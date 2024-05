Solanas neuer Meme-Coin Slothana ($SLOTH) steigt innerhalb von 24 Stunden um 107 %

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Early Bird feiern die rasanten Renditen von Solanas heißestem neuen Kiffer-Meme-Coin, Slothana. Der $SLOTH-Token ist binnen 24 Stunden um 107 % gestiegen und hat laut Daten von DexTools ein Allzeithoch von 0,032 US-Dollar erreicht.

$SLOTH wurde Anfang des Monats auf den Markt gebracht, nachdem der Token in seinem einmonatigen Vorverkauf stolze 15 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte. Der Coin wurde gelistet, nachdem die Token am Mittwoch per Airdrop an die Early Bird Investoren verteilt wurden und der Meme-Coin pumpte nach Verkaufsstart kräftig. Die Kaufdynamik könnte auf eine Reihe von Entwicklungen in dieser Woche zurückzuführen zu sein. Am Mittwoch wurde der Token-Airdrop abgeschlossen und $SLOTH konnte anschließend auf der dezentralen Börse (DEX) von Solana, Raydium, gehandelt werden. Das Team gab außerdem über seinen X-Account bekannt, dass es Anträge für das Listing bei den beiden beliebtesten Krypto-Aggregatoren eingereicht hat: CoinMarketCap und CoinGecko. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass das Projekt gekommen ist, um zu bleiben und den Markt erobern will. Am Donnerstag gab das Team dann bekannt, dass es nun die gesamte Kontrolle über den $SLOTH Smart Contract aufgegeben hat. Das bedeutet, dass alle Token jetzt im Umlauf sind. Zudem gab das Slothana-Team bekannt, dass der Token einen neuen Verbrennungsmechanismus bekommt, bei dem jedes Mal, wenn der Kurs von $SLOTH um einen Cent steigt, eine entsprechende Anzahl von Token verbrannt wird.

Dieser Mechanismus dient dazu, die Knappheit von Slothana zu erhöhen, was wiederum den Wert weiter steigern soll. Zudem soll so die Voraussetzungen für potenziell explosive zukünftige Rallyes geschaffen werden, da der Token immer dann seltener wird, sobald er teurer wird.

🔥🌲🦥 Slothana tokens are at risk of going up in smoke! As the $SLOTH price climbs, the forest fires rage quicker, turning $SLOTH tokens to ashes. 📈 $0.03 = $3m $SLOTH burnt 🔥

📈 $0.04 = $4m $SLOTH burnt total 🔥

📈 $0.05 = $5m $SLOTH burnt total 🔥

📈 $0.06 = $6m $SLOTH… pic.twitter.com/xdhd69JD55 — Slothana (@SlothanaCoin) May 10, 2024

So performte $SLOTH

Im Laufe der Woche zeigte der Handelschart von Slothana einen Token, der nach Abschluss des Airdrops am Abend des 8. Mai (UTC) eine starke Rallye begann. Die Linie bildet von da an lehrbuchmäßige zinsbullische Muster, mit steilen Aufwärtsbewegungen, gefolgt von kurzen Konsolidierungsphasen. $SLOTH ist im Moment gut bewertet. Ein Relative Strength Index von 59 und fallend zeigt an, dass der Vermögenswert nicht überkauft ist und ein gesundes Verkaufsmomentum die Spekulationen ausgleicht. Momentan legt Slothana eine Verschnaufpause vor dem nächsten Aufwärtsschwung ein. In den letzten 24 Stunden erreichte das Handelsvolumen für den Token mit einer Marktkapitalisierung von 54 Mio. US-Dollar einen erstaunlichen Wert von 11,57 Mio. US-Dollar, mit inzwischen über 36.000 Inhabern.

Die steigende Nachfrage nach Slothana hat zwei Börsen dazu veranlasst, auf X bekannt zu geben, dass sie den Token ebenfalls zum Handel zulassen. Sowohl XT.com als auch Poloniex kündigten ihre neuen $SLOTH-Listungen um die Mittagszeit (UTC) an. Die Investoren vertrauen also darauf, dass es sich bei Slothana um einen Meme-Coin handelt, der auch für sie früher oder später von Wert sein wird. Auf DexTools wurde der Vertrag des Tokens verifiziert und das Projekt hat einen DEXTscore von 82/99. Darüber hinaus vertrauen laut dem Profil des Tokens 93,5 % der Community-Wähler dem Projekt. Damit dürfte klar sein, warum der lustige und respektlose Kiffer-Memory-Coin an Schwung gewinnt. Von einem schwindelerregenden Start bis hin zu einem fieberhaften Listing gehört Slothana bereits jetzt schon zu den Top-Debütanten auf Solana.

A message to our biggest $SLOTH Fan! Slothana is here to stay!! pic.twitter.com/Pf3cPPBr2j — Slothana (@SlothanaCoin) May 12, 2024

Slothana – der Meme Coin mit dem 15 Millionen Dollar ICO

Der insgesamt einmonatige ICO von Slothana endete Ende letzten Monats. In dieser Zeit hat der Coin stolze 15 Millionen Dollar an Investitionen angezogen. Ein günstiges Timing trug dazu bei, dass das Projekt ein Erfolg wurde, zusammen mit dem wachsenden Appetit der Investoren auf Meme-Coins, die anders sind als die zahlreichen Dogecoin-Nachahmer, die derzeit um die Vorherrschaft in diesem Sektor kämpfen.

Slothana ist tief in der Gegenkultur verwurzelt. Von den Uhrzeigern an der Wand, die 4:20 Uhr anzeigen, bis hin zu seinen trüben, roten Augen – Slothana signalisiert ganz offen seine Zugehörigkeit zur Armee der Kiffer auf der ganzen Welt. Passend zu seiner Untätigkeit ist Slothana ein Faultier. Wie sein Vorgänger Slerf ($SLERF) steht der Coin für einen vielfältigeren Meme-Coin-Sektor, der über die üblichen Shiba Inu-Dog-Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu, Bonk, DogWifHat und Floki hinausgeht. Unmittelbar nach dem Wochenende des internationalen Feiertags für Kiffer, dem 20. April, der übrigens auch der Tag des Bitcoin-Halbierungs-Updates war, sprangen die Vorverkaufseinnahmen von Slothana von 10 Mio. US-Dollar auf 15 Mio. US-Dollar.

Hier geht es zu Slothana

Kommt die Hausse für Slothana und das Solana-Ökosystem?

An Slothanas Lieblingstag in diesem Jahr, dem 20. April, machte das vorprogrammiertes vierjähriges Bitcoin-Software-Update, genannt „the Halving“, das Mining von Bitcoin doppelt so schwer. Da sich der Markt in der Regel im Gleichschritt mit Bitcoin bewegt, hat dieser Angebotsschock in der Vergangenheit innerhalb eines Jahres nach den letzten drei Halvings zu bedeutenden Aufwärtsbewegungen geführt. Analysten erwarten, dass es dieses Jahr nicht anders sein wird. Wenn sich Bitcoin in einer Hausse befindet, tut dies auch der Rest des Marktes. Praktisch alle führenden Kryptowährungen orientieren sich an den Kursbewegungen von Bitcoin, wobei Ende Februar/Anfang März bei vielen Projekten die bisher steilsten Zuwächse in diesem Jahr zu verzeichnen waren. Bitcoin erreichte am 14. März einen neuen Höchststand von 73.737,94 US-Dollar.

Auch für Solana sind die Zeiten spannend. Die zweitwichtigste kommerzielle Blockchain für Kryptowährungen ist dabei, Ethereum auszustechen und sich zur bevorzugten Blockchain für die größten Meme-Coins von morgen zu entwickeln.

In relativ kurzer Zeit sind Projekte wie DogWifHat ($WIF), Bonk ($BONK), Book of Meme ($BOME) und Popcat ($POPCAT) in die Top Ten der Meme-Coins aufgestiegen. Der Markt ist also hungrig nach mehr. Zu den am meisten gehyptesten Neueinführungen auf Solana gehören der Multi-Chain Dogecoin-Killer Dogeverse und Sealana, das amerikanische Krypto-Trading Seal. Es ist kein Geheimnis, warum das Netz auf dem Vormarsch ist. Solana ist eine digitale Wirtschaft mit einem Gesamtwert von mehr als 4 Milliarden Dollar, die über verschiedene Anwendungen und Finanzdienstleistungen abgewickelt werden, mit mehr als 1,15 Millionen aktiven Nutzern, die täglich Transaktionen durchführen, und mehr als 2.500 monatlich aktiven Entwicklern.

Hier geht es zu Slothana

Der Ethereum-ETF-Katalysator?

Ein wichtiger Katalysator für die Bitcoin-Rallye in diesem Jahr war die Einführung von 11 Bitcoin-ETFs im Januar dieses Jahres in den USA. Diese wurden zu einem milliardenschweren Anlageprodukt. Analysten gehen davon aus, dass am 23. Mai – dem ersten Termin der SEC für die Entscheidung über die jüngste Runde von Ethereum-Spot-ETFs – die Zulassung der Ethereum-Spot-ETFs folgen könnten. Sollten Ethereum-Anlageprodukte in den USA zugelassen werden, wäre dies ein klares Zeichen für die Welt, dass Krypto mehr ist als nur Bitcoin. Das könnte nicht nur bei Ethereum, sondern auch bei den sogenannten „Ethereum-Killer“-Blockchains, die ebenfalls hochfunktionale Smart Contracts einsetzen, wie eben Solana, die native Blockchain von Slothana, zu explosiven Kurssteigerungen führen. Das PreSale Fenster für $SLOTH mag zwar geschlossen sein, aber es ist noch nicht zu spät, um sich dem lustigsten und subversiven neuen Meme-Coin anzuschließen.

Hier geht es zu Slothana

Zuletzt aktualisiert am 12. Mai 2024

