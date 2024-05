Wird Kai Cat ($KAI) als nächstes in den Meme-Coin-Index von VanEck aufgenommen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

VanEck, der in New York ansässige Investmentfonds- und ETF-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 85 Mrd. USD, hat gerade den MarketVector Meme-Coin-Index aufgelegt, der die sechs wichtigsten Meme-Coins nach Marktkapitalisierung abbildet.

Das sind weitere fantastische Nachrichten von der Wall Street für die Kryptomärkte und insbesondere für den 50 Milliarden Dollar schweren Meme-Coin-Markt. Deshalb bringen neue Meme-Währungen wie Kai Cat auf Ethereum viel Geld ein, die das Ökosystem der Blockchain mit neuen Nutzern und Liquidität beleben.

Als einer der ersten Dutzend Bitcoin-ETF-Emittenten, die von der SEC in Washington zugelassen wurden, wirbt VanEck massiv institutionelles Kapital für die Blockchain ein. Der neue Index des Unternehmens – MEMECOIN – bildet die Performance von Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), Pepe (PEPE) und Floki Inu (FLOKI) ab.

Der neue Meme-Coin-Index von VanEck ist eine gute Nachricht für KAI Cat

Die Tickersymbole dieser Meme-Coins auf dem Produkt eines Finanzunternehmens aus Manhattan zu sehen, ist ein enormer Glaubwürdigkeitsschub für eine Branche, die bereits Millionen von privaten Internet-Investoren bewiesen hat, dass sie es wert ist, ihnen ihre Ersparnisse anzuvertrauen.

Ganz gleich, ob Sie die Blockchain nutzen, um Ihr Geld auszugeben, zu sparen oder Ihr Vermögen mit Basis-Token wie Ether (ETH) oder Meme-Coins wie Kai Cat (KAI) zu vermehren, die führende Blockchain-Technologie von Ethereum sorgt dafür, dass Ihr Geld sicher bleibt.

Der neue Meme-Coin-Index ist nicht nur ein Zeichen für die Akzeptanz von Meme-Coins im Mainstream, sondern auch ein Indikator dafür, dass Krypto-Investoren, die diese Token kaufen, zu spät dran sind – wenn sie auf der Jagd nach Altcoin-Edelsteinen sind. Edelsteine sind die Rohdiamanten, die nicht durch das unerbittliche Volumen und die Geschwindigkeit der Kryptomärkte bei der täglichen Jagd nach Alpha auf ihren Investitionen geschliffen, poliert und zum Glänzen gebracht wurden.

Laut Investopedia ist „Alpha (α) ein Begriff, der beim Investieren verwendet wird, um die Fähigkeit einer Anlagestrategie zu beschreiben, den Markt zu schlagen, oder ihren ‚Vorsprung‘. Alpha wird daher auch oft als ‘Überschussrendite’ oder ‘abnormale Rendite’ im Verhältnis zu einer Benchmark bezeichnet, wenn sie um das Risiko bereinigt wird.“

Bevor er begann, die Welt zu verändern und sich seinen Platz unter den nationalen Währungen als wahrhaft globales Finanzreservesystem zu verdienen, war Bitcoin ein Geheimtipp, den nur wenige kannten und noch weniger verstanden.

Jetzt zur Kai Cat Webseite

Gibt es in der Blockchain noch Geheimtipps wie den frühen Bitcoin?

Jetzt, da das Geheimnis gelüftet ist und sogar Politiker aus Washington, Banker der Wall Street und Prominente aus der Unterhaltungsindustrie Bitcoin besitzen, machen sich einige Investoren Sorgen, dass sie zu spät dran sind.

Bitcoin is growing faster than the Internet. I'm not surprised. pic.twitter.com/hiShvztP76 — Relai 🇨🇭 (@relai_app) May 8, 2024

Die fachkundigsten Experten der ursprünglichen Gangster-Kryptowährung wie MicroStrategy-CEO Michael Saylor und Block-CEO Jack Dorsey werden Ihnen aus gutem Grund sagen, dass der Aufstieg des kleinen orangefarbenen Coins auf der Adoptionskurve zum gesamten adressierbaren Markt noch lange nicht abgeschlossen ist.

Dorsey sagt, dass der Preis von Bitcoin bis zum Jahr 2030 bei über 1 Million Dollar liegen könnte. Saylor ist sogar noch optimistischer. Er sagt voraus, dass der durchschnittliche Marktpreis für 1 BTC an einer Kryptobörse innerhalb weniger Jahre auf bis zu 10 Millionen Dollar steigen könnte.

Aber bei einem Coin-Preis von 60.000 $ pro BTC würde selbst ein solch beeindruckender Vermögenszuwachs den Investoren nicht die Art von Alpha bringen, die die frühen Investoren genossen, als Bitcoin noch ein Geheimtipp war. Um ein solches Ergebnis zu erzielen, suchen Altcoin-Edelsteinjäger jeden Tag nach neuen Währungen, die der Rest des Marktes bislang nicht entdeckt hat, die aber das Potenzial haben, den Mond zu treffen.

$250K in the net 🐱🎣 This cat is just getting started!!! pic.twitter.com/ZH0QEFyMCj — Kai Cat Coin (@kai_cat_coin) May 22, 2024

In seinem New York Times-Bestseller „Zero to One“ schrieb Peter Thiel – der zusammen mit Elon Musk PayPal gegründet hat:

„Wenn Sie glauben, dass etwas Schwieriges unmöglich ist, werden Sie nicht einmal versuchen, es zu erreichen. Der Glaube an Geheimnisse ist eine wirksame Wahrheit. Die tatsächliche Wahrheit ist, dass es noch viele weitere Geheimnisse zu finden gibt, die aber nur von unermüdlich Suchenden gelüftet werden können.“

Nur die Märkte können es beweisen, aber im Jahr 2024 könnte eines dieser Geheimnisse sein, dass Cat Memes den Dog Coins den Rang ablaufen werden. Kai Cat hat bereits 230.000 $ zum vorbörslichen Verkaufspreis eingenommen, bevor es an den gängigen Kryptobörsen gelistet wird. Wird KAI die erste Katze auf dem Meme-Coin-Index von VanEck sein? Die Märkte werden entscheiden.

Jetzt zur Kai Cat Webseite

