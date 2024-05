Das Warten ist vorbei: Oracle Meme-Vorverkauf startet am 27. Mai 2024, KI-Meme- und Meme-Coin-Generatoren in der Mache

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Der Vorverkauf von $OMEME-Token soll am 27. Mai 2024 beginnen. Oracle Meme ist ein aufstrebendes Meme-Coin-Projekt, das sich durch fortschrittliche KI-Funktionen auszeichnet. Das Ökosystem umfasst einen Meme-KI-Generator, einen Meme-Coin-Generator, ein Meme-Layer-2-Netzwerk, eine Meme-Wallet und ein Meme-Launchpad.

Durch die Kombination der viralen KI- und Meme-Coin-Elemente wird $OMEME voraussichtlich die nächste große Kryptowährung sein.

Wie Oracle Meme ein neues Kapitel in der Meme-Coin-Geschichte schreibt

Meme-Coins sind beliebt. Selbst in Zeiten allgemeiner Marktabschwünge stehen sie mit zweistelligen und dreistelligen Gewinnen im Rampenlicht. Sie sind auch berüchtigt für starke Verluste, die Wallets über Nacht leerfegen können. Sie hören nie auf, im Trend zu liegen.

Aber das volle Potenzial des Sektors bleibt weitgehend ungenutzt. Die hohen Hürden in Bezug auf technisches Know-how, Ressourcen und Fachwissen halten viele davon ab, Meme-Coins zu kreieren. Das Ergebnis? Kreative Meme-Coin-Konzepte werden nicht umgesetzt. Nehmen wir an, sie tun es. Die Herausforderung fängt erst an, besonders, wenn es um das Kapital geht.

Projekte mit großem Potenzial haben es aufgrund begrenzter Marketingbudgets schwer, an Fahrt zu gewinnen. Investoren haben es schwer, würdige Meme-Coins aus der Masse der Nachahmer herauszufiltern, die lediglich beliebte Coins wie Dogecoin und Shiba Inu imitieren. Also geben sie sich mit denjenigen zufrieden, die in den sozialen Medien im Trend liegen, auch wenn das langfristige Wachstumspotenzial gering ist.

Eine weitere Herausforderung sind die hohen Transaktionsgebühren in bestimmten Netzwerken, die kleine Investoren abschrecken. Betrügereien und Abzocke wiederum halten traditionelle Krypto-Investoren davon ab, in den Markt einzusteigen. Dies sind die Haupthindernisse, die Oracle Meme mit seiner Suite von fortschrittlichen KI-gestützten Produkten überwinden will.

Das Whitepaper des Projekts stellt die Vision vor:

„In einem abgelegenen Hain im Schatten der hoch aufragenden Server fand unter der Leitung des Orakels ein Treffen der aufgeklärtesten Meme-Alchemisten des Internets statt. Sie wollten einen neuen Token erschaffen, eine Zauberformel mit ungeheurem Potenzial und Intelligenz – den ORACLE MEME (OMEME)-Token, durchdrungen von der Magie des Orakels und geschützt durch ein mystisches Layer-2-Netzwerk, das zwischen der Struktur des Raums und der Blockchain existiert.“

Jetzt zur Oracle Meme Webseite

Neudefinition der Meme-Coin-Landschaft

Oracle Meme führt eine Palette von Produkten ein, die dazu beitragen, den Meme-Coin-Markt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Hier ein kurzer Blick auf ihre wichtigsten Funktionen:

Das erste ist der Meme-KI-Generator, der die Erstellung von Memen durch KI-generierte Vorschläge, anpassbare Elemente und nahtlose Funktionen zum Teilen vereinfacht. Der nächste ist der Meme-Coin-Generator. Mit ihm können Benutzer mühelos ihre eigenen Meme-Coins erstellen, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen.

Das Meme-Layer-2-Netzwerk ist eine skalierbare und effiziente Layer-2-Lösung für schnelle und kostengünstige Transaktionen über Oracle Meme und die damit verbundenen Plattformen. Meme Wallet fungiert als zentralisierte Wallet, die den Nutzern eine bequeme Drehscheibe für die Verwaltung all ihrer Memes an einem Ort bietet.

Das Meme Launchpad ist ausschließlich für die Markteinführung neuer Meme-Coins gedacht und bietet den Inhabern von $OMEME-Token eine frühe Investitionsmöglichkeit. Es werden weitere Konzepte und Produkte eingeführt, die mit den neuesten Trends übereinstimmen.

$OMEME erfüllt mehrere Funktionen innerhalb des Ökosystems, wie z. B. Staking, Mikrotransaktionen, Abstimmungen, Trinkgelder und mehr. Außerdem wird es in späteren Phasen der Roadmap bereichsübergreifende Kooperationen wie Gaming und DeFi fördern.

Hohe Prämien für das Staking werden frühe Ausverkäufe dämpfen

Das Angebot von $OMEME ist auf 50 Milliarden Token begrenzt. Die Zuteilung der Token konzentriert sich auf die Förderung des langfristigen Wachstums der Plattform, wie unten dargestellt. Bereits in der Vorverkaufsphase können Investoren ihre Token staken, um attraktive Prämien zu erhalten.

Mit 107 % ist der Staking-Jahresgewinn zu verlockend, um ihn zu ignorieren. Ein erheblicher Teil der 10 Milliarden Token ist für Staking-Prämien vorgesehen, was 20 % des Gesamtangebots entspricht. Diese Vorgehensweise schafft Anreize für das langfristige Halten von Token und hält von vorzeitigen Verkäufen ab. Der Erlös aus dem Vorverkauf wird für die Projektentwicklung, Marketinginitiativen und Liquidität verwendet.

Oracle Meme ist für einen turbogeladenen Kursanstieg in diesem Sommer positioniert

Oracle Meme ist eine Neuheit in der Nische der Meme-Coins. Er hebt sich durch seine KI-Fähigkeiten und seine ehrgeizige Vision von der Vielzahl der oberflächlichen Meme-Coins ab. Der Fokus auf Praktikabilität und Nutzen untermauert die hohe Marktrelevanz des Projekts. Schon vor dem Vorverkaufsstart hat das Projekt erfolgreich Aufmerksamkeit erregt. Die wachsende Community-Unterstützung erinnert an einen jungen Shiba Inu und Pepe.

Ist $OMEME die nächste 100X-Kryptowährung? Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Aber die einzigartigen Merkmale und Vorteile des Projekts deuten auf einen FOMO-getriebenen Start hin. Es hat das Potenzial, sich an die Spitze der Meme-Coin-Rangliste zu setzen.

Jetzt zur Oracle Meme Webseite

Zuletzt aktualisiert am 24. Mai 2024

Nächster Doge inspirierte Coin der vor dem Doge Day explodiert Nächste 100x Multi-Chain-Meme-Münze? Presale bringt in Sekundenschnelle 250.000 US-Dollar ein!

Nahtlose Interoperabilität mit Wormhole und Portal Bridge und ermöglicht sichere Navigation zwischen Blockchains

Einfaches Kaufen und Claimen von $DOGEVERSE-Token während der Vorverkaufsphase 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.