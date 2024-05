Künstliche Intelligenz enthüllt: Nach Nvidia Hype könnte dieser KI-Coin explodieren

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Das Thema Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und das spiegelt sich nicht nur am Aktienmarkt wider. Die Erwartungen an Unternehmen wie Nvidia waren ohnehin schon hoch und wurden durch die Quartalszahlen nochmal übertroffen. Die Aktie kennt nur noch eine Richtung und steigt ununterbrochen. Nvidia hat sich längst vom Grafikkartenhersteller zum KI-Unternehmen verwandelt und auch am Kryptomarkt ist alles, was mit diesem Thema zu tun hat, extrem gefragt. Viele KI-Coins haben ihren Wert heuer bereits vervielfacht und auch ein Trend zu Kryptowährungen, die einen Mix aus KI und Memes ergeben, zeichnet sich langsam ab. Dabei hat vor allem WienerAI ($WAI) das Potenzial, zu einem der heißesten Coins in diesem Jahr zu werden.

Hype um künstliche Intelligenz flacht nicht ab

Wer heute vor fünf Jahren die Nvidia-Aktie gekauft hat, hat Gewinne erzielt, wie man sie sonst nur vom Kryptomarkt kennt. Das Wertpapier ist in dieser Zeit um mehr als 3.000 % gestiegen. Damit ist Nvidia auch nicht allein. Auch Tesla konnte seine Investoren trotz schwacher Quartalszahlen beruhigen, nachdem Musk angekündigt hat, dass Anleger nicht vergessen sollten, dass Tesla nicht nur ein Autobauer sondern auch ein KI-Unternehmen ist. Alles, was mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun hat, ist derzeit extrem gefragt und das zeigt sich auch am Kryptomarkt. Viele KI-Coins haben ihren Wert heuer bereits vervielfacht.



(AGIX Kursentwicklung in diesem Jahr – Quelle: Binance)

Ausgelöst wurde der Trend ganz eindeutig durch ChatGPT und inzwischen gibt es nicht mehr viel, das man der KI nicht zutraut. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass sich ihr Beruf in den nächsten Jahren durch KI verändern wird und das Potenzial, das sich dadurch für Investoren ergibt, ist enorm. Natürlich gibt es kaum einen Trend, den man am Meme Coin Markt nicht aufgreift, weshalb auch Kryptowährungen, die einen Mix aus beiden Bereichen abbilden, immer beliebter sind. Das zeigt auch das aktuelle Beispiel von WienerAI ($WAI).

Ist WienerAI die nächste 1.000 % Chance?

Nur selten wird ein Trend am Meme Coin Markt nicht aufgegriffen. Da war es auch nur eine Frage der Zeit, bis Meme Coins auf den Markt kommen, die auch mit KI-Features überzeugen. Das hat schon mit Scotty the AI ($SCOTTY) gut funktioniert, der direkt nach seinem Launch eine Kursexplosion hingelegt hat, und derzeit sieht es danach aus, als wäre WienerAI der nächste Coin, der durch die Decke geht. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, den Coin im Presale zu kaufen, wobei der Preis bis zum Handelsstart schon mehrfach angehoben wird, sodass sich bereits ein erster Buchgewinn für frühe Käufer ergibt.



(WienerAI Token-Vorverkauf – Quelle: WienerAI Website)

Die Tatsache, dass Anleger schon im Vorverkauf $WAI-Token für knapp 3 Millionen Dollar gekauft haben, macht schnell deutlich, dass hier der nächste Coin auf den Markt kommen könnte, mit dem frühe Käufer ihr Kapital vervielfachen können. WienerAI überzeugt mit der Viralität von Meme Coins, die sich rasend schnell verbreiten können und mischt dem noch einige Funktionen bei, von denen ein Teil auch auf KI basiert.

GPT 4o ist vom Erfolg von WienerAI überzeugt

Auch wenn man die neueste Version der KI von OpenAI befragt, welcher Coin durch den Hype um Nvidia und das Thema künstliche Intelligenz durch die Decke gehen könnte, fällt schnell der Name WienerAI ($WAI). Dabei nennt GPT 4o auch gleich einige Gründe, warum das der Fall sein könnte.



(ChatGPT über WienerAI – Quelle: OpenAI)

Neben dem Mix aus den Trendthemen Meme- und KI-Coins überzeugt WienerAI auch mit einem Trading Bot, der Trader unterstützen soll, bessere Entscheidungen zu treffen und auch Front Runnings Bots den Garaus macht, die die Rendite der Anleger schmälern. Auch eine Staking-Funktion und der schnelle Community-Aufbau sprechen laut ChatGPT dafür, dass WienerAI nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte, wobei Analysten vermuten, dass der neue Coin x10 Potenzial hat.

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2024

