ermöglicht größere Einsätze. Wer $ILP-Token prägt, wird mit 90 % der Gewinne (und Verluste) des Hauses aus Spielen belohnt.

Insanity Bets behält einen nachweislich fairen Hausvorteil von 1 % bis 5 % ein. Das reduziert das Risiko von Langzeitverlusten. Der $ILP ist einseitig und eliminiert unbeständige Verluste gut. Eine Obergrenze für die Wettgröße sorgt außerdem für die Stabilität der Plattform.

Den knisternden $IBET-Vorverkauf sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Insanity Bets hat ein 1-Millionen-Dollar-Giveaway gestartet, um den $IBET-Vorverkauf mehr Investoren schmackhaft zu machen. Der Vorverkauf findet in mehreren Phasen statt, mit erheblichen Rabatten für frühe Teilnehmer. Ein sorgfältig strukturierter 80-wöchiger Vesting-Zeitplan für Teamzuteilungen unterstreicht die Integrität des Projekts.

Jetzt zum $IBET Token Presale

Für die neuesten Updates zum Vorverkauf verfolgen Sie Insanity Bets auf Twitter und Telegram.

Zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.