Meme Coin Trader erzielt 53.000 % Rendite mit diesem Coin

Der Bitcoin-Kurs verläuft weiterhin seitwärts, wodurch immer mehr Anleger in den Bann von Meme Coins gezogen werden. Die Token, die ohne jeglichen Nutzen auf den Markt kommen, sind zwar hoch spekulativ, können im Erfolgsfall aber auch schnell lebensverändernde Renditen einbringen. Das zeigt auch das aktuelle Beispiel wieder, bei dem ein Anleger mit einem überschaubaren Investment Gewinne in Millionenhöhe einfahren konnte. Geschichten wie diese sind im bullishen Kryptoumfeld inzwischen längst keine Seltenheit mehr. Für Anleger könnte ein Einstieg nun aber riskant sein.

Geht es um Meme Coins, scheiden sich die Geister. Wer schon negative Erfahrungen mit den Token gemacht hat, wird dafür nicht mehr so leicht zu begeistern sein. Immerhin kann jeder Meme Coins auf den Markt bringen, wodurch auch Scams weit verbreitet sind. Liquidity Pools werden oft schon bald nach dem Start wieder aufgelöst und Käufer bleiben auf ihren Token, die dadurch wertlos werden, sitzen. Dass es auch anders geht, haben inzwischen zahlreiche Beispiele gezeigt. Auch mit $MICHI hat ein Trader nun einen Gewinn von 1,88 Millionen Dollar einfahren können.

Becoming a millionaire really requires patience!

This trader spent 20 $SOL($3,540) to buy 5.62M $michi on Apr 8.

The price increased nearly 80x only 1 day later!

For most people, 80x the profit is enough to get them out of the market with a profit, but he didn’t sell any… pic.twitter.com/aOnZ5UOOQH

— Lookonchain (@lookonchain) May 10, 2024